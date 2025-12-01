Навроцький: З москалями ніколи не вдавалося досягати угод, бо ті лише "брешуть". ВIДЕО

Президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей з нагоди Дня курсанта у 195-ту річницю Листопадового повстання наголосив, що домовленості з Росією неможливі через її традиційну брехливість.

Відео з виступом оприлюднив голова канцелярії президента Збігнев Богуцький, передає Цензор.НЕТ.

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"Історичні події є уроком також для сучасної Польщі та поляків: з москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті не було жодних угод. Там є лише брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо засвоїти, з глибокою вірою в польських кадетів, офіцерів і генералів", - заявив Навроцький.

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