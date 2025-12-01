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Новости Видео Отношения РФ и Польши
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Навроцкий: С москалями никогда не удавалось достигать соглашений, потому что те только "врут". ВИДЕО

Президент Польши Кароль Навроцкий во время торжеств по случаю Дня курсанта в 195-ю годовщину Ноябрьского восстания подчеркнул, что договоренности с Россией невозможны из-за ее традиционной лживости.

Видео с выступлением обнародовал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Исторические события являются уроком также для современной Польши и поляков: с москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке не было никаких соглашений. Там есть только ложь, желание отнять жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских кадетов, офицеров и генералов", - заявил Навроцкий.

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Автор: 

россия (97897) Навроцкий Кароль (153)
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Топ комментарии
+24
На всі 💯% респект Навроцькому за Правду‼️‼️‼️
‼️🇺🇦🇪🇺🇵🇱❤️👏✌️👌👍✊💪🤝🫡🇵🇱🇪🇺🇺🇦❤️‼️
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01.12.2025 15:29 Ответить
+15
Чудово сказано)
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01.12.2025 15:29 Ответить
+10
Сказано добре, але що зі справами?
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01.12.2025 15:32 Ответить
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На всі 💯% респект Навроцькому за Правду‼️‼️‼️
‼️🇺🇦🇪🇺🇵🇱❤️👏✌️👌👍✊💪🤝🫡🇵🇱🇪🇺🇺🇦❤️‼️
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01.12.2025 15:29 Ответить
Я не досконало мову польську знаю, але звучало, як матюки)))
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01.12.2025 15:31 Ответить
Польською добре звучить що евреі що руськие.
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01.12.2025 16:45 Ответить
Я вообще считаю, что русских на государственном уровне надо называть москали. Москву-Как по мне Кацапстаном. Но меня обвинят в экстремизме. Тогда как было раньше-Московия. Чтобы и следа не осталось от былой грёбаной дружбы и братства
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01.12.2025 15:46 Ответить
Чудово сказано)
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01.12.2025 15:29 Ответить
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01.12.2025 15:30 Ответить
ЦЕ ЛИШЕ вестерни - від німців і західніше особоливо амери не розуміють, східній Европі розказувати що таке Москва не треба
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01.12.2025 15:30 Ответить
Все вони розуміють. Просто вдають, що не розуміють.

Бо їм не пече.

США навіть для вторгнення! до Іраку збирали коаліцію. Україна там теж була.

А от коли їм доводиться лише надавати зброю, то вони "не_розуміють".
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01.12.2025 15:40 Ответить
Красавчик
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01.12.2025 15:31 Ответить
Сказано добре, але що зі справами?
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01.12.2025 15:32 Ответить
Поки що воює проти загиблих вояків УПА та блокує кордон з Україною. Та розсипає збіжжя... Українське.

Як може, так "бореться" проти кацапії...
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01.12.2025 15:41 Ответить
Неочікувано... мабуть рейтинг падає.
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01.12.2025 15:33 Ответить
Половину дороги Навроцький пройшов.
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01.12.2025 15:34 Ответить
Навроцький ще трохи та стане бандоровцем
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01.12.2025 15:35 Ответить
І якіх же угод особисто Навроцький намагався досягти з москалями?
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01.12.2025 15:37 Ответить
З нагоди Дня курсанта у 195-ту річницю Листопадового повстання наголосив, що домовленості з Росією неможливі через її традиційну брехливість.
Історичні події є уроком також для ******** Польщі та поляків: з москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті не було жодних угод. Там є лише брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо засвоїти, з глибокою вірою в польських кадетів, офіцерів і генералів",
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01.12.2025 15:37 Ответить
Я в а...е, пані та панове.
А шосі сталося з паном?
Пан прозрів?
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01.12.2025 15:45 Ответить
Правда, москалі вміють тільки вбиівати, грабувати і смердіти руським духом
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01.12.2025 15:49 Ответить
Ти глянь, правильний який дядько. Він би ще рольників на кордон не відправляв, ото було б добре...
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01.12.2025 15:51 Ответить
А шо з Навроцьким трапилось? Прозрів?
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01.12.2025 16:05 Ответить
Гарно сказав. Але Україна повинна домовлятися...
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01.12.2025 16:45 Ответить
За великим рахунком, поляки від кацапів "недалеко відстали"... Коли "було туго" - ішли на домовленості... Коли українці їх рятували - про домовленості "забували"... Похід на Москву, в часи "Смутнава времени", Хотин, купа домовленостей в період козачих повстань в "дохмельницькі часи, та в період "хмельниччини". Після розділу Жечі Паспалітай" трохи "прижухли" - бо самі стали колонією. А після отримання "непадлєгласці", у 1918-му, почалося те саме... Українці, на Віслі, допомогли захистить "непадлєгласць", А вони, після зникнення загрози окупаціїї Польщі Росією, "витерли ноги", об свої обіцянки... Результатом стало виникнення ОУН та створення УПА...
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01.12.2025 17:33 Ответить
Молодець, сказав щиру правду. Мабуть пан Навроцький швидше отримає Нобелівську премію в галузі історії, ніж Трамп в галузі миру
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01.12.2025 18:42 Ответить
 
 