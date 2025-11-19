"Списи Одіна" уразили "Буханку" з амуніцією окупантів. ВIДЕО

Пілоти ударного підрозділу "Списи Одіна" завдали ударів по логістиці ворога та знищили 6 автівок і 3 військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час висадки окупантів посеред дороги українські захисники влучили в УАЗ "Буханка" та знищили їхню амуніцію.

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На оприлюдненому відео також видно, як бійці ударними безпілотниками уразили 2 укриття загарбників і ще 5 автівок, які рашисти залишили біля своїх схованок.

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