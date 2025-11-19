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"Списи Одіна" уразили "Буханку" з амуніцією окупантів. ВIДЕО

Пілоти ударного підрозділу "Списи Одіна" завдали ударів по логістиці ворога та знищили 6 автівок і 3 військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час висадки окупантів посеред дороги українські захисники влучили в УАЗ "Буханка" та знищили їхню амуніцію.

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На оприлюдненому відео також видно, як бійці ударними безпілотниками уразили 2 укриття загарбників і ще 5 автівок, які рашисти залишили біля своїх схованок.

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А я думав, що "буханки" возять тільки буханки....
А воно от що...
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19.11.2025 21:18 Відповісти
Нашим Воїнам щира подяка
і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.11.2025 11:31 Відповісти
 
 