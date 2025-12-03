Ермака рвут свои Зе-крысы / Путин готовит нападение на Европу 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
"Без цензуры в прямом эфире" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Обсуждаем новые детали после увольнения Андрея Ермака – как свои же бывшие игроки начинают выносить сор из избы Офиса Президента.
Отдельная тема – очевидная подготовка Путиным нападения на Европу. Присоединяйтесь к трансляции, задавайте свои вопросы и получайте компетентные ответы в прямом эфире.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+6 Eco Earth
показать весь комментарий03.12.2025 21:55 Ответить Ссылка
+6 CrossFirenko
показать весь комментарий03.12.2025 22:32 Ответить Ссылка
+1 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.12.2025 21:22 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.12.2025 21:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.12.2025 21:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий03.12.2025 21:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Eco Earth
показать весь комментарий03.12.2025 21:55 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
igor shmatko
показать весь комментарий03.12.2025 21:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmytro Yermak #553069
показать весь комментарий03.12.2025 22:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий03.12.2025 22:32 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
stanis nasvaiko
показать весь комментарий03.12.2025 23:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий03.12.2025 23:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Велемир
показать весь комментарий04.12.2025 08:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль