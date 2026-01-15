Оккупант подорвал гранату около своей головы: пилоты 92-й бригады засняли момент. ВИДЕО

Воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко опубликовали в соцсетях видео, как оккупант самоликвидировал себя гранатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты бригады во время боевых вылетов хотели поразить рашиста ударным дроном, однако он опередил их и взорвал себя гранатой.

В результате оккупант-самоубийца сохранил украинским защитникамFPV-дрон и ликвидировал себя сам.

