УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10159 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вплив Єрмака Без цензури Звільнення Єрмака
5 641 10

Єрмака рвуть свої Зе-щури / Путін готує напад на Європу 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

"Без цензури наживо" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Обговорюємо нові деталі після звільнення Андрія Єрмака – як свої ж колись гравці починають полоскати брудну білизну Офісу Президента.

Окрема тема — очевидна підготовка Путіним нападу на Європу.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Приєднуйтесь до трансляції, ставте свої запитання й отримуйте компетентні відповіді наживо.

Також дивіться: Єрмак ще у 2024 році відмовився від контактів з Кушнером. Як Зе-фаворит псував стосунки із США?. ВIДЕО

Автор: 

Єрмак Андрій (1781) Мендель Юлія (247) Офіс Президента (2100) Данилюк-Ярмолаєва Марина (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
03.12.2025 21:55 Відповісти
+6
показати весь коментар
03.12.2025 22:32 Відповісти
+1
Та які там щури? - проти Єрмака - так собі - сірі миші
показати весь коментар
03.12.2025 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7mfd3BaTCw
показати весь коментар
03.12.2025 21:21 Відповісти
Та які там щури? - проти Єрмака - так собі - сірі миші
показати весь коментар
03.12.2025 21:22 Відповісти
Затіяли мишину возню.
показати весь коментар
03.12.2025 21:45 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2025 21:55 Відповісти
😆😅🤣
показати весь коментар
03.12.2025 21:57 Відповісти
Та їм напад треба хіба з прибалтами вирівняти кордони. А російські партії в Європі вже свій електорат мають. Захоплення майже відбулось. "І всьо будєт по-старому". Ще Північні потоки 3 та 4 замутять.
показати весь коментар
03.12.2025 22:11 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2025 22:32 Відповісти
Цей колишній ларьочник -просто підсадна качка, яка відволікає на себе увагу суспільства, (як і інший -- комік). Справжні керівники не вони.👈
показати весь коментар
03.12.2025 23:09 Відповісти
сидіть то порваний хоч зможе? ))
показати весь коментар
03.12.2025 23:56 Відповісти
Ніхто з них його не розірве. Імітація для засирання мозгів народу. Черговий епізод з фільму. Коли через деякий час ситуація настане, то його знову висунуть як білого і пушистого.
показати весь коментар
04.12.2025 08:36 Відповісти
 
 