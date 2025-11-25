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Рашист згорів на попіл: бійці бригади "Азов" влучили FPV-дроном в окупанта. ВIДЕО
Українські захисники 12-ї бригади "Азов" влучили в окупанта FPV-дроном під Костянтинівкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий помітив безпілотник та намагався втекти, проте впав та був одразу ліквідований.
На кадрах видно, як після влучання мертвий загарбник загорівся, а поряд здетонували залишки вибухівки.
Відео своєї роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон 21 російського військового на Донеччині, - "Азов".
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