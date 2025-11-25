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В Украине будут ограничения света даже после окончания войны, - директор Центра исследований энергетики Харченко. ВИДЕО

Отключения света продлятся еще полгода, а, может, и год,  в случае завершения войны.

Масштаб разрушений беспрецедентен

В комментарии Новини.LIVE директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что для полного восстановления энергосистемы понадобится примерно 7 лет, сообщает Цензор.НЕТ.

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Крупных отключений удастся избежать уже через несколько недель, но определенные ограничения все равно будут действовать минимум полгода.

"При условии морозов без отключений - не обойтись. При условии очень жаркого лета - также не обойтись. То есть - есть определенные условия, которые будут ограничивать электроснабжение", - сообщил Харченко.

Читайте также: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях. Есть отключения электроэнергии, введены аварийные отключения, - Минэнерго

Автор: 

отключение света (785)
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Топ комментарии
+29
пошел на куй
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25.11.2025 18:08 Ответить
+27
А якщо не красти?
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25.11.2025 18:09 Ответить
+20
А, тобто вирішили ще трохи прібарахліцца, продаючи елетрику до Європи, поки холопи будуть терпіти?
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25.11.2025 18:09 Ответить
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пошел на куй
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25.11.2025 18:08 Ответить
Ну от як можна бути такими падлюка ми? Чи може оте патякало думає, що війна завтра закінчиться?
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25.11.2025 19:41 Ответить
Він приготувався до капітуляції .
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25.11.2025 21:17 Ответить
Для смарагдового чучелка з Кривого Рогу немає нічого неможливого. Води ще вистачає? Щас устроїм.
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25.11.2025 18:08 Ответить
А якщо не красти?
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25.11.2025 18:09 Ответить
Це питання даже не розглядається
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25.11.2025 18:36 Ответить
Як це? Для них це як дихати.
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25.11.2025 22:12 Ответить
А, тобто вирішили ще трохи прібарахліцца, продаючи елетрику до Європи, поки холопи будуть терпіти?
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25.11.2025 18:09 Ответить
Тобто знищені кацапами Електростанції та підстанції з завершенням війни самі по собі не відновляться митьтєво. Був би ти не зрадофілом на зарплатні, а людиною з мізками - зрозумів би це сам.
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25.11.2025 18:11 Ответить
Та ти не хвилюйся, я і так про тебе все вже давно для себе зрозумів. І ще раз повторю тобі - на відміну від тебе, я за свої дописи грошей не отримую. Не звик продавати свою гідність за три копійки, розумієш?
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25.11.2025 18:13 Ответить
На відміну від мене, ти над своїми дописами думаєш тільки у напрямку "як би щось про зраду вигадати", не беручи до уваги реальність.
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25.11.2025 18:24 Ответить
І звісно ж, ти можеш це потужно аргументувати, так? То починай, це ж для тебе не проблема.
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25.11.2025 18:26 Ответить
А я, на відміну від тебе, одразу навів аргументацію. Перечитай мій перший пост. А ти реально не роумієш, що кацапи розбомбили нам купу електростанцій і що це все не відновлюється митьтєво? Чи тобі реальність взагалі не цікава?
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25.11.2025 18:32 Ответить
А ти не розумієш, наскільки за час повномасштабки знизився рівень споживання? Чи ти натякаєш на те, що пошкроджені об'єкти не дуже поспішають ремонтувати, бо треба на відновленні попиляти грошей? Чи ти пропустив кейс про продаж електрики під час блекаутів? То може це тобі реальність взагалі не цікава, особливо коли за такі висери відсипають трохи шекелей?
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25.11.2025 18:37 Ответить
Я натякаю, що відбудова купи електростанцій - це не та річ, яку можливо зробити митьтєво.

"Чи ти пропустив кейс про продаж електрики під час блекаутів?"

Це не кейс, це вкид для дурнів, що не збираються розбиратися з причинами. Ось тобі реальність - кілька тижднів тому нам знищили калібрами магістральні підстанції - в Київській області і не тільки.
Через це на сході України були блекаути, а на заході блекаутів не було, а був надлишок виробленної електрики. Бо електрику не тільки виробити потрібно, але й доставити. А вузлові підстанції знищені і доставити електрику на схід можливості тимчасово не було. А її надлишок на заході. Краще було зупинити АЕС, чи допустити перетікання зайвої електрики на Захід? Включай мізки іноді, а не шукай скрізь зраду - якщо тобі за це не платять, звістно.
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25.11.2025 18:46 Ответить
А я натякаю, що навяних потужностей цілком вистачить для нагабних потреб, якщо хоча б відновити підстанції, що можна зробити дуже швидко. І я вже не каже про створення системи розгалуженої генерації, що системно саботується. Нє, ну якщо все це занадто складно для твого розуміння, то що ж тут поробиш.
Звісно, всі факти, що негативно висвітлюють наших керманичів - то фейк і вкид, тільки офіційні джерела кажуть правду. По аналогії. свято вірю в те, що наш незламний сонцесяйний цір та його вірний візир не знали про корупцію і нічого з неї не мали. Ти знаєш, я б тобі навзаєм порадив ввімкнути мізки, але боюсь, що така порада не має жодного сенсу.
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25.11.2025 18:52 Ответить
Звідки у вас ця інформація? Ви диспетчер "Укренерго"? В принципі питання риторичне, а дискусія немає сенсу. Вище вам все розклали по поличках
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25.11.2025 18:57 Ответить
О, ще один! Вже четвертий. Якщо не секрет, скільки вас сюди набіжить?
Звісно, дискусія з ботами не має фактичного сенсу, але мене вона веселить. Дуже радий, що мені все розклали по поличках без фактичних аргументів. Чи в тебе є інформація від Укренерго і ти можеш спростувати мої слова? Ні, просто балабол? Можеш доєднатися до своїх колег, я ще посміюся.
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25.11.2025 19:03 Ответить
В смислі блекаутів на заході не було, а був надлишок енергії, а чому ж на заході не було світла по 14, 15 годин, а на вчора і сьогодні по 10, 12.
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25.11.2025 19:30 Ответить
Потужнику, сходи в дупло
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25.11.2025 18:31 Ответить
Хто про що, а свіжоразєєстровані кацапи все про дупла.
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25.11.2025 18:33 Ответить
Тоб то не захищені зеленим лайном, Електростанції. Обкрадені
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25.11.2025 18:49 Ответить
Для того, щоб таке стверджувати треба хоч трохи мати уявлення про енергосистему, що таке перетоки енергії, як це все працює. До якої енергосистеми підключена українська система після від'єднання від кацапської (бувшої совєцької), чому і коли це було зроблено? А свої байки будеш бабцям на лавках розповідати. Вони тебе зрозуміють і повірять.
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25.11.2025 18:17 Ответить
О, черговий незламник на зарплатні. Ви там вже погукайте всіх своїх колег сюди, а то вдвох точно не впораєтесь. Я так розумію, що ти пропустив той кейс, коли стало відомо про продаж електрики під час блекаутів? І можна легко уявити, про яку кількість таких кейсів ми не дізналися і ніколи не лізнаємося. Так що можеш піти перднути в калюжу деінде, бо вага твоїх слів - рівно нуль.
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25.11.2025 18:21 Ответить
Шановний у 90 у одному селі електроенергії від слова зовсім не було більше року - і це при тому шо в сусідніх селах вона була а через село і до села були підведенні електромережі . А електроенергії не було бо якийсь довбодятел вирішив трансформатор шо подавав електроенергію на село чи то вкрасти весь чи якусь детальку вкрасти - а так як то були ранні 90 то грошей на новий трансформатор не було так довго . А теперка цю ситуювинну промоделюйте на теперішній стан речей - тіко без лозунгів будьте ласкаві .
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25.11.2025 18:39 Ответить
Тобто ви стверджуєте, що в нас в енергетиці крадуть все, що не прибите до підлоги, а прибите спочатку відколупують? Дуже дякую, повністю згоден.
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25.11.2025 18:41 Ответить
Фільтрування інформації повинно бути фільтруваним а не тупим - у вашому випадку це другий варіант .
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25.11.2025 18:48 Ответить
Ой-ой-ой, бубочка обісралася і образилася? Піди поплач, легше стане.
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25.11.2025 18:54 Ответить
Ну шо я був правий - ше раз фільтрування повинне бути фільтруваним а не тупим .
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25.11.2025 19:05 Ответить
Слухай, ти якийсь нецікавий, два рази одну й ту ж саму дурню повторювати - якось некомільфо, хоч повеселив би. З тобою розмова закінчена.
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25.11.2025 19:07 Ответить
Ви не можете закінчити того чого не починали навіть - я з вами не розмовляв якшо шо ( ми з вами спілкувалися але не розмовами а текстом але - "Ну шо я був правий - ше раз фільтрування повинне бути фільтруваним а не тупим" ).
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25.11.2025 19:10 Ответить
Хай Харченко озвучить, яку суму деребану зеленої під@расні він заклав у свій Прогноз.
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25.11.2025 18:09 Ответить
Ще одне про кінець війни співає. Де воно побачило той кінець? Після того що ви називаєте "закінченням війни", в українців буде багато нових обмежень і світло це не саме головне і не саме страшне обмеження що нас чекає
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25.11.2025 18:10 Ответить
Вмієш ти здивувати
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25.11.2025 18:10 Ответить
Эх, не видать светлого будущего. Возможно даже теплого.
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25.11.2025 18:11 Ответить
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25.11.2025 18:13 Ответить
Ну так логічно. Поки Зельоним копняка не дадуть, і якщо потім чергового Ржачного Клоуна не виберуть.
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25.11.2025 18:13 Ответить
« Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий. А що ви на мене дивитесь? я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив...
а тільки крав (ред.)» (с)
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25.11.2025 18:15 Ответить
А зеленим буде обмеження волі пожиттєво?
Навіщо такими заявами драконити людей?
пуйло замовив вам двіжухув середині країни?😡😡😡😡
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25.11.2025 18:15 Ответить
Як красти, так друзі президента, в як сидіти в темряви - так мудрий нарід...
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25.11.2025 18:16 Ответить
Ще 7 років красти,ніяка країна
не витримає таку корупцію.
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25.11.2025 18:21 Ответить
Що таке оцей "центр дослідження енергетики"? Мабуть якась громадська організація. Хто її фінансує, на чиї гроші живе той харченко?
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25.11.2025 18:22 Ответить
ви всьо врьоте !!

у нас 3-рівневий захист ..******** найем казав !
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25.11.2025 18:23 Ответить
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25.11.2025 18:24 Ответить
Экспортные схемы вместо энергетической безопасности: как власть превращает страну в донор частного обогащения
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25.11.2025 18:25 Ответить
Пока Зеленский и Ермак покупают виллы в Италии и Франции, миллионы украинцев живут в условиях, которые власть называет «последствием российских ударов». Но за красивыми телевизионными объяснениями скрывается реальность, в которой ключевые решения определяются не потребностями страны, а интересами узкого круга людей, близких к Офису президента.
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25.11.2025 18:26 Ответить
Скоріше з офісу
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25.11.2025 18:43 Ответить
В 2024 руйнування та обстріли були набагато більшими, а ппо/про було менше. Але відключення світла раптом припинили, влітку, при тому, що ще й кілька реакторів на АЕС не працювали - були в обслуговуванні та ще й електрику продавали до ЄС. Плюс, з того часу, не дивлячись на величезні розкрадання, збудували трохи укриттів для частини енерго-інфраструктури.
Хтось все дуже ********** та **********.
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25.11.2025 18:26 Ответить
Руйнування та пошкодження накладаються одне на одне. Це те саме, що відрізати собі по одному пальці в місяць, то можно декілька місяців відносно нормально жити. Але через 10 місяців здивовано задати питання - а що сі сталося, минулі пів року якось нормально жилося
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25.11.2025 18:54 Ответить
Четыре года назад на приграничных территориях - в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях - начали строиться так называемые энергетические хабы. Это объекты накопления и генерации мощности, работающие исключительно на экспорт. Их работа не имеет ничего общего с обеспечением украинских регионов. Они ориентированы на поставки в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, Болгарию и Польшу, причём объёмы давно измеряются миллионами киловатт.
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25.11.2025 18:28 Ответить
На практике это означает, что до 70% произведённой электроэнергии уходит в Европу, минуя украинскую энергосистему. Оплата за этот экспорт проходит через офшорные структуры, связанные с командой https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF?__eep__=6&__cft__[0]=AZUUMDLmfuzN-NIZHrylC_wwaRMJNCtKAFfEdDA2SbT-_M5GdnbJ5iNvS8KNb5OiWpUr_Fi-XtPd3jK3gTkPT82tBYWss-*************************************-*******************************************************************************************************--A&__tn__=*NK*F #ОП, а реальные доходы оседают не в бюджете, а в частных карманах. В то время как государство каждый день теряет людей и ресурсы, миллионы евро превращаются в личные капиталы отдельных чиновников и их окружения.
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25.11.2025 18:29 Ответить
В Афганістані такі тварини казали:"Дурень навойовуватиме, розумний наживається", нічого у верхівці не міняється
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25.11.2025 18:48 Ответить
Чтобы скрыть масштабы схемы, обществу показывают постановочные сюжеты о «повреждённой энергосистеме», объясняя происходящее исключительно российскими атаками. Эта версия удобна: она снимает вопросы, позволяет избегать ответственности и превращает любые попытки разобраться в угрозу «национальной безопасности». Стоит лишь кому-то попытаться сделать фото или видео хаба - и https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUUMDLmfuzN-NIZHrylC_wwaRMJNCtKAFfEdDA2SbT-_M5GdnbJ5iNvS8KNb5OiWpUr_Fi-XtPd3jK3gTkPT82tBYWss-*************************************-*******************************************************************************************************--A&__tn__=*NK*F #СБУ мгновенно появляется с обвинением в госизмене. В такой логике спецслужба превращается в инструмент защиты не государства, а частных интересов.
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25.11.2025 18:30 Ответить
Ванга намалдювалася це і без усяких анальних літиків ми знаємо
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25.11.2025 18:30 Ответить
Пока хабы генерируют прибыль, украинцы вынуждены жить на генераторах. Люди пытаются выжить в условиях отсутствия света, воды и тепла, тогда как государственный аппарат занят монетизацией инфраструктуры за рубежом. Власть научилась использовать ненависть к врагу как универсальное прикрытие - за ней удобно прятать контракты, прибыли и логистику заработков клана, куда входят дети и окружение Зеленского Ермака, Татарова и других фигур, контролирующих внутренние потоки.
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25.11.2025 18:31 Ответить
Результат очевиден: страна обесточена, общество доведено до нищеты, https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__[0]=AZUUMDLmfuzN-NIZHrylC_wwaRMJNCtKAFfEdDA2SbT-_M5GdnbJ5iNvS8KNb5OiWpUr_Fi-XtPd3jK3gTkPT82tBYWss-*************************************-*******************************************************************************************************--A&__tn__=*NK*F #ТЦК выполняют роль инструмента давления, рабочий класс уничтожается, а квалифицированные специалисты покидают страну. В то время как сотни энергетических хабов, построенных за средства, предназначенные для восстановления энергетики, работают на сверхприбыльную схему президента и его ближайших соратников.
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25.11.2025 18:32 Ответить
И в этой конструкции каждая линия поведения власти объяснима: контроль над информированием, монополизация энергетики, подавление неудобных людей, финансовая тишина и экспортная прибыль. Только вот всё это не имеет ничего общего с государственными интересами - это механика закрытой и глубоко коррумпированной системы, прикрытой риторикой войны и национальной угрозы.

Невероятно, но факт...
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25.11.2025 18:33 Ответить
Так. Бо всі гроші, які мали підти на енергетику, децентралізацію та захист, "пошлі в Маскву". Вже тільки за це зелену ******* слід приговорити до смертної кари.
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25.11.2025 18:43 Ответить
Дядько розумні речі каже і пояснює, але якщо почитати коментарі вище - стає зрозуміло, що країна приречена
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25.11.2025 18:55 Ответить
Так двушку на мацкву регулярно треба слюнявити.
Ірьмак і ********** у курсі...
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25.11.2025 18:57 Ответить
Міндіч назавжди
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25.11.2025 19:00 Ответить
А если выборы провести? Может поможет?
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25.11.2025 19:04 Ответить
Таких глашатаїв на електростілець.
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25.11.2025 19:05 Ответить
Вспомните 90гг когда Лазаренко с молодой своей шоблой известной 5 лет светофоры на жёлтый работали или вообще не работали. Хотя предприятия ещё были кое как на плаву и большие! Правда после этого сдохли вчистую. Так у косатой и не спросили за 20 лет последующих куда дела закон Ома!
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25.11.2025 20:09 Ответить
Українці, це замість ''Ротердам +" новий "квартал 95 -". Ви ж цього бажали, коли виливали бруд і брехню на Порошенка?
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25.11.2025 20:20 Ответить
7 з розрахунку що будуть нові "миндичі"
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25.11.2025 21:07 Ответить
Шобло розраховує і далі мародерити і вивозити по 2 в кацапію
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25.11.2025 21:33 Ответить
Сначала вас не станет после окончания войны, а потом украинцы забудут за отключения. Мерзость... Пропагандон формирует привыкание аудитории... А некоторые черти там про "нормальность" присутствия коррупции (читай мародерства во время войны) впаривают...
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26.11.2025 00:55 Ответить
 
 