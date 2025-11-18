В Зугресе дроны атаковали ТЭЦ: часть оккупированной Донецкой области без света. ВИДЕО
Ночью 18 ноября в Зугресе была атакована Зуевская теплоэлектростанция (ТЭС). Ночью 18 ноября в Зугресе ударные беспилотники попали в трансформатор второго котла, который выведен из строя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Exilenova+ и местные телеграм-каналы.
По утверждениям местных жителей, после взрывов возникли проблемы с электроснабжением в Донецке, Макеевке, а в Иловайске якобы полностью пропал свет.
"Под удар попал трансформатор, по нашей информации, он выведен из строя", - сообщил проект Exilenova+.
Оккупанты подтвердили удар
Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что были атакованы Зуевская и Старобешевская ТЭС.
"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтрующие станции", - написал он.
Что известно о ТЭС
Зуевская и Старобешевская ТЭС - две крупные тепловые электростанции на востоке Украины, которые с 2014 года находятся под контролем российских оккупационных администраций в Донецкой области.
Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрес. До оккупации входила в состав "ДТЭК Энерго". Ориентирована на сжигание угля. После 2014 года работала нестабильно из-за дефицита топлива, технического износа и зависимости от российских поставок. Станция неоднократно останавливалась, а в последние годы информация о ее работе ограничивается только сообщениями оккупационных властей.
Старобешевская ТЭС находится в пгт Старобешево. Также до войны была одной из крупнейших ТЭС "ДТЭК" в регионе. После захвата используется российскими администрациями для обеспечения оккупированной части Донецкой области электроэнергией. Мощность станции существенно снижена, оборудование изношено, а зависимость от российского угля и технической поддержки критическая.
Обе ТЭС фактически интегрированы в энергосистему, управляемую Россией и ее прокси-структурами. Они работают в режиме ограниченной мощности, испытывают дефицит персонала и запчастей и переживают периодические аварийные остановки. Данные об их реальном техническом состоянии скрываются, но по оценкам украинских энергетиков, объекты существенно деградировали за годы оккупации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
восемь летбомбили Бимбасс