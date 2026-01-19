Пограничники бригады "Гарт" отразили штурмы и ликвидировали 131 оккупанта за неделю на Харьковщине
Неделя ожесточенных боев на Харьковщине - пограничная бригада "Гарт" отражает попытки врага прорвать государственную границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают эффективно выполнять боевые задачи по сдерживанию оккупантов на Харьковском направлении.
В течение прошлой недели оккупационные войска осуществляли штурмовые атаки в полосе обороны бригады "Гарт".
Захватчики пытались прорвать позиции пограничников с нескольких направлений на государственной границе.
Для этого они привлекли многочисленные силы пехоты, которая действовала без бронетехники, но под прикрытием артиллерии, дронов и авиации.
Украинские пограничники отвечали ударами из ствольной и реактивной артиллерии, а ударные беспилотники уничтожали противника во время его выдвижения в атаку.
За этот период был ликвидирован 131 оккупант, еще 111 получили ранения.
Защитники удерживают свои позиции, отражают атаки и блокируют все попытки врага прорваться через государственную границу Украины.
Кадры боевой работы украинских защитников обнародованы в соцсетях.
