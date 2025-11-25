В Украине будут ограничения света даже после окончания войны, - директор Центра исследований энергетики Харченко. ВИДЕО
Отключения света продлятся еще полгода, а, может, и год, в случае завершения войны.
Масштаб разрушений беспрецедентен
В комментарии Новини.LIVE директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что для полного восстановления энергосистемы понадобится примерно 7 лет, сообщает Цензор.НЕТ.
"При условии морозов без отключений - не обойтись. При условии очень жаркого лета - также не обойтись. То есть - есть определенные условия, которые будут ограничивать электроснабжение", - сообщил Харченко.
Топ комментарии
+29 SlavaGeroyam
показать весь комментарий25.11.2025 18:08 Ответить Ссылка
+27 Марина Нєчаєва #561431
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+20 Dmitry Monsev
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"Чи ти пропустив кейс про продаж електрики під час блекаутів?"
Це не кейс, це вкид для дурнів, що не збираються розбиратися з причинами. Ось тобі реальність - кілька тижднів тому нам знищили калібрами магістральні підстанції - в Київській області і не тільки.
Через це на сході України були блекаути, а на заході блекаутів не було, а був надлишок виробленної електрики. Бо електрику не тільки виробити потрібно, але й доставити. А вузлові підстанції знищені і доставити електрику на схід можливості тимчасово не було. А її надлишок на заході. Краще було зупинити АЕС, чи допустити перетікання зайвої електрики на Захід? Включай мізки іноді, а не шукай скрізь зраду - якщо тобі за це не платять, звістно.
Звісно, всі факти, що негативно висвітлюють наших керманичів - то фейк і вкид, тільки офіційні джерела кажуть правду. По аналогії. свято вірю в те, що наш незламний сонцесяйний цір та його вірний візир не знали про корупцію і нічого з неї не мали. Ти знаєш, я б тобі навзаєм порадив ввімкнути мізки, але боюсь, що така порада не має жодного сенсу.
Звісно, дискусія з ботами не має фактичного сенсу, але мене вона веселить. Дуже радий, що мені все розклали по поличках без фактичних аргументів. Чи в тебе є інформація від Укренерго і ти можеш спростувати мої слова? Ні, просто балабол? Можеш доєднатися до своїх колег, я ще посміюся.
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий. А що ви на мене дивитесь? я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив...
а тільки крав (ред.)» (с)
Навіщо такими заявами драконити людей?
пуйло замовив вам двіжухув середині країни?😡😡😡😡
не витримає таку корупцію.
у нас 3-рівневий захист ..******** найем казав !
Хтось все дуже ********** та **********.
Невероятно, но факт...
Ірьмак і ********** у курсі...