ССО представили короткометражный фильм "Расплата", посвященный Движению сопротивления. ВИДЕО

В пятницу, 26 декабря, Силы специальных операций ВСУ выпустили короткометражный фильм "Расплата".

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что фильм стал ответом на циничное открытие россиянами Мариупольского драмтеатра.

О чем фильм

В центре сюжета киноленты — музыкант из Мариуполя, который, несмотря на оккупационный режим, продолжает лелеять надежду на возвращение Украины.

"Несмотря на давление оккупационного режима и циничную "реставрацию" драматического театра (здания, где в 2022 году от российских авиабомб погибли сотни людей), герой продолжает верить в освобождение города", - говорится в сообщении.

Главную роль сыграл Марьян Пириг, основатель украинской фолк-группы "Пиріг і Батіг". По его словам, образ героя является сборным для тысяч украинцев, которые оказались в оккупации, но, несмотря ни на что, продолжают сопротивляться российским оккупационным силам и помогать украинским силам обороны.

"Сегодня каждый украинец в оккупации может узнать себя в образе музыканта, чья жизнь разделилась на "до" и "после". Он каждый день просыпается с мечтой — снова спеть на украинском языке на улицах своего города. Иногда кажется, что это сон, но мечта оказывается сильнее любого страха. Она объединяет тысячи украинцев в невидимую сеть сопротивления, единых в мечте о свободной и неделимой Украине", — рассказал Пириг.

Короткометражка завершается художественными кадрами с ликвидацией руководства РФ, которое приехало якобы по случаю восстановления театра. По замыслу, эту операцию осуществляют участники украинского Движения сопротивления.

Фильм выпустили в сотрудничестве со 2-м корпусом Национальной гвардии Украины "Хартия" и Культурными силами Украины.

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