Техніка окупантів затонула під час спроби форсування річки Казенний Торець на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники 33-ї окремої механізованої бригади знищили ударними безпілотниками залишки російської техніку під час спроби форсування річки Казенний Торець на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили бронемашини, танки та ворожі антени окупантів.

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У дописі до відео також зазначається, що рашисти втратили танк та 2 МТ-ЛБ, які затонули в річці.

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