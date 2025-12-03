Єрмака рвуть свої Зе-щури / Путін готує напад на Європу 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
"Без цензури наживо" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Обговорюємо нові деталі після звільнення Андрія Єрмака – як свої ж колись гравці починають полоскати брудну білизну Офісу Президента.
Окрема тема — очевидна підготовка Путіним нападу на Європу.
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Топ коментарі
+6 Eco Earth
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+6 CrossFirenko
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+1 Валентин Коваль #587289
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Oleksandr Valovyi
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Валентин Коваль #587289
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Анатолій Панасюк
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Eco Earth
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igor shmatko
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Dmytro Yermak #553069
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CrossFirenko
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stanis nasvaiko
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Fjall_Raven
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