РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7178 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Зеленский может застрелиться
20 010 276

"Зеленский может застрелиться, он очень жесткий", - Карась. ВИДЕО

Майор Евгений Карась заявил, что президент Владимир Зеленский имеет жесткий характер, не склонен к компромиссам и не примет навязанных Украине решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась в интервью Наталии Мосейчук.

"У Зеленского жесткий характер. Ему нравится эта заруба. Если бы он увидел Путина, он бы не сдержался и мог дать ему по лицу", - сказал Карась.

А если его США начнут нагибать на измену, он может и застрелиться, считает Карась.

Зеленский - тот, что и застрелится может. Он не слабохарактерный парень, у него есть амбиции", - считает Карась.

Напомним, президент Зеленский наградил майора Евгения Карася "Крестом боевых заслуг".

Автор: 

Зеленский Владимир (23147) Карась Евгений (17) война в Украине (7355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+79
******* стид
показать весь комментарий
28.12.2025 09:25 Ответить
+55
Вроде ж бойовий офіцер то навіщо ж отак відверто сраку лизати?
показать весь комментарий
28.12.2025 09:26 Ответить
+55
Може застрелитись з водяного пістолетика, на кого розрахована ця локшина?
показать весь комментарий
28.12.2025 09:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Соромлюся запитати, в що, преЗЕдент вже пройшов курс БЗВП і навчився користуватися зброєю?
показать весь комментарий
28.12.2025 10:42 Ответить
Такого піару ще не було.Чим далі, то буде цікавіше.
показать весь комментарий
28.12.2025 10:44 Ответить
Піар не вдалий, м'яко кажучі. Для президента точно
показать весь комментарий
28.12.2025 11:01 Ответить
Карась решил делать карьеру. Начал с вылизывания.
показать весь комментарий
28.12.2025 10:45 Ответить
Давно так робить.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:24 Ответить
Було б цікава битва євгена карася та євгена дикого, хто перший у зєлєнскава за щоку візьму?
показать весь комментарий
28.12.2025 10:47 Ответить
😂😂😂😂

І діпстейт щоб слідкував за кожним рухом)
Ото б були ставки)
показать весь комментарий
28.12.2025 11:03 Ответить
...шоб слiдкував , навiть, за кожним кроком своеi тiнi...
показать весь комментарий
28.12.2025 11:17 Ответить
Да, це була б заруба.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:22 Ответить
застрелитись то не є мужністю
мужність відповідати за свої вчинки
дивно що воїн такого не знає
показать весь комментарий
28.12.2025 10:49 Ответить
100%
"Зеленський може застрелитись, він дуже жорсткий"
в этом высказывании главное противоречие ))) Сильные и жесткие люди как правило не стреляются (они предпочитают это проделывать с другими)
показать весь комментарий
28.12.2025 10:57 Ответить
Вы не поняли... здесь намякивают на садомазохизм.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:02 Ответить
Я думаю Карась жорстко трольнув президента, навіть жорстоко.
Умисно чи по дурі хто зна.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:05 Ответить
"Я думаю Карась жорстко..." соснув у президента.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:23 Ответить
Карась і тролинг Бубочки, та ще й на зомбомарафоні, речі несумісні.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:31 Ответить
Це було б найкраще, що він може зробити.
показать весь комментарий
28.12.2025 10:49 Ответить
Невже у янелоха з дiлiшками так плохо, що програються такi варiанти. Каароч пiдзебiльники, вам - хана.
показать весь комментарий
28.12.2025 10:51 Ответить
То, що, карасі прогрівають ситуацію до такого сценарію?
показать весь комментарий
28.12.2025 11:06 Ответить
А ШО ДЕЛАТЬ ???
показать весь комментарий
28.12.2025 11:12 Ответить
Пыня тоже своею смертю не здохне. ДАЙОШЬ ДО НОВОГО РОКУ !!!
показать весь комментарий
28.12.2025 10:54 Ответить
Пиня під ялинку в труні з яскравою підсвідкою вогнища, це крутезний подарунок всій Планеті Земля!!
Ото б було свято. 2026 року поставили пам'ятник в кожній столиці світу і новий відлік Відбудови і перемоги Світла над темрявою!
показать весь комментарий
28.12.2025 11:21 Ответить
https://censor.net.ua/user/349447 sigsauer
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ??? 2018

ПАРАЛЕЛЬНА ДУМКА:
Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …
ТАМ скрепы хоровод пусть водят... 2018
показать весь комментарий
28.12.2025 11:45 Ответить
От мабуть Карась і йому подібні на нулі безвісти не зникнуть. Гарно довоюють до кінця і підуть в політику, стануть новими керманичами для решток отари. Яка за них ще й радісно проголосує, бо вони в пікселі.
показать весь комментарий
28.12.2025 10:54 Ответить
Тоді буде хунта. Це не дай Боже. Хунта карасів, це життя в болоті з піран'ямі.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:08 Ответить
піночетівщина
показать весь комментарий
28.12.2025 11:44 Ответить
якщо чотири рази тікав від армії, щоб міг застрелити пару рашистів,хер то правда,що він може застрелитись сам...в США мав можливість заїхати по іпальнику Венсу.за те.що той йому тицьнув носом"Слухай."зе" .що це в Тебе за костюм.як в бомжа і Ти приїхав на зустріч з самим "трампоном"? Давай на вихід....
показать весь комментарий
28.12.2025 10:55 Ответить
Ага, пам'ятаємо "героя"!
показать весь комментарий
28.12.2025 11:21 Ответить
Та пам`ятаемо, у охоронцiв тодi носи зморщилися вiд H2S. P.S. до речi, кожна людина, за 23 роки свого життя, висиджуе у вбиральнi смертельну дозу сiрководню.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:34 Ответить
ЗЫ... так шо хошь- не хошь, вава тут нi при чому.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:35 Ответить
Так то звичайна людина, а це непорозуміння ще й зі своєї пащеки видає H2S в 2 рази, ніж з своєї клоаки. Сморід стоїть на пів-планети.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:04 Ответить
Дурачкам до уваги: як прийшли, так i пощезнете.
показать весь комментарий
28.12.2025 10:57 Ответить
Така оскорбуха, малохольним малодухою обiзвали.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:14 Ответить
Тупішої дурості не чув в житті😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
28.12.2025 11:07 Ответить
Нє дождьотєсь, я вам нічєго нє должен.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:10 Ответить
лучше пусть повесится, будет по приколу
==============
А жесткость в чем? Два раза себе в башку стрельнет? Так там еще в мозг попасть нужно, что проблематично.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:13 Ответить
В темечко не промахнешся. И наверняка.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:24 Ответить
"ь" - 2-е лицо
показать весь комментарий
28.12.2025 11:25 Ответить
Куля в лоб так куля в лоб , ми вже таких бачили🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.12.2025 11:15 Ответить
Писяй граю на роялі
Нікого я не боюсь
Взагалі я пацик жорсткий
Якщо нада застрелюсь
показать весь комментарий
28.12.2025 11:16 Ответить
Це застрелиться?!?! Воно застрелиться?!?! Воно обісралося від звуку потряпляння шайби на хокейному матчі в м.Маріуполь.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:17 Ответить
Та не... смелый... Шлепер, ондого, вiд крашанки зiмлiв... Але ж бо, прicь-ейбочки...
показать весь комментарий
28.12.2025 11:22 Ответить
Шлєппер - це злодюжка, котрий промишляє у вагонах. Я думаю, що ваві більш підійде "марвіхер".
Відомо, що злодійський жаргон з'явився, як похідна з ідишу. Одне з таких місць, це Одеса.
Є цікава стаття , правда кацапською, якщо є бажання - прочитаєте:
3 слов воровского жаргона, которые пришли из иврита и идиша.
Воровской жаргон Феня пришёл в русский язык из еврейского языка после того, как в местах компактного проживания евреев в Российской Империи сформировались этнические (в данном случае еврейские) организованные преступные группировки. Евреи говорили на иврите и идише, а полицейские их не понимали, так как евреев служить в полицию в царской России не брали. Поэтому постепенно эти непонятные для полицейских термины превратились в устойчивый русский блатной жаргон. Вот некоторые из них:

Ботать - בטא (боте) выражаться. ביטוי (битуй) выражение. Феня - אופן (офен) способ. ביטאי באופן (Битуй беофен) - ботать по фене - выражаться особым способом, непонятным для окружающих. Фраер - Frej - свобода (идиш) Фраер - не сидевший в тюрьме, не имеющий тюремного опыта. Блатной. Die Blatte (идиш) - лист, бумажка, записочка. Тот, кто устраивался по блату, имеющий бумажку от нужного человека. В воровском жаргоне блатной - свой, принадлежащий к уголовному миру.

Шахер-махер. סחר מחר иврит (сахер мехер). «Махер» - это значит продавать, а «шахер» - товар. Хевра - криминальная общность, банда. Иврит חברה (хевра) - компания Ксива - записка. Иврит כתיבה (ктива) - документ, нечто написанное (в ашкеназском произношении иврита (т)ת часто меняется на «с». К примеру «щабес» вместо «шабат»). Клифт - пиджак. Ивр. חליפה (халифа) - костюм.

Малина (воровская) - квартира, помещение, где скрываются воры. От מלון (малон) - гостиница, приют, место ночлега. Хана - конец. חנה - ивр. хана - делать остановку в пути, привал. Это корень очень широко распространен в иврите (ханая, - автостоянка, ханут - склад, магазин). Отсюда же и слово «Таганка» произошедшее от слова תחנה (тахана) - станция, остановка, стоянка. Так сначала неофициально, а потом и официально называлась тюрьма, в которую привозили заключенных со всей страны (европейской части страны) перед отправкой в Сибирь. Марвихер - вор высокой квалификации. מרויחר марвихер (идиш) - зарабатывающий деньги от ивр. מרויח марвиах - зарабатывает. Хипеш - обыск. Хипесница - воровка. Ивр. חיפוש (хипус) - поиск, обыск.

Параша - слух. Ивритское слово פרשה (параша) означает комментарий (или дурнопахнущая история). Бан - вокзал. На идише слово «бан», имеет то же значение. Кейф - כיף ивр., араб. - кейф с тем же значением. (От этого же корня в арабском языке «кофе». Когда его пили - койфевали. Вообще, иврит и арабский, два семитских языка, имеющих очень много общих корней. Кто знает один, тому достаточно просто учить другой.). Халява - даром, бесплатно. Ивр. חלב халав (молоко). В 19 веке евреи России собирали для евреев Палестины так называемый דמי חלב «дмей халав» - «деньги на молоко». Шара, на шару - бесплатно. Ивр. ( שאר, שארים шеар, шеарим) - остатки. То, что остается у продавца, непригодное для продажи, и он оставляет это на прилавке для бедных.

Согласно еврейской традиции на поле необходимо оставлять несжатую полоску שאר - шеар - остаток, чтобы бедные могли собирать колосья. Об этом евангельская притча, рассказывающая о том, что Иисус с ученикам собирали несжатые колосья в субботу, и это вызвало недовольство фарисеев. Шалава - потаскуха, проститутка. שילב, לשלב (шилев) сочетать (одновременно несколько мужчин).

Мастырка - фальшивая рана, замастырить - спрятать. На иврите מסתיר (мастир) - прячу, скрываю. Отсюда же стырить - украсть. И סתירה - (сатира) сокрытие. Отсюда же и сатира (скрытая издевка). И мистерия. Древнегреческие сатиры тоже отсюда, а не наоборот. Шухер. Стоять на шухере. Это означает, что стоящий на шухере охраняет совершающих преступление (обычно кражу) и предупреждает о появлении работников правопорядка. Шухер происходит от ивритского слова шахор שחור, что означает «черный». Мундир полиции в царской России был черного цвета. Шмонать - обыскивать, искать. В тюрьмах Российской империи было принять делать обыски в камерах в 8 часов вечера. Восемь на иврите шмоне שמונה, отсюда «шмонать».

Сидор - мешок с личными вещами заключенного. В этом мешке должен быть строго определенный набор предметов. За их отсутствие или наличие посторонних предметов в этом мешке (сидоре) заключенный наказывался. Или не наказывался, если набор предметов в этом мешке был в порядке. Порядок на иврите - седер סדר. Еврейское «седер» превратилось в привычное русскому слуху…

https://fishki.net/1406924-proishozhdenie-vorovskogo-zhargona-spasibo-evrejam.html
показать весь комментарий
28.12.2025 11:55 Ответить
Скоріше колобок повіситься ніж Зеленський застрілиться через зраду.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:19 Ответить
Я аж злякався. Це що ж воно тоді буде? Пропаде Вкраїнонька, ой пропаде без зєльонкіна…
показать весь комментарий
28.12.2025 11:22 Ответить
Гортаю, стрічку через кожні 10 хвилин, та коли вже... ???
показать весь комментарий
28.12.2025 11:25 Ответить
так, так... єврей повішався...
показать весь комментарий
28.12.2025 11:25 Ответить
Був такий в Ізраїлі комік. Поліз в політику, попав у в'язницю, зійшов з розуму і повісився.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:19 Ответить
«Краще пізніше, ніж ніколи», - сказав єврей, кладучи голову на рейки після того, як потяг пройшов.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:32 Ответить
Карась вже давно став сраколизом найвеличнішого.🤣
показать весь комментарий
28.12.2025 11:32 Ответить
зєлєнскій - це український Сократ

викрив корупцію, пройшов війну, і був несправедливо засуджений *********** !
показать весь комментарий
28.12.2025 11:35 Ответить
Пан військовий так підлизує?
Ми колись вже бачили "жорсткого" Зеленського коли він на камери кидався в Золотому на добровольців та кричав-" я же не лох,мне 42 года"..і який казав-" я піду разом з Єрмаком"...то все балабольство...
показать весь комментарий
28.12.2025 11:35 Ответить
Цей пан військовий на цьому кар'єру зробив.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:37 Ответить
Кого б ще витягнути росказати про незламного...

Доречі, Гітлер теж застрелився. Дуже жорсткий був. 😁

Отак потихеньку у головах упоротих ЗЄ мігрував від мудрих Рейгана та Черчілля до безпорадного Гітлера.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:35 Ответить
стреляться ЗАПРЕЩАЮ !!!((( а вот с ноги по хххххлу РАЗОК можно засадить !!!!)))
показать весь комментарий
28.12.2025 11:36 Ответить
Да да...
жорсткий пройдисвіт
Оце карась давнє ганьбище,яке не вилазило зі студій, але має нагороди за службу
показать весь комментарий
28.12.2025 11:51 Ответить
В резиденции у Трампа все успели целофанкой застелить, поэтому и аудиенцию перенесли?
показать весь комментарий
28.12.2025 11:54 Ответить
Зєля міг це зробити ще у 2019-му. То й теперішніх проблем в нас не було б.
показать весь комментарий
28.12.2025 11:54 Ответить
*****! Ото гидота!
показать весь комментарий
28.12.2025 11:58 Ответить
Кращеб воно застрелилось ще у 2004!
Чим швидше застрелиться - тим краще для України!
Жінка,діти залишаться с награбованими в України мільярдами.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:02 Ответить
"Зеленський може застрелитись"...
Не з нашим щастям, доню... 😟
показать весь комментарий
28.12.2025 12:04 Ответить
Краще б зробив подарунок Україні хєрпідун і на тій мінуарі на майдані гойдався..
показать весь комментарий
28.12.2025 12:08 Ответить
Карасик перетворюється на В`юна )
показать весь комментарий
28.12.2025 12:09 Ответить
Він може тільки вчора намагався це зробити, але тільки подумав як "жорсткість" одразу обм'якла.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:14 Ответить
Таій ЗЄлєнскій ,може тільки нанюхатися та тиліпати язмком різну дурню
показать весь комментарий
28.12.2025 12:23 Ответить
пане , це треба було зробити, ще в 2022 році! Нагадаю Вам шановний його слова до Воїна біля Золотого: " Я не Лох"!
показать весь комментарий
28.12.2025 12:24 Ответить
Вояка всраний
показать весь комментарий
28.12.2025 12:24 Ответить
а якщо нашому верховному присвоіти звання фелдмаршал . він натяк зрозуміє чи ні . бо до генералісімуса він ще не дотягує а карася призначити ад.ютантом фелдмаршала
показать весь комментарий
28.12.2025 12:28 Ответить
Ми всі дуже хочемо щоб воно застрелилося , буде свято !
показать весь комментарий
28.12.2025 12:38 Ответить
Страница 3 из 3
 
 