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Рашист сгорел дотла: бойцы бригады "Азов" попали FPV-дроном в оккупанта. ВИДЕО

Украинские защитники 12-й бригады "Азов" поразили оккупанта FPV-дроном под Константиновкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный заметил беспилотник и пытался убежать, но упал и был сразу ликвидирован.

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На кадрах видно, как после попадания мертвый захватчик загорелся, а рядом взорвались остатки взрывчатки.

Видео своей работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Силы обороны взяли в плен 21 российского военного в Донецкой области, - "Азов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 93-я бригада "Холодный Яр" отбила штурм на Константиновском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) уничтожение (9984) Донецкая область (12417) Азов (895) дроны (7301) Покровский район (1763) Константиновка (80)
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25.11.2025 19:00 Ответить
Півень-фенікс, ***-та!
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25.11.2025 19:01 Ответить
ШОКУЮЧЕ ВІДЕО: Мудра природа самотужки ліквідувала ракову клітину, яка мімікрувала під здорову.
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25.11.2025 19:03 Ответить
Це наслідки для московита підготовки для Трампа, отих «28 панфіловців» від ******, зокрема про здачу Українцями територій!!
Територія України є, а ********* на ній, немає!
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25.11.2025 19:14 Ответить
Все пуговицы отлетели.
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25.11.2025 19:45 Ответить
Атбаярился....
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25.11.2025 19:58 Ответить
Хорошо горит, видать Тройной Одеколон жрал...
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25.11.2025 20:38 Ответить
гарит и ваняєть...
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25.11.2025 22:03 Ответить
 
 