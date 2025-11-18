В Зугресе дроны атаковали ТЭЦ: часть оккупированной Донецкой области без света. ВИДЕО

Ночью 18 ноября в Зугресе была атакована Зуевская теплоэлектростанция (ТЭС). Ночью 18 ноября в Зугресе ударные беспилотники попали в трансформатор второго котла, который выведен из строя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Exilenova+ и местные телеграм-каналы.

По утверждениям местных жителей, после взрывов возникли проблемы с электроснабжением в Донецке, Макеевке, а в Иловайске якобы полностью пропал свет.

"Под удар попал трансформатор, по нашей информации, он выведен из строя", - сообщил проект Exilenova+.

Оккупанты подтвердили удар

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что были атакованы Зуевская и Старобешевская ТЭС.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтрующие станции", - написал он.

Что известно о ТЭС

Зуевская и Старобешевская ТЭС - две крупные тепловые электростанции на востоке Украины, которые с 2014 года находятся под контролем российских оккупационных администраций в Донецкой области.

Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрес. До оккупации входила в состав "ДТЭК Энерго". Ориентирована на сжигание угля. После 2014 года работала нестабильно из-за дефицита топлива, технического износа и зависимости от российских поставок. Станция неоднократно останавливалась, а в последние годы информация о ее работе ограничивается только сообщениями оккупационных властей.

Старобешевская ТЭС находится в пгт Старобешево. Также до войны была одной из крупнейших ТЭС "ДТЭК" в регионе. После захвата используется российскими администрациями для обеспечения оккупированной части Донецкой области электроэнергией. Мощность станции существенно снижена, оборудование изношено, а зависимость от российского угля и технической поддержки критическая.

Обе ТЭС фактически интегрированы в энергосистему, управляемую Россией и ее прокси-структурами. Они работают в режиме ограниченной мощности, испытывают дефицит персонала и запчастей и переживают периодические аварийные остановки. Данные об их реальном техническом состоянии скрываются, но по оценкам украинских энергетиков, объекты существенно деградировали за годы оккупации.

Топ комментарии
+10
восемь лет бомбили Бимбасс
показать весь комментарий
18.11.2025 07:04 Ответить
+6
тец тец первертец ,бабушка в акує
показать весь комментарий
18.11.2025 07:09 Ответить
+2
А чепушиліну московити не відріжуть язика? Яка республіка?
18.11.2025 07:48
показать весь комментарий
18.11.2025 07:48 Ответить
https://t.me/voynareal/125914 💥 Момент потужного вибуху на газопроводі рф в Омську - «гриб» полумʼя викинуло на близько 40 метрів у висоту, а чутно було навіть в сусідніх «дєрєвнях». До найближчих будинків кацапів близько 300 метрів, але влада не поспішає проводити евакуацію.
18.11.2025 07:50
показать весь комментарий
18.11.2025 07:50 Ответить
Эта та ТЭЦ, которую Беня решил отжать у Ахметки в 2014 г. В результате Иловайск...
18.11.2025 08:08
показать весь комментарий
18.11.2025 08:08 Ответить
На ЗУГРЕСІ два блоки. Один дюючий , другий постійно в ремонті. Попасти могли хіба що в блочний трасформатор. Транформатора котла не існує в природі.
18.11.2025 08:11
показать весь комментарий
18.11.2025 08:11 Ответить
написано понятно для пересічного читача...фахівцям тут не місце
18.11.2025 09:03
показать весь комментарий
18.11.2025 09:03 Ответить
Зазомбовані бамбасюки ...холуї і раби хкуйла шизофренічного, фашисто-рашисто пушилінські, сьогодні порівнюйте коли "8 лєтдамбілі Бамбас і сьогодні...
18.11.2025 09:41
показать весь комментарий
18.11.2025 09:41 Ответить
Бий своїх щоб чужі боялися...
показать весь комментарий
18.11.2025 09:50 Ответить
Дебіли. По москві треба бити. Донбас ***** і нах.. не треба
18.11.2025 10:35
показать весь комментарий
18.11.2025 10:35 Ответить
світла там нема з вечора 16-го, бо близько 22:40 СБС нанесли урадення по ПС "Чайкіно" 330/220/110/35/10 кВ, яка знаходитьс між Донецьком і Макиївкою - 48°1'8"N 37°55'9"E. Тому вже ввечері 16 го весь Донецьк, Макєєвка, Єнакієво, Горлівка і більша частина окупованої донецької області були без електроенергії.
18.11.2025 13:21
показать весь комментарий
18.11.2025 13:21 Ответить
 
 