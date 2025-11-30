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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Техника оккупантов затонула при попытке форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские защитники 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударными беспилотниками остатки российской техники во время попытки форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили бронемашины, танки и вражеские антенны оккупантов.

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В посте к видео также отмечается, что рашисты потеряли танк и 2 МТ-ЛБ, которые затонули в реке.

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уничтожение (10021) Донецкая область (12444) дроны (7358) 33 отдельная механизированная бригада (15)
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Буде тобі враже, як Українка скаже!!
Смерть за злочини орків в Україні з 2014 року, аж до сьомого коліна!!
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30.11.2025 12:24 Ответить
А вони кажуть що техніка в засідці і замаскована. Екіпаж готовий до бою, ось тільки раків докормит
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30.11.2025 12:35 Ответить
 
 