В Україні будуть обмеження світла навіть після завершення війни, — директор Центру досліджень енергетики Харченко. ВIДЕО

Відключення світла триватимуть ще півроку, а може і рік у разі завершення війни.

Масштаб руйнувань безпрецедентний

У коментарі Новини.LIVE директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що для повного відновлення енергосистеми знадобиться приблизно 7 років, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Натомість великих відключень вдасться уникнути вже через декілька тижнів, але певні обмеження все одно діятимуть мінімум півроку.

"За морозів без відключень не обійтися. За дуже спекотного літа також не обійтись. Тобто є певні умови, які обмежуватимуть електропостачання", - повідомив Харченко.

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