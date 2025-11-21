Мирный план Трампа и Путина // Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует "мирный план", который США предложили Украине для прекращения войны с РФ. Как повлияет политика на поле боя?

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