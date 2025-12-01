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Навроцький: З москалями ніколи не вдавалося досягати угод, бо ті лише "брешуть". ВIДЕО
Президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей з нагоди Дня курсанта у 195-ту річницю Листопадового повстання наголосив, що домовленості з Росією неможливі через її традиційну брехливість.
Відео з виступом оприлюднив голова канцелярії президента Збігнев Богуцький, передає Цензор.НЕТ.
"Історичні події є уроком також для сучасної Польщі та поляків: з москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті не було жодних угод. Там є лише брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо засвоїти, з глибокою вірою в польських кадетів, офіцерів і генералів", - заявив Навроцький.
Топ коментарі
+24 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар01.12.2025 15:29 Відповісти Посилання
+15 Ярослав Кийко
показати весь коментар01.12.2025 15:29 Відповісти Посилання
+10 Деніс Войцеховський
показати весь коментар01.12.2025 15:32 Відповісти Посилання
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Бо їм не пече.
США навіть для вторгнення! до Іраку збирали коаліцію. Україна там теж була.
А от коли їм доводиться лише надавати зброю, то вони "не_розуміють".
Як може, так "бореться" проти кацапії...
Історичні події є уроком також для ******** Польщі та поляків: з москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті не було жодних угод. Там є лише брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо засвоїти, з глибокою вірою в польських кадетів, офіцерів і генералів",
А шосі сталося з паном?
Пан прозрів?