"Зеленський може застрелитись, він дуже жорсткий", - Карась. ВIДЕО

Майор Євген Карась заявив, що Президент Володимир Зеленський має жорсткий характер, не схильний до компромісів і не прийме нав’язаних Україні рішень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"У Зеленського жорсткий характер. Йому подобається ця заруба. Якби він побачив Путіна, він би не стримався і міг дати йому по обличчю, - сказав Карась.

А якщо його США почнуть нагинати на зраду, він може і застрелитись, вважає Карась.

Зеленський той, що і застрелиться може. Він не слабохарактерний парєнь, у нього є амбіції, - вважає Карась

Нагадаємо, Президент Зеленський нагородив майора Євгена Карася "Хрестом бойових заслуг".