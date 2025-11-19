Украинские бойцы забросали гранатами блиндаж оккупантов в тылу - оккупанты выносят тела своих соратников. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой оккупанты выносят своих мертвых соратников из блиндажа в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные зашли в тыл захватчиков и забросали гранатами укрытие, в котором находились рашисты.

"Российским военным остается только доставать и упаковывать в черные мешки своих ликвидированных товарищей", - говорится в ироничном комментарии к видео.

