ССО презентували короткометражний фільм "Розплата", присвячений Руху опору. ВIДЕО

У п'ятницю, 26 грудня, Сили спеціальних операцій ЗСУ випустили короткометражний фільм "Розплата".

Про це повідомляють у пресслужбі Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що фільм став відповіддю на цинічне відкриття росіянами Маріупольського драмтеатру.

Про що фільм

У центрі сюжету кінострічки — музикант з Маріуполя, який попри окупаційний режим продовжує плекати надію на повернення України.

"Попри тиск окупаційного режиму та цинічну "реставрацію" драматичного театру (будівлі, де у 2022 році від російських авіабомб загинули сотні людей), герой продовжує вірити у звільнення міста", - йдеться у повідомленні.

Головну роль зіграв Мар’ян Пиріг, засновник українського фольк-гурту "Пиріг і Батіг". За його словами, образ героя є збірним для тисяч українців, які опинилися в окупації, але попри все продовжують чинити спротив російським окупаційним силам та допомагати українським силам оборони.

"Сьогодні кожен українець в окупації може впізнати себе в образі музиканта, чиє життя розділилося на "до" та "після". Він щодня прокидається із мрією — знову заспівати українською на вулицях свого міста. Часом здається, що це сон, але мрія виявляється сильнішою за будь-який страх. Вона об’єднує тисячі українців у невидиму мережу спротиву, єдиних у мрії про вільну та неподільну Україну", - розповів Пиріг.

Короткометражка завершується художніми кадрами з ліквідацією керівництва РФ, яке приїхало нібито з нагоди відбудови театру. За задумом, цю операцію здійснюють учасники українського Руху опору.

Фільм випустили у співпраці з 2-м корпусом Національної гвардії України "Хартія" та Культурними силами України.

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