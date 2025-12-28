"Зеленский может застрелиться, он очень жесткий", - Карась. ВИДЕО

Майор Евгений Карась заявил, что президент Владимир Зеленский имеет жесткий характер, не склонен к компромиссам и не примет навязанных Украине решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась в интервью Наталии Мосейчук.

"У Зеленского жесткий характер. Ему нравится эта заруба. Если бы он увидел Путина, он бы не сдержался и мог дать ему по лицу", - сказал Карась.

А если его США начнут нагибать на измену, он может и застрелиться, считает Карась.

Зеленский - тот, что и застрелится может. Он не слабохарактерный парень, у него есть амбиции", - считает Карась.

Напомним, президент Зеленский наградил майора Евгения Карася "Крестом боевых заслуг".