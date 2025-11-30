Техника оккупантов затонула при попытке форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области. ВИДЕО
Украинские защитники 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударными беспилотниками остатки российской техники во время попытки форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили бронемашины, танки и вражеские антенны оккупантов.
В посте к видео также отмечается, что рашисты потеряли танк и 2 МТ-ЛБ, которые затонули в реке.
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