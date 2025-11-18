В Зугресе дроны атаковали ТЭЦ: часть оккупированной Донецкой области без света. ВИДЕО

Ночью 18 ноября в Зугресе была атакована Зуевская теплоэлектростанция (ТЭС). Ночью 18 ноября в Зугресе ударные беспилотники попали в трансформатор второго котла, который выведен из строя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Exilenova+ и местные телеграм-каналы.

По утверждениям местных жителей, после взрывов возникли проблемы с электроснабжением в Донецке, Макеевке, а в Иловайске якобы полностью пропал свет.

"Под удар попал трансформатор, по нашей информации, он выведен из строя", - сообщил проект Exilenova+.

Оккупанты подтвердили удар

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что были атакованы Зуевская и Старобешевская ТЭС.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтрующие станции", - написал он.

Что известно о ТЭС

Зуевская и Старобешевская ТЭС - две крупные тепловые электростанции на востоке Украины, которые с 2014 года находятся под контролем российских оккупационных администраций в Донецкой области.

Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрес. До оккупации входила в состав "ДТЭК Энерго". Ориентирована на сжигание угля. После 2014 года работала нестабильно из-за дефицита топлива, технического износа и зависимости от российских поставок. Станция неоднократно останавливалась, а в последние годы информация о ее работе ограничивается только сообщениями оккупационных властей.

Старобешевская ТЭС находится в пгт Старобешево. Также до войны была одной из крупнейших ТЭС "ДТЭК" в регионе. После захвата используется российскими администрациями для обеспечения оккупированной части Донецкой области электроэнергией. Мощность станции существенно снижена, оборудование изношено, а зависимость от российского угля и технической поддержки критическая.

Обе ТЭС фактически интегрированы в энергосистему, управляемую Россией и ее прокси-структурами. Они работают в режиме ограниченной мощности, испытывают дефицит персонала и запчастей и переживают периодические аварийные остановки. Данные об их реальном техническом состоянии скрываются, но по оценкам украинских энергетиков, объекты существенно деградировали за годы оккупации.