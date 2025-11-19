Українські бійці закидали гранатами бліндаж окупантів у тилу - окупанти виносять тіла своїх поплічників. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому окупанти виносять своїх мертвих поплічників із бліндажа на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові зайшли в тил загарбників і закидали гранатами укриття, в якому перебували рашисти.

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"Російським військовим залишається лише діставати та пакувати у чорні мішки своїх ліквідованих товаришів", - йдеться в іронічному коментарі до відео.

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