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Мирный план Трампа и Путина // Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует "мирный план", который США предложили Украине для прекращения войны с РФ. Как повлияет политика на поле боя?

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Автор: 

США (29503) Бутусов Юрий (4412) Трамп Дональд (8167) Бутусов Плюс (73)
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Топ комментарии
+26
Сили оборони України вносять правки до «мирного плану» Трампа
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21.11.2025 22:38 Ответить
+18
План Трампа означає капітуляцію України.
Ситуація нагадує умиротворення, яке проводив британський прем'єр Чемберлен у Мюнхені в 1938 році.
Аби замирити Гітлера, він пішов на поділ Чехословаччини.
Велика війна розпочалася наступного року.
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21.11.2025 22:42 Ответить
+15
InfoResist
@InfoResist
·
12 год
ЗМІ: Україна виключила з "мирного плану" перевірку на корупцію і додала амністію для всіх, що врятує Путіна від Гааги

Київ замінив пункт "Україна проведе повний аудит усієї отриманої допомоги та створить правовий механізм для виправлення виявлених помилок і покарання тих, хто незаконно нажився на війні" на "Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій" https://inforesist.org/ua/zmi-ukraina-vyklyuchyla-z-myrnogo-planu-perevirku-na-korupcziyu-i-dodala-amnistiyu-dlya-vsih-shho-vryatue-putina-vid-gaagy/
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21.11.2025 22:35 Ответить
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А американські чиновники, захищаючи свій план капітуляції України, заявляють, що його нібито було складено після консультацій із секретарем РНБО України Рустемом Умеровим. За словами представника США, Умеров "погодився з більшістю плану після внесення кількох правок" і представив його українському лідеру. Умеров спростував це, заявивши, що не погоджувався з жодним пунктом капітуляції і лише виконував технічну
роль організації переговорів. І кому вірити?
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21.11.2025 22:33 Ответить
Вікторія Спартц написала в мережі X що українські чиновники внесли один пункт в план 28. А саме чторони звільняються від можливої відповідальності за злочини в тому числі фінансові під час дії воєнного стану.
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21.11.2025 23:11 Ответить
Не факт, що це правда. Можливо десь у розмові з кимось з укр чиновників, щось таке промайнуло, типу, ми підписуємо план Трампа (фактично капітуляцію України), а ви нас не чіпаєте.
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22.11.2025 08:44 Ответить
Схоже на явний конфлікт інтересів в цього високопосадовця.
Важко не погодитися з вимогами США, якщо родина секретаря РНБО Рустема Умерова, зокрема його дружина та троє дітей, проживає в Сполучених Штатах.
Згідно з розслідуваннями, родина секретаря РНБО користуються вісьмома об'єктами нерухомості у Флориді (зокрема, вілли та квартири) та Нью-Йорку.
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21.11.2025 23:28 Ответить
InfoResist
@InfoResist
·
12 год
ЗМІ: Україна виключила з "мирного плану" перевірку на корупцію і додала амністію для всіх, що врятує Путіна від Гааги

Київ замінив пункт "Україна проведе повний аудит усієї отриманої допомоги та створить правовий механізм для виправлення виявлених помилок і покарання тих, хто незаконно нажився на війні" на "Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій" https://inforesist.org/ua/zmi-ukraina-vyklyuchyla-z-myrnogo-planu-perevirku-na-korupcziyu-i-dodala-amnistiyu-dlya-vsih-shho-vryatue-putina-vid-gaagy/
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21.11.2025 22:35 Ответить
Одні накрали, другі повбивали.
І нема винних.

П...здець
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21.11.2025 22:44 Ответить
Сили оборони України вносять правки до «мирного плану» Трампа
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21.11.2025 22:38 Ответить
Я зараз увірвалася в мережу не знаючи, може це вже не новина- свіжий WSJ ( трмапівсько- Мердоківсько респівський) - Умєров прилітав США не тільки щоб навідатися на свої 8 вілл у Флориді , а ще й домовитися про зміну в одному з пунктів -вимог для України від США - замінити розслідування про корупційні розслідування розтрати коштів допомоги, на амністію на усі корупційні злочини вчинені владою за роки вторгнення - це як умова, за котрою вона погодиться йти на перевибори себе після замороження війни... А на що влада погодиться ще - не відомо...



https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=1647s https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=ЛУЦЕНКО: Ось чому Зеленський ЗГОДИТЬСЯ на план Трампу! Єрмак та плівки Міндіча зробили свою справу!
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21.11.2025 22:38 Ответить
Трагічнішого сюжету масштабно для долі нещасної України , я не пам"ятаю , Не тільки Олена Курбанова сиділа зі сльозами на очах але й Луценко - після прослуховування прямого звернення 3,14дОра до народу ,,,
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22.11.2025 01:03 Ответить
Хочеться почути від нього і про корупцію "Міндіча", а також його ставлення до планів опозиції проти Зеленського. Що він пропонує.
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21.11.2025 22:38 Ответить
воно вже домовилось про амністію, а на думку українців йому давно начхати
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21.11.2025 23:01 Ответить
План Трампа означає капітуляцію України.
Ситуація нагадує умиротворення, яке проводив британський прем'єр Чемберлен у Мюнхені в 1938 році.
Аби замирити Гітлера, він пішов на поділ Чехословаччини.
Велика війна розпочалася наступного року.
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21.11.2025 22:42 Ответить
DW
Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) таk само зачіпає історію та порівнює пропозицію мирного плану Трампа-путіна з Версальським договором, підписаним після Першої світової війни. З тією відмінністю, що відмовлятися від територій і зброї тоді мав агресор - Німеччина, а зараз це пропонують зробити Україні - жертвам нападу:

"За допомогою нестерпних для суверенної країни умов їх карають за те, що Росія розпочала проти їхньої країни нападницьку війну всупереч міжнародному праву. Натомість Москву заохочують завоюванням територій та ще й перспективою загнати під ярмо решту України. Адже, ослаблена та деморалізована, вона не зможе дати відсіч повторній навалі російської армії, що масштабно озброюється. Та чи не мають українці отримати (ще невідомі) американські гарантії безпеки як компенсацію за їхню беззахисність?
Вони вже були - у Будапештському меморандумі, в якому навіть Москва пообіцяла поважати суверенітет та кордони України.
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21.11.2025 22:47 Ответить
Видання Kölner Stadt-Anzeiger з Кельна окремо наголошує на небезпеці американсько-російського плану для Європи:

"Цей "план", укладений без участі українського керівництва та європейців, майже на 100 відсотків відповідає вимогам путіна. Вільна частина України перетворилася б фактично на російську державу-васала, із благословення Трампа.
Зеленський перебуває під тиском, зокрема, і через корупційний скандал. Українське населення виснажене російським бомбовим терором та втомлене від війни.
Так само і європейці. Але якщо європейські держави не хочуть, аби мирний та безпековий порядок у Європі повністю рухнув, то вони не мають права прогинатися під диктат Трампа.
путін уже давно озброюється на велику війну проти Європи.
Без українського спротиву Європа на цей момент мало що може йому протиставити".
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21.11.2025 22:52 Ответить
Не забуваймо про допомогу США В знищенні армії України
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21.11.2025 22:55 Ответить
Для українців Карпатської України війна почалася ще в 1938 році. Карпа́тська Украї́на - автономна республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр., Українська незалежна держава - в основному на гірській частині території Закарпаття з 15 березня до кінця травня 1939 року.
Воякам КУ довелося тримати оборону від угорських окупантів за підтримки німецьких та польських військ, а саме гниле в цій історії, що і чехи під тиском гітлерівців прийняли участь в цій ганебній війні проти своїх же громадян українського походження. Частину залишків армії КУ угорці та чехи передали полякам, а ті розстріляли українців.
Війна продовжувалась до початку 2-ї СВ і на цій війні загинуло близько 6,5 тис. українців. Це була така плата українською кров'ю за Мюнхенську профанацію.
Другий етап цієї змови для нищення українців почався вже 1.09.1939 р., коли почали гинути українці з Польщі.
Третім етапом - українці в німецько-совітській війні, а далі по спіралі для укранців Канади, Британії, США, Австралії, Армії Андерса, УПА проти Польщі, Німеччини та совка аж до 1962 року.
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22.11.2025 07:49 Ответить
Майкл Стренк.
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22.11.2025 08:16 Ответить
Так!
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22.11.2025 08:46 Ответить
Це пам'ятник Майклу Стренку в Ужгороді.
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22.11.2025 08:47 Ответить
І поруч треба ще світлину Береста над Рейхстагом. Щоб знали: українці ставили переможні прапори не лише над звільненим Херсоном у 2022 та суджанською п'ятьорочкою у 2024.
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22.11.2025 08:49 Ответить
Велика Війна почалась в 1938 разом з окупацією Австрії, яку до цих пір називають "анексією"!
Чергова Велика Війна почалась в 2014 з окупацією Криму, яку до цих пір називаються "анексією"!
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22.11.2025 10:06 Ответить
І вона жорстоко покарала як Чамберлейна так і Даладье
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22.11.2025 14:55 Ответить
пам'ятаю мирний план мєдвєдєва-сракозі, щоб заткнути Саакашвілі і відтяпати від Грузії 20% територій.
Це був один з перших кроків до цієї війни.
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21.11.2025 22:42 Ответить
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21.11.2025 22:44 Ответить
Якщо коротко то Україну потрібно "нагнуть" як завжди. В Будапешті відмовилися від ядерної зброї, тепер треба переконати щоб відмовилися і від вогнепальної. І вийде десь "пасєрєдінє".
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21.11.2025 22:48 Ответить
А ты знаешь что Беларусь и Казахстан тоже отказались от ЯО ?) Их тоже нагнули ?
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21.11.2025 22:55 Ответить
Таких країн не існувало взагалі, це були просто радянські колонії
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21.11.2025 23:00 Ответить
А Украина не было советской колонией ?)
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21.11.2025 23:21 Ответить
Була дійсним членом ООН як і Білорусія. Аднака!
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22.11.2025 00:07 Ответить
И когда-то усср и бсср голосовала не как рсфср ?
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22.11.2025 00:16 Ответить
Це як сказати "штат Техас є колонією США".
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22.11.2025 08:17 Ответить
Білорусі по факту не існує. Це губернія рашки. Казахстан теж входить до планів кремлівської шайки по відновленню імперії. Й дзвіночки вже були. Просто рашці зараз не до нього.
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22.11.2025 08:49 Ответить
В плані допускається 600т війська україни. Сумніваюсь що Україна потягне на постіній основі таку армію. Для порівнянн армія британії 80т чоловік. Правда там розвідка 60т плюс пару сотень тисяч агентів в тому числі в Україні.
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21.11.2025 23:14 Ответить
погодьтеся, якщо маєш я\з то це компенсує. маючи такого ***..того сусіда як рф то нам і млн. армія не допоможе, тому варто вже робити хочаб хім.зброю та засоби доставки.
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21.11.2025 23:22 Ответить
Або мати союзників 1млн армії це лише на зарплату 12 мільярдів доларів в рік а ще ж є поліція 200тис інші силові структури. А бюджет довоєнний був якщо я не помиляюсь 80 млрд. зараз буде набагато менший бо втрати заводів території. Це не реально просто за рахунок України утримувати.
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21.11.2025 23:39 Ответить
ну поліцію забронювали тільки з однією метою-захищяти режим, якщо буде бунт проти мародерів на чолі з Зе то вони застосують гумові кулі та кийкі проти майдану, нічого нового, це вже було.
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21.11.2025 23:51 Ответить
Злі язики говорять, що вже зараз розробляється тактика боротьби з Майданом за допомогою дронів. Документального підтвердження немаю, але усно отримав таку інфу.
Так звана влада зєрмакоміндічів постійно готується до "комунікації" зі своїми виборцями - Національна поліція України закуповує нові автозаки, зокрема у 2023 році було придбано 50 спеціальних автомобілів, а в 2024 році оголошено про закупівлю ще п'яти. Ці закупівлі здійснюються через систему електронних закупівель Prozorro.
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22.11.2025 07:55 Ответить
Заткнути свою погану пельку
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21.11.2025 22:55 Ответить
Так миндич 3 детей он не ухилянт как ты )))
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21.11.2025 22:56 Ответить
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21.11.2025 22:52 Ответить
Григорій Ахметов
@GrigoriySilence
·
20 лист.
Минские соглашения с открытыми границами, замороженным конфликтом и признанием Россией Донбасса украинской территорией вам были уевыми? Уево вам жилось, когда сотни тысяч людей были живы?

Ну-ну. жрите, петухи, потужний мирный план из 28 пунктов.
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21.11.2025 23:03 Ответить
Но порох хоть время выиграл на подготовку к большой войне. Просто вы отребье 73 процентное не захотели этого. Вам исраэльтяне воры - более по душе.
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22.11.2025 03:24 Ответить
И теперь о главном - об армии. Проблема в том, что один человек, поставленный во главе армии, может парализовать ее эффективность, если собирает вокруг себя не профессионалов, а лояльных исполнителей.

Украине нужно полное обновление командования, где решение принимается не по принципу "удобства", а по принципу результата.

И это означает возвращение в Генштаб тех командиров, которые доказали свою эффективность на фронте - даже если они кому-то политически, медийно или лично неудобны.

И именно над этим нужно работать больше всего:

- обновление командования;
- построение сильной команды;
- назначение реальных профессионалов - даже если они не нравятся, даже если задают "неудобные" вопросы.

Потому что в конце концов:

- армия дает гарантии;
- территории не продаются;
- а победу обеспечивает не один лидер, а команда, способная работать вместе ради общих целей.

Богдан Кротевич
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21.11.2025 23:03 Ответить
Он не лояльных людей собрал, а бандитов-коррупционеров, с которыми шел во власть только с одной целью - личного обогащения. Приведите мне пример страны, в которой во власть пришли миндичи и они не были коррумпированы? Даже в своей так называемой родине - исраэле они коррупцию развивают. Нитаньягу тому пример.
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22.11.2025 03:38 Ответить
Те, кто горланят о немедленной капитуляции Украины, не собираются жить в этой стране. Как только границы откроются, они будут бежать дальше, чем видят. Надо не сдаваться тем, кто хочет, чтобы их дети и внуки жили в свободной Украине. США и так ничем не помогают Украине, так пусть катятся на все четыре стороны. Через месяц Трампу будет не до Украины, когда выйдет полная серия файлоы Эпштейна с фигурой Траммпа в роли педофила-насильника малолетних. Представляете, какого морального урода привели к власти в ААмерике?
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21.11.2025 23:07 Ответить
трамп
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21.11.2025 23:11 Ответить
Он у пыни на крючке вот и извиняется, ёпштейн продал компромат на него лошади через чуркина
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21.11.2025 23:13 Ответить
Чому тут так багато підарів з московським нарєчієм?
ну коли ми почнем свинособачу видаляти як фіни, поляки, естонці?
Я замахався це спостерігати , ну доки ще терпіти? Адміни!
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21.11.2025 23:13 Ответить
Коли американці почнуть видаляти англійську, бразильці португальську, а аргентинці іспанську. Геть мову клятих колонізаторів!
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22.11.2025 08:21 Ответить
погоджуюсь,що ще трохи людей є, зброю можна зробити, будь-яку. але є одне питання, головне питання -а чи є у нас влада українців? ні, немає! тому, все інше немає значення.
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21.11.2025 23:28 Ответить
Вирішувати долю України мають право тільки люди, що безпосередньо її захищають.
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21.11.2025 23:54 Ответить
Пане Валерію,Там ще один варіант у хкуйла можливий на рахунок ЗАЕС, Під можливої тиши чи припинення війни ЗАЕС перепідключать до своєї лінії
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22.11.2025 00:05 Ответить
Украинцы не дайте себя обмануть,не будет у вас никакой гарантии кроме как ваша Армия,Трамп старый продажный маразматик он задает вас путину,дело только во времени война возобновится и не будет у вас союзников,продолжайте пожалуйста вашу борьбу победа будет за вами, вам надо выстоять и вы увидите как этот торгаш будет опозорен своим Американским Народом.
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22.11.2025 00:38 Ответить
я хочу зауважити всім дописувачам, які розширюють неповагу до трампа на всю Америку: цього робити не треба!

відмовлятися від ультиматуму американського уряду треба з любов'ю до Америки, причому не вдаваною а реальною

ізраїльтяни відмовлялися від багатьох американських ультиматумів, але завжди додавали "тому що любимо Америку і її фундаментальні принципи"

отак і нам треба робити
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22.11.2025 13:07 Ответить
Все бегают с мирным планом трампа..
А кто его видел или одна баба казала..
Или .. все на защиту зели от трампа.
Нашего героя обижают.
Оно за Украину страдает ...
И трампу не сдался...
Бо не втiк... крадёт но. Не все.. трiшкi oстается ....оденьте вы уже зеле корону царя...
Гетман из него аак .. из говна пуля.
А царь .. царь всегда хАроши...
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22.11.2025 17:45 Ответить
Тю, а чого такий ажіотаж навколо цього плану? Відмовилися і усе.... і у перед....до речі, імпортні коментатори теж запрошуються

https://ibb.co/VWLdRR3M Welcome!!!
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22.11.2025 18:33 Ответить
 
 