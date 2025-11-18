Минус 3 орудия и один миномет: дронари SIGNUM отработали по технике оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM совершили ударный вылет беспилотниками и поразили замаскированную огневую технику оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точными ударами три вражеские орудия выведены из строя, а один миномет - полностью уничтожен.
Украинские защитники отмечают, что враг потерял дееспособность огневых средств, которые непосредственно угрожали военным подразделениям рядом.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
Предварительно сообщалось, что ударные дроны SIGNUM ликвидировали 5 российских пехотинцев в лесополосе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ирина Александра
показать весь комментарий18.11.2025 19:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.11.2025 19:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль