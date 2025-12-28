РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10305 посетителей онлайн
Новости Видео Мирные переговоры Зеленский может застрелиться
53 362 472

"Зеленский может застрелиться, он очень жесткий", - Карась. ВИДЕО

Майор Евгений Карась заявил, что президент Владимир Зеленский имеет жесткий характер, не склонен к компромиссам и не примет навязанных Украине решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась в интервью Наталии Мосейчук.

"У Зеленского жесткий характер. Ему нравится эта заруба. Если бы он увидел Путина, он бы не сдержался и мог дать ему по лицу", - сказал Карась.

А если его США начнут нагибать на измену, он может и застрелиться, считает Карась.

Зеленский - тот, что и застрелится может. Он не слабохарактерный парень, у него есть амбиции", - считает Карась.

Напомним, президент Зеленский наградил майора Евгения Карася "Крестом боевых заслуг".

Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Карась Евгений (18) война в Украине (8674)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+120
******* стид
показать весь комментарий
28.12.2025 09:25 Ответить
+82
Вроде ж бойовий офіцер то навіщо ж отак відверто сраку лизати?
показать весь комментарий
28.12.2025 09:26 Ответить
+74
Може застрелитись з водяного пістолетика, на кого розрахована ця локшина?
показать весь комментарий
28.12.2025 09:27 Ответить

Загрузка...

 
 