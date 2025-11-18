Минус 3 орудия и один миномет: дронари SIGNUM отработали по технике оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM совершили ударный вылет беспилотниками и поразили замаскированную огневую технику оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точными ударами три вражеские орудия выведены из строя, а один миномет - полностью уничтожен.

Украинские защитники отмечают, что враг потерял дееспособность огневых средств, которые непосредственно угрожали военным подразделениям рядом.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Предварительно сообщалось, что ударные дроны SIGNUM ликвидировали 5 российских пехотинцев в лесополосе.

