Я з 83-го року патріот України, з народження, у мене татуювання є, - кварталівець Кошовий. ВIДЕО
Кварталівець та шоумен Євген Кошовий обурений тим, що йому закидають відсутність патріотизму.
Про це він сказав під час інтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Кошовий?
"У мене татуювання є. Я був ще патріотом України до того, як це стало мейнстрімом. Я з 83-го року патріот України, з народження.... Так що так звані опозиціонери і опозиційні телеграм-канали і всі там Гончаренки і ще там хтось - ні а чьом. Вони нас клоунами називають. Та я пишаюсь тим, що я клоун", - каже артист.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Кошевий, відповідаючи на закиди, чому не долучився до ЗСУ, заявляв: "У мене жодних навичок. Вже у перший день мене ловить снайпер і стріляє. Чим я допоміг?".
Топ коментарі
+93 Денис Брегін #608889
показати весь коментар03.01.2026 12:23 Відповісти Посилання
+77 Псамметих II
показати весь коментар03.01.2026 12:31 Відповісти Посилання
+70 Михайло Иляш
показати весь коментар03.01.2026 12:23 Відповісти Посилання
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