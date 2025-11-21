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Мирный план Трампа и Путина // Юрий Бутусов. ВИДЕО
Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует "мирный план", который США предложили Украине для прекращения войны с РФ. Как повлияет политика на поле боя?
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+26 Максім ХОЙ #398010
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+18 Victor Litarchuk
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+15 Ksenia VB
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роль організації переговорів. І кому вірити?
Важко не погодитися з вимогами США, якщо родина секретаря РНБО Рустема Умерова, зокрема його дружина та троє дітей, проживає в Сполучених Штатах.
Згідно з розслідуваннями, родина секретаря РНБО користуються вісьмома об'єктами нерухомості у Флориді (зокрема, вілли та квартири) та Нью-Йорку.
@InfoResist
·
12 год
ЗМІ: Україна виключила з "мирного плану" перевірку на корупцію і додала амністію для всіх, що врятує Путіна від Гааги
Київ замінив пункт "Україна проведе повний аудит усієї отриманої допомоги та створить правовий механізм для виправлення виявлених помилок і покарання тих, хто незаконно нажився на війні" на "Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій" https://inforesist.org/ua/zmi-ukraina-vyklyuchyla-z-myrnogo-planu-perevirku-na-korupcziyu-i-dodala-amnistiyu-dlya-vsih-shho-vryatue-putina-vid-gaagy/
І нема винних.
П...здець
https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=1647s https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=ЛУЦЕНКО: Ось чому Зеленський ЗГОДИТЬСЯ на план Трампу! Єрмак та плівки Міндіча зробили свою справу!
Ситуація нагадує умиротворення, яке проводив британський прем'єр Чемберлен у Мюнхені в 1938 році.
Аби замирити Гітлера, він пішов на поділ Чехословаччини.
Велика війна розпочалася наступного року.
Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) таk само зачіпає історію та порівнює пропозицію мирного плану Трампа-путіна з Версальським договором, підписаним після Першої світової війни. З тією відмінністю, що відмовлятися від територій і зброї тоді мав агресор - Німеччина, а зараз це пропонують зробити Україні - жертвам нападу:
"За допомогою нестерпних для суверенної країни умов їх карають за те, що Росія розпочала проти їхньої країни нападницьку війну всупереч міжнародному праву. Натомість Москву заохочують завоюванням територій та ще й перспективою загнати під ярмо решту України. Адже, ослаблена та деморалізована, вона не зможе дати відсіч повторній навалі російської армії, що масштабно озброюється. Та чи не мають українці отримати (ще невідомі) американські гарантії безпеки як компенсацію за їхню беззахисність?
Вони вже були - у Будапештському меморандумі, в якому навіть Москва пообіцяла поважати суверенітет та кордони України.
"Цей "план", укладений без участі українського керівництва та європейців, майже на 100 відсотків відповідає вимогам путіна. Вільна частина України перетворилася б фактично на російську державу-васала, із благословення Трампа.
Зеленський перебуває під тиском, зокрема, і через корупційний скандал. Українське населення виснажене російським бомбовим терором та втомлене від війни.
Так само і європейці. Але якщо європейські держави не хочуть, аби мирний та безпековий порядок у Європі повністю рухнув, то вони не мають права прогинатися під диктат Трампа.
путін уже давно озброюється на велику війну проти Європи.
Без українського спротиву Європа на цей момент мало що може йому протиставити".
Воякам КУ довелося тримати оборону від угорських окупантів за підтримки німецьких та польських військ, а саме гниле в цій історії, що і чехи під тиском гітлерівців прийняли участь в цій ганебній війні проти своїх же громадян українського походження. Частину залишків армії КУ угорці та чехи передали полякам, а ті розстріляли українців.
Війна продовжувалась до початку 2-ї СВ і на цій війні загинуло близько 6,5 тис. українців. Це була така плата українською кров'ю за Мюнхенську профанацію.
Другий етап цієї змови для нищення українців почався вже 1.09.1939 р., коли почали гинути українці з Польщі.
Третім етапом - українці в німецько-совітській війні, а далі по спіралі для укранців Канади, Британії, США, Австралії, Армії Андерса, УПА проти Польщі, Німеччини та совка аж до 1962 року.
Чергова Велика Війна почалась в 2014 з окупацією Криму, яку до цих пір називаються "анексією"!
Це був один з перших кроків до цієї війни.
Так звана влада зєрмакоміндічів постійно готується до "комунікації" зі своїми виборцями - Національна поліція України закуповує нові автозаки, зокрема у 2023 році було придбано 50 спеціальних автомобілів, а в 2024 році оголошено про закупівлю ще п'яти. Ці закупівлі здійснюються через систему електронних закупівель Prozorro.
@GrigoriySilence
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20 лист.
Минские соглашения с открытыми границами, замороженным конфликтом и признанием Россией Донбасса украинской территорией вам были уевыми? Уево вам жилось, когда сотни тысяч людей были живы?
Ну-ну. жрите, петухи, потужний мирный план из 28 пунктов.
Украине нужно полное обновление командования, где решение принимается не по принципу "удобства", а по принципу результата.
И это означает возвращение в Генштаб тех командиров, которые доказали свою эффективность на фронте - даже если они кому-то политически, медийно или лично неудобны.
И именно над этим нужно работать больше всего:
- обновление командования;
- построение сильной команды;
- назначение реальных профессионалов - даже если они не нравятся, даже если задают "неудобные" вопросы.
Потому что в конце концов:
- армия дает гарантии;
- территории не продаются;
- а победу обеспечивает не один лидер, а команда, способная работать вместе ради общих целей.
Богдан Кротевич
ну коли ми почнем свинособачу видаляти як фіни, поляки, естонці?
Я замахався це спостерігати , ну доки ще терпіти? Адміни!
відмовлятися від ультиматуму американського уряду треба з любов'ю до Америки, причому не вдаваною а реальною
ізраїльтяни відмовлялися від багатьох американських ультиматумів, але завжди додавали "тому що любимо Америку і її фундаментальні принципи"
отак і нам треба робити
А кто его видел или одна баба казала..
Или .. все на защиту зели от трампа.
Нашего героя обижают.
Оно за Украину страдает ...
И трампу не сдался...
Бо не втiк... крадёт но. Не все.. трiшкi oстается ....оденьте вы уже зеле корону царя...
Гетман из него аак .. из говна пуля.
А царь .. царь всегда хАроши...
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