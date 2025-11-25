Рашист сгорел дотла: бойцы бригады "Азов" попали FPV-дроном в оккупанта. ВИДЕО

Украинские защитники 12-й бригады "Азов" поразили оккупанта FPV-дроном под Константиновкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный заметил беспилотник и пытался убежать, но упал и был сразу ликвидирован.

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На кадрах видно, как после попадания мертвый захватчик загорелся, а рядом взорвались остатки взрывчатки.

Видео своей работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Силы обороны взяли в плен 21 российского военного в Донецкой области, - "Азов".

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