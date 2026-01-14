Окупант підірвав гранату біля своєї голови: пілоти 92-ї бригади зафільмували момент. ВIДЕО

Воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка опублікували у соцмережах відео, як окупант самоліквідував себе гранатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти бригади під час бойових вильотів хотіли уразити рашиста ударним дроном, проте він випередив їх та підірвав себе гранатою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

В результаті окупант-самовбивця зберіг українським захисникам FPV-дрон та ліквідував себе сам.

