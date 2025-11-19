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Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Ситуація на Донеччині
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Українські бійці закидали гранатами бліндаж окупантів у тилу - окупанти виносять тіла своїх поплічників. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому окупанти виносять своїх мертвих поплічників із бліндажа на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові зайшли в тил загарбників і закидали гранатами укриття, в якому перебували рашисти.

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"Російським військовим залишається лише діставати та пакувати у чорні мішки своїх ліквідованих товаришів", - йдеться в іронічному коментарі до відео.

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армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) ЗСУ (8767)
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Топ коментарі
+23
Сукі, здохните усі!!!
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19.11.2025 21:58 Відповісти
+15
На цій теплій ноті можна лягати спати)))
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19.11.2025 22:06 Відповісти
+10
погані кацапи виносять вже хароших свинособак..
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19.11.2025 22:54 Відповісти
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Па планууууу 😁
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19.11.2025 21:41 Відповісти
Такого лайна ************* в Україні, з 2014 року, уже майже 2.000.000 орків!!
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19.11.2025 22:49 Відповісти
Пі...дери свіженькі ще! Не заклякли!
Може "штучне дихання" допоможе "рот в рот"? Ні? Не допоможе?
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19.11.2025 21:42 Відповісти
Недочикались перемовин в Туреччині..
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19.11.2025 21:46 Відповісти
Сукі, здохните усі!!!
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19.11.2025 21:58 Відповісти
На цій теплій ноті можна лягати спати)))
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19.11.2025 22:06 Відповісти
погані кацапи виносять вже хароших свинособак..
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19.11.2025 22:54 Відповісти
Так це ж ***** справжня гойда!
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19.11.2025 23:33 Відповісти
Кожен каzапський вибдлядок який прийшов в Україні зі зброєю в руках повинен здохнути в муках.
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19.11.2025 23:48 Відповісти
Один мішок на всіх? Хто крайній? Не штовхатись!
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20.11.2025 02:02 Відповісти
А в кінці ролика показали, де їх поховають.
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20.11.2025 08:31 Відповісти
Погоджуюсь. Теж хотів сказати, що на останньому кадрі сруський мір у всій красі.
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20.11.2025 09:00 Відповісти
 
 