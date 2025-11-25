В Украине будут ограничения света даже после окончания войны, - директор Центра исследований энергетики Харченко. ВИДЕО

Отключения света продлятся еще полгода, а, может, и год, в случае завершения войны.

Масштаб разрушений беспрецедентен

В комментарии Новини.LIVE директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что для полного восстановления энергосистемы понадобится примерно 7 лет, сообщает Цензор.НЕТ.

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Крупных отключений удастся избежать уже через несколько недель, но определенные ограничения все равно будут действовать минимум полгода.

"При условии морозов без отключений - не обойтись. При условии очень жаркого лета - также не обойтись. То есть - есть определенные условия, которые будут ограничивать электроснабжение", - сообщил Харченко.

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