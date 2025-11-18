Россияне пытаются просачиваться в город: как живет Константиновка под обстрелами. ВИДЕО
Российские войска стремятся отрезать логистические пути и оккупировать Константиновку, чтобы продвинуться на Краматорск.
Об этом говорится в репортаже "Украинского свидетеля", передает Цензор.НЕТ.
Источники журналистов сообщили, что бывают случаи просачивания оккупантов в центр Константиновки.
Вместе с эвакуационной группой СМИ посетили город.
Ситуация в Константиновке
Начальник Гуманитарного Центра "Пролиска" в Донецкой области Евгений Ткачев заявил о круглосуточной опасности в городе.
"Хуже стало в том, что раньше хоть не было КАБов или реактивной артиллерии во время отсутствия комендантского часа. То есть люди более или менее с 11 до 3-х передвигались, а сейчас город накрывают в любое время. В любой момент может прилететь", - отметил он.
Несмотря на приближение боевых действий, массового желания уезжать у местных нет.
Волонтеры говорят, что сценарий повторяется из города в город. До начала уличных боев в населенных пунктах остается примерно десятая часть жителей. До полномасштабного вторжения здесь проживало более 78 тысяч человек, сейчас – около пяти тысяч, хотя реальная цифра может быть больше.
Некоторые жители надеются, что их в последний момент вывезут волонтеры или полиция.
Отличается ли Константиновка от других городов?
В плане эвакуации несколько месяцев Константиновки было две, говорит волонтер.
"Первая – которая почти ничем не отличалась от Часова Яра и Торецка – "разбабаханая", дроны как у себя дома, артиллерия работает, все работает. Другая часть Константиновки – и интернет, и вайфай, и картой расплатиться за кофе можно было. Это такие особенности Константиновки, что она растянута на два берега", – пояснил он.
Что говорят военные?
Воин 36 бригады морской пехоты с позывным Рябчик рассказал, что враг усилил технологическую составляющую дронов.
"Здесь нас встречают уже прямо очень хорошо подготовленные подразделения вражеских БПЛА-операторов, чего до этого было не так много или не было вообще". В частности, как сказал боец, на направлении работает вражеское подразделение "Рубикон", которое активно применяет новейшие технологии для перерезания логистики.
Также рашисты изменили тактику на земле, прибегая к инфильтрации.
"К сожалению, сейчас другая война, вообще в целом даже забыть о том, что это дроновая война – мы должны понимать, что сейчас враг использует тактику инфильтраций, то есть уже не так, как было раньше, что вот здесь наша передовая позиция, и все – сзади тыл, спереди – враг. Нет такого. Уже километров десять могут быть наши и врага", – рассказывает военный, добавляя, что невозможно выбить всех и сразу.
Защитники говорят, что враг давит количеством: "Мы не можем так сильно разбрасываться человеческими ресурсами, чтобы перекрывать все эти дыры, через которые они постоянно лезут, лезут и лезут".
Не уявляю, чому б вони мали змінити тактику, якщо навіть в будівлю під куполом через кордони охорони вони просочилися без.втрат взагалі