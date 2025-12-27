ССО представили короткометражный фильм "Расплата", посвященный Движению сопротивления. ВИДЕО
В пятницу, 26 декабря, Силы специальных операций ВСУ выпустили короткометражный фильм "Расплата".
Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что фильм стал ответом на циничное открытие россиянами Мариупольского драмтеатра.
О чем фильм
В центре сюжета киноленты — музыкант из Мариуполя, который, несмотря на оккупационный режим, продолжает лелеять надежду на возвращение Украины.
"Несмотря на давление оккупационного режима и циничную "реставрацию" драматического театра (здания, где в 2022 году от российских авиабомб погибли сотни людей), герой продолжает верить в освобождение города", - говорится в сообщении.
Главную роль сыграл Марьян Пириг, основатель украинской фолк-группы "Пиріг і Батіг". По его словам, образ героя является сборным для тысяч украинцев, которые оказались в оккупации, но, несмотря ни на что, продолжают сопротивляться российским оккупационным силам и помогать украинским силам обороны.
"Сегодня каждый украинец в оккупации может узнать себя в образе музыканта, чья жизнь разделилась на "до" и "после". Он каждый день просыпается с мечтой — снова спеть на украинском языке на улицах своего города. Иногда кажется, что это сон, но мечта оказывается сильнее любого страха. Она объединяет тысячи украинцев в невидимую сеть сопротивления, единых в мечте о свободной и неделимой Украине", — рассказал Пириг.
Короткометражка завершается художественными кадрами с ликвидацией руководства РФ, которое приехало якобы по случаю восстановления театра. По замыслу, эту операцию осуществляют участники украинского Движения сопротивления.
Фильм выпустили в сотрудничестве со 2-м корпусом Национальной гвардии Украины "Хартия" и Культурными силами Украины.
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1. В нас був би ракетний щит. Чорноморський флот затонув би в перший тиждень, якби напав. Саме Порошенко, проаналізувавши ризики, запустив ракетну програму, що перекриаала всі наявні загрози.
2. Ми б мали безмежну підтримку союзників повною номенклатурою зброї та фінансів з першого ж місяця війни. Порошенко б це вдалося, як свого часу вдалося розкрутити Захід на безвіз.
3. Ми б мали системну та продуману роботу із налагодження виробництва зброї, будівництва укріплень, роботи з союзниками замість системної та продуманої роботи з ослаблення державних інституцій. Це все було б зроблено вчасно, системно та продумано, а не з запізненням на 2 роки боїв.
4. На момент нападу ми б мали не 20, чи скільки там, а 500 мільярдів в бюджеті.
5. Ми б мали вглуху перекритий Чонгар при перших ознаках накопичення сил та мобілізаційний резерв, щомиті готовий стати до бою.
6. Ми б мали потужну антикорупційну систему з одного боку та систему ефективних закупівель з другого. Замість яєць по 17 ми б мали чудове харчування в армії.
7. Ми б мали вдвічі більше доріг за ті самі гроші, але вони б тягнулись на Захід, а не на Схід, або через Чорнобильську зону.
8. В нас була б на ходу "Мрія" та на плаву "Сагайдачний".
9. Ми б мали за 3 роки ще кілька хвиль мобілізації і, відповідно, більший кадровий резерв.
10. Волонтери б займались своєю роботою за підтримкою державних інституцій, а не в протидії з ними.
11. Марченко, Наєв займались би обороною, Червінський витягував би вагнерів з-під Кремля замість ходіння по судам. Нікому не відомий Залужний робив би кар'єру в НАТО, а Сирський їздив би до мами у свій сраний Владімір.
12. На нас би *** хто напав поліцейськими силами та з парадною формою в обозах, будучи зв'язаним Міськими угодами та чітко усвідомлюючи ціну нападу.
13. Маріуполь готувався б до курортного сезону, Коксохім хімичив би свій кокс, українці б замість запливів по Тисі літали б на каву у Відень. І були живі сотні тисяч українців. Навіть мільйон"
Sergey Bilko
2019й - відкриті двері кацапні...