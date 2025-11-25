Рашист згорів на попіл: бійці бригади "Азов" влучили FPV-дроном в окупанта. ВIДЕО

Українські захисники 12-ї бригади "Азов" влучили в окупанта FPV-дроном під Костянтинівкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий помітив безпілотник та намагався втекти, проте впав та був одразу ліквідований.

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На кадрах видно, як після влучання мертвий загарбник загорівся, а поряд здетонували залишки вибухівки.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон 21 російського військового на Донеччині, - "Азов".

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