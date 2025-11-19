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Українські бійці закидали гранатами бліндаж окупантів у тилу - окупанти виносять тіла своїх поплічників. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому окупанти виносять своїх мертвих поплічників із бліндажа на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові зайшли в тил загарбників і закидали гранатами укриття, в якому перебували рашисти.
"Російським військовим залишається лише діставати та пакувати у чорні мішки своїх ліквідованих товаришів", - йдеться в іронічному коментарі до відео.
Топ коментарі
+23 Лариса Шутенко #612677
показати весь коментар19.11.2025 21:58 Відповісти Посилання
+15 Aleksander
показати весь коментар19.11.2025 22:06 Відповісти Посилання
+10 Лантух
показати весь коментар19.11.2025 22:54 Відповісти Посилання
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