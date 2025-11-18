У Зугресі дрони атакували ТЕЦ: частина окупованої Донеччини без світла. ВIДЕО

Вночі 18 листопада в Зугресі  було атаковано Зуївську теплоелектростанцію (ТЕС). Вночі 18 листопада в Зугресі, ударні безпілотники потрапили в трансформатор другого котла, який виведений з ладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Exilenova+ та місцеві телеграм-канали.

За твердженнями місцевих мешканців, після вибухів виникли проблеми з електропостачанням у Донецьку, Макіївці, а в Іловайську нібито повністю зникло світло.

"Під удар потрапив трансформатор, за нашою інформацією, він виведений із ладу", – повідомив проєкт Exilenova+.

Окупанти підтвердили удар

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін  заявив, що були атаковані Зуївська та Старобешевська ТЕС.

"У результаті безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджені Зуївська і Старобешевська ТЕС. Знеструмлені багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції", - написав він.

Що відомо про ТЕС

Зуївська та Старобешевська ТЕС - дві великі теплові електростанції на сході України, які з 2014 року перебувають під контролем російських окупаційних адміністрацій у Донецькій області.

Зуївська ТЕС розташована у місті Зугрес. До окупації входила до складу "ДТЕК Енерго". Орієнтована на спалювання вугілля. Після 2014 року працювала нестабільно через дефіцит палива, технічний знос та залежність від російських постачань. Станція неодноразово зупинялась, а останні роки інформація про її роботу обмежується лише повідомленнями окупаційної влади.

Старобешевська ТЕС знаходиться в смт Старобешеве. Також до війни була однією з найбільших ТЕС "ДТЕК" у регіоні. Після захоплення використовується російськими адміністраціями для забезпечення окупованої частини Донеччини електроенергією. Потужність станції суттєво знижена, обладнання зношене, а залежність від російського вугілля та технічної підтримки критична.

Обидві ТЕС фактично інтегровані в енергосистему, керовану Росією та її проксі-структурами. Вони працюють у режимі обмеженої потужності, мають дефіцит персоналу й запчастин та переживають періодичні аварійні зупинки. Дані про їхній реальний технічний стан приховуються, але за оцінками українських енергетиків, об’єкти суттєво деградували за роки окупації.

восемь лет бомбили Бимбасс
18.11.2025 07:04
тец тец первертец ,бабушка в акує
18.11.2025 07:09
А чепушиліну московити не відріжуть язика? Яка республіка?
18.11.2025 07:48
https://t.me/voynareal/125914 💥 Момент потужного вибуху на газопроводі рф в Омську - «гриб» полумʼя викинуло на близько 40 метрів у висоту, а чутно було навіть в сусідніх «дєрєвнях». До найближчих будинків кацапів близько 300 метрів, але влада не поспішає проводити евакуацію.
18.11.2025 07:50
Эта та ТЭЦ, которую Беня решил отжать у Ахметки в 2014 г. В результате Иловайск...
18.11.2025 08:08
На ЗУГРЕСІ два блоки. Один дюючий , другий постійно в ремонті. Попасти могли хіба що в блочний трасформатор. Транформатора котла не існує в природі.
18.11.2025 08:11
написано понятно для пересічного читача...фахівцям тут не місце
18.11.2025 09:03
Зазомбовані бамбасюки ...холуї і раби хкуйла шизофренічного, фашисто-рашисто пушилінські, сьогодні порівнюйте коли "8 лєтдамбілі Бамбас і сьогодні...
18.11.2025 09:41
Бий своїх щоб чужі боялися...
18.11.2025 09:50
Дебіли. По москві треба бити. Донбас ***** і нах.. не треба
18.11.2025 10:35
світла там нема з вечора 16-го, бо близько 22:40 СБС нанесли урадення по ПС "Чайкіно" 330/220/110/35/10 кВ, яка знаходитьс між Донецьком і Макиївкою - 48°1'8"N 37°55'9"E. Тому вже ввечері 16 го весь Донецьк, Макєєвка, Єнакієво, Горлівка і більша частина окупованої донецької області були без електроенергії.
18.11.2025 13:21
 
 