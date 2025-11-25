В Україні будуть обмеження світла навіть після завершення війни, — директор Центру досліджень енергетики Харченко. ВIДЕО
Відключення світла триватимуть ще півроку, а може і рік у разі завершення війни.
Масштаб руйнувань безпрецедентний
У коментарі Новини.LIVE директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що для повного відновлення енергосистеми знадобиться приблизно 7 років, повідомляє Цензор.НЕТ.
Натомість великих відключень вдасться уникнути вже через декілька тижнів, але певні обмеження все одно діятимуть мінімум півроку.
"За морозів без відключень не обійтися. За дуже спекотного літа також не обійтись. Тобто є певні умови, які обмежуватимуть електропостачання", - повідомив Харченко.
Топ коментарі
+29 SlavaGeroyam
показати весь коментар25.11.2025 18:08 Відповісти Посилання
+27 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар25.11.2025 18:09 Відповісти Посилання
+20 Dmitry Monsev
показати весь коментар25.11.2025 18:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Чи ти пропустив кейс про продаж електрики під час блекаутів?"
Це не кейс, це вкид для дурнів, що не збираються розбиратися з причинами. Ось тобі реальність - кілька тижднів тому нам знищили калібрами магістральні підстанції - в Київській області і не тільки.
Через це на сході України були блекаути, а на заході блекаутів не було, а був надлишок виробленної електрики. Бо електрику не тільки виробити потрібно, але й доставити. А вузлові підстанції знищені і доставити електрику на схід можливості тимчасово не було. А її надлишок на заході. Краще було зупинити АЕС, чи допустити перетікання зайвої електрики на Захід? Включай мізки іноді, а не шукай скрізь зраду - якщо тобі за це не платять, звістно.
Звісно, всі факти, що негативно висвітлюють наших керманичів - то фейк і вкид, тільки офіційні джерела кажуть правду. По аналогії. свято вірю в те, що наш незламний сонцесяйний цір та його вірний візир не знали про корупцію і нічого з неї не мали. Ти знаєш, я б тобі навзаєм порадив ввімкнути мізки, але боюсь, що така порада не має жодного сенсу.
Звісно, дискусія з ботами не має фактичного сенсу, але мене вона веселить. Дуже радий, що мені все розклали по поличках без фактичних аргументів. Чи в тебе є інформація від Укренерго і ти можеш спростувати мої слова? Ні, просто балабол? Можеш доєднатися до своїх колег, я ще посміюся.
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий. А що ви на мене дивитесь? я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив...
а тільки крав (ред.)» (с)
Навіщо такими заявами драконити людей?
пуйло замовив вам двіжухув середині країни?😡😡😡😡
не витримає таку корупцію.
у нас 3-рівневий захист ..******** найем казав !
Хтось все дуже ********** та **********.
Невероятно, но факт...
Ірьмак і ********** у курсі...