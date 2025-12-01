Навроцкий: С москалями никогда не удавалось достигать соглашений, потому что те только "врут". ВИДЕО

Президент Польши Кароль Навроцкий во время торжеств по случаю Дня курсанта в 195-ю годовщину Ноябрьского восстания подчеркнул, что договоренности с Россией невозможны из-за ее традиционной лживости.

Видео с выступлением обнародовал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Исторические события являются уроком также для современной Польши и поляков: с москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке не было никаких соглашений. Там есть только ложь, желание отнять жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских кадетов, офицеров и генералов", - заявил Навроцкий.

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