7 195 23
Навроцкий: С москалями никогда не удавалось достигать соглашений, потому что те только "врут". ВИДЕО
Президент Польши Кароль Навроцкий во время торжеств по случаю Дня курсанта в 195-ю годовщину Ноябрьского восстания подчеркнул, что договоренности с Россией невозможны из-за ее традиционной лживости.
Видео с выступлением обнародовал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Исторические события являются уроком также для современной Польши и поляков: с москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке не было никаких соглашений. Там есть только ложь, желание отнять жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских кадетов, офицеров и генералов", - заявил Навроцкий.
Топ комментарии
+24 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий01.12.2025 15:29 Ответить Ссылка
+15 Ярослав Кийко
показать весь комментарий01.12.2025 15:29 Ответить Ссылка
+10 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий01.12.2025 15:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
‼️🇺🇦🇪🇺🇵🇱❤️👏✌️👌👍✊💪🤝🫡🇵🇱🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Бо їм не пече.
США навіть для вторгнення! до Іраку збирали коаліцію. Україна там теж була.
А от коли їм доводиться лише надавати зброю, то вони "не_розуміють".
Як може, так "бореться" проти кацапії...
Історичні події є уроком також для ******** Польщі та поляків: з москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті не було жодних угод. Там є лише брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо засвоїти, з глибокою вірою в польських кадетів, офіцерів і генералів",
А шосі сталося з паном?
Пан прозрів?