Техніка окупантів затонула під час спроби форсування річки Казенний Торець на Донеччині. ВIДЕО
Українські захисники 33-ї окремої механізованої бригади знищили ударними безпілотниками залишки російської техніку під час спроби форсування річки Казенний Торець на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили бронемашини, танки та ворожі антени окупантів.
У дописі до відео також зазначається, що рашисти втратили танк та 2 МТ-ЛБ, які затонули в річці.
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