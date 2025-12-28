"Зеленский может застрелиться, он очень жесткий", - Карась. ВИДЕО
Майор Евгений Карась заявил, что президент Владимир Зеленский имеет жесткий характер, не склонен к компромиссам и не примет навязанных Украине решений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась в интервью Наталии Мосейчук.
"У Зеленского жесткий характер. Ему нравится эта заруба. Если бы он увидел Путина, он бы не сдержался и мог дать ему по лицу", - сказал Карась.
А если его США начнут нагибать на измену, он может и застрелиться, считает Карась.
Зеленский - тот, что и застрелится может. Он не слабохарактерный парень, у него есть амбиции", - считает Карась.
Напомним, президент Зеленский наградил майора Евгения Карася "Крестом боевых заслуг".
І діпстейт щоб слідкував за кожним рухом)
Ото б були ставки)
мужність відповідати за свої вчинки
дивно що воїн такого не знає
"Зеленський може застрелитись, він дуже жорсткий"
в этом высказывании главное противоречие ))) Сильные и жесткие люди как правило не стреляются (они предпочитают это проделывать с другими)
Умисно чи по дурі хто зна.
Ото б було свято. 2026 року поставили пам'ятник в кожній столиці світу і новий відлік Відбудови і перемоги Світла над темрявою!
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ??? 2018
ПАРАЛЕЛЬНА ДУМКА:
Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …
ТАМ скрепы хоровод пусть водят... 2018
малохольниммалодухою обiзвали.
==============
А жесткость в чем? Два раза себе в башку стрельнет? Так там еще в мозг попасть нужно, что проблематично.
Нікого я не боюсь
Взагалі я пацик жорсткий
Якщо нада застрелюсь
Відомо, що злодійський жаргон з'явився, як похідна з ідишу. Одне з таких місць, це Одеса.
Є цікава стаття , правда кацапською, якщо є бажання - прочитаєте:
3 слов воровского жаргона, которые пришли из иврита и идиша.
Воровской жаргон Феня пришёл в русский язык из еврейского языка после того, как в местах компактного проживания евреев в Российской Империи сформировались этнические (в данном случае еврейские) организованные преступные группировки. Евреи говорили на иврите и идише, а полицейские их не понимали, так как евреев служить в полицию в царской России не брали. Поэтому постепенно эти непонятные для полицейских термины превратились в устойчивый русский блатной жаргон. Вот некоторые из них:
Ботать - בטא (боте) выражаться. ביטוי (битуй) выражение. Феня - אופן (офен) способ. ביטאי באופן (Битуй беофен) - ботать по фене - выражаться особым способом, непонятным для окружающих. Фраер - Frej - свобода (идиш) Фраер - не сидевший в тюрьме, не имеющий тюремного опыта. Блатной. Die Blatte (идиш) - лист, бумажка, записочка. Тот, кто устраивался по блату, имеющий бумажку от нужного человека. В воровском жаргоне блатной - свой, принадлежащий к уголовному миру.
Шахер-махер. סחר מחר иврит (сахер мехер). «Махер» - это значит продавать, а «шахер» - товар. Хевра - криминальная общность, банда. Иврит חברה (хевра) - компания Ксива - записка. Иврит כתיבה (ктива) - документ, нечто написанное (в ашкеназском произношении иврита (т)ת часто меняется на «с». К примеру «щабес» вместо «шабат»). Клифт - пиджак. Ивр. חליפה (халифа) - костюм.
Малина (воровская) - квартира, помещение, где скрываются воры. От מלון (малон) - гостиница, приют, место ночлега. Хана - конец. חנה - ивр. хана - делать остановку в пути, привал. Это корень очень широко распространен в иврите (ханая, - автостоянка, ханут - склад, магазин). Отсюда же и слово «Таганка» произошедшее от слова תחנה (тахана) - станция, остановка, стоянка. Так сначала неофициально, а потом и официально называлась тюрьма, в которую привозили заключенных со всей страны (европейской части страны) перед отправкой в Сибирь. Марвихер - вор высокой квалификации. מרויחר марвихер (идиш) - зарабатывающий деньги от ивр. מרויח марвиах - зарабатывает. Хипеш - обыск. Хипесница - воровка. Ивр. חיפוש (хипус) - поиск, обыск.
Параша - слух. Ивритское слово פרשה (параша) означает комментарий (или дурнопахнущая история). Бан - вокзал. На идише слово «бан», имеет то же значение. Кейф - כיף ивр., араб. - кейф с тем же значением. (От этого же корня в арабском языке «кофе». Когда его пили - койфевали. Вообще, иврит и арабский, два семитских языка, имеющих очень много общих корней. Кто знает один, тому достаточно просто учить другой.). Халява - даром, бесплатно. Ивр. חלב халав (молоко). В 19 веке евреи России собирали для евреев Палестины так называемый דמי חלב «дмей халав» - «деньги на молоко». Шара, на шару - бесплатно. Ивр. ( שאר, שארים шеар, шеарим) - остатки. То, что остается у продавца, непригодное для продажи, и он оставляет это на прилавке для бедных.
Согласно еврейской традиции на поле необходимо оставлять несжатую полоску שאר - шеар - остаток, чтобы бедные могли собирать колосья. Об этом евангельская притча, рассказывающая о том, что Иисус с ученикам собирали несжатые колосья в субботу, и это вызвало недовольство фарисеев. Шалава - потаскуха, проститутка. שילב, לשלב (шилев) сочетать (одновременно несколько мужчин).
Мастырка - фальшивая рана, замастырить - спрятать. На иврите מסתיר (мастир) - прячу, скрываю. Отсюда же стырить - украсть. И סתירה - (сатира) сокрытие. Отсюда же и сатира (скрытая издевка). И мистерия. Древнегреческие сатиры тоже отсюда, а не наоборот. Шухер. Стоять на шухере. Это означает, что стоящий на шухере охраняет совершающих преступление (обычно кражу) и предупреждает о появлении работников правопорядка. Шухер происходит от ивритского слова шахор שחור, что означает «черный». Мундир полиции в царской России был черного цвета. Шмонать - обыскивать, искать. В тюрьмах Российской империи было принять делать обыски в камерах в 8 часов вечера. Восемь на иврите шмоне שמונה, отсюда «шмонать».
Сидор - мешок с личными вещами заключенного. В этом мешке должен быть строго определенный набор предметов. За их отсутствие или наличие посторонних предметов в этом мешке (сидоре) заключенный наказывался. Или не наказывался, если набор предметов в этом мешке был в порядке. Порядок на иврите - седер סדר. Еврейское «седер» превратилось в привычное русскому слуху…
https://fishki.net/1406924-proishozhdenie-vorovskogo-zhargona-spasibo-evrejam.html
викрив корупцію, пройшов війну, і був несправедливо засуджений *********** !
Ми колись вже бачили "жорсткого" Зеленського коли він на камери кидався в Золотому на добровольців та кричав-" я же не лох,мне 42 года"..і який казав-" я піду разом з Єрмаком"...то все балабольство...
Доречі, Гітлер теж застрелився. Дуже жорсткий був. 😁
Отак потихеньку у головах упоротих ЗЄ мігрував від мудрих Рейгана та Черчілля до безпорадного Гітлера.
жорсткий пройдисвіт
Оце карась давнє ганьбище,яке не вилазило зі студій, але має нагороди за службу
Чим швидше застрелиться - тим краще для України!
Жінка,діти залишаться с награбованими в України мільярдами.
Не з нашим щастям, доню... 😟