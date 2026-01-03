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Я з 83-го року патріот України, з народження, у мене татуювання є, - кварталівець Кошовий. ВIДЕО

Кварталівець та шоумен Євген Кошовий обурений тим, що йому закидають відсутність патріотизму.

Про це він сказав під час інтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Кошовий?

"У мене татуювання є. Я був ще патріотом України до того, як це стало мейнстрімом. Я з 83-го року патріот України, з народження.... Так що так звані опозиціонери і опозиційні телеграм-канали і всі там Гончаренки і ще там хтось - ні а чьом. Вони нас клоунами називають. Та я пишаюсь тим, що я клоун", - каже артист.

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Що передувало?

 Нагадаємо, раніше Кошевий, відповідаючи на закиди, чому не долучився до ЗСУ, заявляв: "У мене жодних навичок. Вже у перший день мене ловить снайпер і стріляє. Чим я допоміг?". 

Автор: 

Квартал-95 (201) патріотизм (105) ЗСУ (8988)
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Топ коментарі
+93
***** воно кончєне.
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03.01.2026 12:23 Відповісти
+77
там увесь 95 квартал кончені
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03.01.2026 12:31 Відповісти
+70
Російськомовне кончене "существо". От і все. Ні про шо. Немає сенсу навіть слухати його блаблалогію
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03.01.2026 12:23 Відповісти

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