3 467 2
"Списи Одіна" поразили "буханку" с амуницией оккупантов. ВИДЕО
Пилоты ударного подразделения "Списи Одіна" нанесли удары по логистике врага и уничтожили 6 автомобилей и 3 военных РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время высадки оккупантов посреди дороги украинские защитники попали в УАЗ "буханка" и уничтожили их амуницию.
На обнародованном видео также видно, как бойцы ударными беспилотниками поразили 2 укрытия захватчиков и еще 5 автомобилей, которые рашисты оставили возле своих тайников.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А воно от що...
і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼