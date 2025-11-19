"Списи Одіна" поразили "буханку" с амуницией оккупантов. ВИДЕО

Пилоты ударного подразделения "Списи Одіна" нанесли удары по логистике врага и уничтожили 6 автомобилей и 3 военных РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время высадки оккупантов посреди дороги украинские защитники попали в УАЗ "буханка" и уничтожили их амуницию.

На обнародованном видео также видно, как бойцы ударными беспилотниками поразили 2 укрытия захватчиков и еще 5 автомобилей, которые рашисты оставили возле своих тайников.

