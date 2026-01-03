Я с 83-го года патриот Украины, с рождения, у меня есть татуировка, - квартальщик Кошевой. ВИДЕО

Квартальщик и шоумен Евгений Кошевой возмущен тем, что его обвиняют в отсутствии патриотизма.

Об этом он сказал во время интервью, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Кошевой?

"У меня есть татуировка. Я был патриотом Украины еще до того, как это стало мейнстримом. Я с 83-го года патриот Украины, с рождения... Так что так называемые оппозиционеры и оппозиционные телеграм-каналы и все там Гончаренко и еще там кто-то - ни с чем. Они нас клоунами называют. Но я горжусь тем, что я клоун", - говорит артист.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее Кошевой, отвечая на упреки, почему не присоединился к ВСУ, заявлял: "У меня нет никаких навыков. Уже в первый день меня ловит снайпер и стреляет. Чем я помог?".