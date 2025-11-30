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Новини Відео Знищення російської техніки
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Техніка окупантів затонула під час спроби форсування річки Казенний Торець на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники 33-ї окремої механізованої бригади знищили ударними безпілотниками залишки російської техніку під час спроби форсування річки Казенний Торець на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили бронемашини, танки та ворожі антени окупантів.

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У дописі до відео також зазначається, що рашисти втратили танк та 2 МТ-ЛБ, які затонули в річці.

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знищення (10338) Донецька область (11323) дрони (8429) 33 окрема механізована бригада (15)
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Буде тобі враже, як Українка скаже!!
Смерть за злочини орків в Україні з 2014 року, аж до сьомого коліна!!
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30.11.2025 12:24 Відповісти
А вони кажуть що техніка в засідці і замаскована. Екіпаж готовий до бою, ось тільки раків докормит
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30.11.2025 12:35 Відповісти
 
 