Ермака рвут свои Зе-крысы / Путин готовит нападение на Европу 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

"Без цензуры в прямом эфире" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Обсуждаем новые детали после увольнения Андрея Ермака – как свои же бывшие игроки начинают выносить сор из избы Офиса Президента.

Отдельная тема – очевидная подготовка Путиным нападения на Европу. Присоединяйтесь к трансляции, задавайте свои вопросы и получайте компетентные ответы в прямом эфире.

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