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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Костянтинівський напрямок
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Рашист згорів на попіл: бійці бригади "Азов" влучили FPV-дроном в окупанта. ВIДЕО

Українські захисники 12-ї бригади "Азов" влучили в окупанта FPV-дроном під Костянтинівкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий помітив безпілотник та намагався втекти, проте впав та був одразу ліквідований.

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На кадрах видно, як після влучання мертвий загарбник загорівся, а поряд здетонували залишки вибухівки.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон 21 російського військового на Донеччині, - "Азов".

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Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) Донецька область (11293) Азов (888) дрони (8364) Покровський район (1777) Костянтинівка (83)
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25.11.2025 19:00 Відповісти
Півень-фенікс, ***-та!
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25.11.2025 19:01 Відповісти
ШОКУЮЧЕ ВІДЕО: Мудра природа самотужки ліквідувала ракову клітину, яка мімікрувала під здорову.
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25.11.2025 19:03 Відповісти
Це наслідки для московита підготовки для Трампа, отих «28 панфіловців» від ******, зокрема про здачу Українцями територій!!
Територія України є, а ********* на ній, немає!
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25.11.2025 19:14 Відповісти
Все пуговицы отлетели.
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25.11.2025 19:45 Відповісти
Атбаярился....
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25.11.2025 19:58 Відповісти
Хорошо горит, видать Тройной Одеколон жрал...
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25.11.2025 20:38 Відповісти
гарит и ваняєть...
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25.11.2025 22:03 Відповісти
 
 