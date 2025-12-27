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ССО презентували короткометражний фільм "Розплата", присвячений Руху опору. ВIДЕО

У п'ятницю, 26 грудня, Сили спеціальних операцій ЗСУ випустили короткометражний фільм "Розплата".

Про це повідомляють у пресслужбі  Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ. 

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Зазначається, що фільм став відповіддю на цинічне відкриття росіянами Маріупольського драмтеатру.

Про що фільм

У центрі сюжету кінострічки — музикант з Маріуполя, який попри окупаційний режим продовжує плекати надію на повернення України. 

"Попри тиск окупаційного режиму та цинічну "реставрацію" драматичного театру (будівлі, де у 2022 році від російських авіабомб загинули сотні людей), герой продовжує вірити у звільнення міста", - йдеться у повідомленні.

Головну роль зіграв Мар’ян Пиріг, засновник українського фольк-гурту "Пиріг і Батіг".  За його словами, образ героя є збірним для тисяч українців, які опинилися в окупації, але попри все продовжують чинити спротив російським окупаційним силам та допомагати українським силам оборони.

"Сьогодні кожен українець в окупації може впізнати себе в образі музиканта, чиє життя розділилося на "до" та "після". Він щодня прокидається із мрією — знову заспівати українською на вулицях свого міста. Часом здається, що це сон, але мрія виявляється сильнішою за будь-який страх. Вона об’єднує тисячі українців у невидиму мережу спротиву, єдиних у мрії про вільну та неподільну Україну", - розповів Пиріг.

Короткометражка завершується художніми кадрами з ліквідацією керівництва РФ, яке приїхало нібито з нагоди відбудови театру. За задумом, цю операцію здійснюють учасники українського Руху опору.

Фільм випустили у співпраці з 2-м корпусом Національної гвардії України "Хартія" та Культурними силами України.

Дивіться також: У Маріуполі біля Драмтеатру, де загинули мирні містяни, росіяни почали монтувати ялинку. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3263) окупація (6989) Донецька область (11490) ССО Сили спеціальних операцій (721) Маріупольський район (119)
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Топ коментарі
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Хочу розказати, що б було б, якби зараз був Порошенко.

1. В нас був би ракетний щит. Чорноморський флот затонув би в перший тиждень, якби напав. Саме Порошенко, проаналізувавши ризики, запустив ракетну програму, що перекриаала всі наявні загрози.

2. Ми б мали безмежну підтримку союзників повною номенклатурою зброї та фінансів з першого ж місяця війни. Порошенко б це вдалося, як свого часу вдалося розкрутити Захід на безвіз.

3. Ми б мали системну та продуману роботу із налагодження виробництва зброї, будівництва укріплень, роботи з союзниками замість системної та продуманої роботи з ослаблення державних інституцій. Це все було б зроблено вчасно, системно та продумано, а не з запізненням на 2 роки боїв.

4. На момент нападу ми б мали не 20, чи скільки там, а 500 мільярдів в бюджеті.

5. Ми б мали вглуху перекритий Чонгар при перших ознаках накопичення сил та мобілізаційний резерв, щомиті готовий стати до бою.

6. Ми б мали потужну антикорупційну систему з одного боку та систему ефективних закупівель з другого. Замість яєць по 17 ми б мали чудове харчування в армії.

7. Ми б мали вдвічі більше доріг за ті самі гроші, але вони б тягнулись на Захід, а не на Схід, або через Чорнобильську зону.

8. В нас була б на ходу "Мрія" та на плаву "Сагайдачний".

9. Ми б мали за 3 роки ще кілька хвиль мобілізації і, відповідно, більший кадровий резерв.

10. Волонтери б займались своєю роботою за підтримкою державних інституцій, а не в протидії з ними.

11. Марченко, Наєв займались би обороною, Червінський витягував би вагнерів з-під Кремля замість ходіння по судам. Нікому не відомий Залужний робив би кар'єру в НАТО, а Сирський їздив би до мами у свій сраний Владімір.

12. На нас би *** хто напав поліцейськими силами та з парадною формою в обозах, будучи зв'язаним Міськими угодами та чітко усвідомлюючи ціну нападу.

13. Маріуполь готувався б до курортного сезону, Коксохім хімичив би свій кокс, українці б замість запливів по Тисі літали б на каву у Відень. І були живі сотні тисяч українців. Навіть мільйон"

Sergey Bilko
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27.12.2025 07:21 Відповісти
+6
плутаємо причину з наслідками.
2019й - відкриті двері кацапні...
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27.12.2025 02:51 Відповісти
+3
ЗСУ за добу знешкодили ще 1240 російських окупантів
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27.12.2025 07:07 Відповісти

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