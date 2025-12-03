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Новости Видео Без цензуры Увольнение Ермака
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Ермака рвут свои Зе-крысы / Путин готовит нападение на Европу 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

"Без цензуры в прямом эфире" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Обсуждаем новые детали после увольнения Андрея Ермака – как свои же бывшие игроки начинают выносить сор из избы Офиса Президента.

Отдельная тема – очевидная подготовка Путиным нападения на Европу. Присоединяйтесь к трансляции, задавайте свои вопросы и получайте компетентные ответы в прямом эфире.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Ермак Андрей (1665) Данилюк-Ярмолаева Марина (461)
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Топ комментарии
+6
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03.12.2025 21:55 Ответить
+6
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03.12.2025 22:32 Ответить
+1
Та які там щури? - проти Єрмака - так собі - сірі миші
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03.12.2025 21:22 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7mfd3BaTCw
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03.12.2025 21:21 Ответить
Та які там щури? - проти Єрмака - так собі - сірі миші
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03.12.2025 21:22 Ответить
Затіяли мишину возню.
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03.12.2025 21:45 Ответить
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03.12.2025 21:55 Ответить
😆😅🤣
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03.12.2025 21:57 Ответить
Та їм напад треба хіба з прибалтами вирівняти кордони. А російські партії в Європі вже свій електорат мають. Захоплення майже відбулось. "І всьо будєт по-старому". Ще Північні потоки 3 та 4 замутять.
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03.12.2025 22:11 Ответить
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03.12.2025 22:32 Ответить
Цей колишній ларьочник -просто підсадна качка, яка відволікає на себе увагу суспільства, (як і інший -- комік). Справжні керівники не вони.👈
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03.12.2025 23:09 Ответить
сидіть то порваний хоч зможе? ))
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03.12.2025 23:56 Ответить
Ніхто з них його не розірве. Імітація для засирання мозгів народу. Черговий епізод з фільму. Коли через деякий час ситуація настане, то його знову висунуть як білого і пушистого.
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04.12.2025 08:36 Ответить
 
 