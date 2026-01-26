Против меня начали производство за госизмену, - Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что против него начали уголовное производство.

Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Заказное дело, уже судья Вовк в Печерском суде разминается. Генпрокуратура всех запускает, спускают всех собак. Знаете за что? За то, что я мешаю ВСУ", - рассказал он.

Подробности

Гончаренко отметил, что Печерский райсуд по заявлению нардепа "Слуги народа" обязал Офис Генпрокурора начать против него производство за государственную измену и препятствование ВСУ.

Проти Гончаренко відкрили провадження: що відомо?

+49
всі суди в Україні , працюють на москву ,це не секрет ,українські зеленські суди🤡 , це вороги для українського народу ,та держави ...
показать весь комментарий
26.01.2026 10:25 Ответить
+37
і знову суддя Вовк...
показать весь комментарий
26.01.2026 10:28 Ответить
+34
А ви досі не помітили, що зелена банда це всі антимайданівці, яких зелена бубачька пригріла під своїм крилом? Всі хто від майдану розбіглися по загряницям і сиділи, як таргани під віником, повернулися, бо нарід обрав свого парня.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:10 Ответить
Оце так поворот....
показать весь комментарий
26.01.2026 10:25 Ответить
стосовно ПП падла казбєк оно скіко повідомлень про злочини вніс...
і де зара той казбєк...
а ПП живий-здоровий, допомагає ЗСУ
показать весь комментарий
26.01.2026 10:39 Ответить
Лізонько, а слабо таку саму заяву про "заважало ЗСУ" на Бур'яну накатали?
(Про Бур'яну пісня є, а про тебе - ні )

Відзвітуй Бур'яні.
Звіт забабахай.
Відзвітуй Бур'яні.
І пошли її... поштой

https://www.youtube.com/watch?v=7wnPi3ubY9Y
показать весь комментарий
26.01.2026 10:43 Ответить
Всі судді - вовки. Що дивного ?
показать весь комментарий
26.01.2026 11:04 Ответить
Льошу кер промнеш. Він якийсь двостатевий
показать весь комментарий
26.01.2026 10:25 Ответить
Дивлячись на те,як ви підписалися,те саме я думаю про вас.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:28 Ответить
мені якось хайлайф як ви думаєте. Знаю що він волонтерів чмирить. Маю прискіпуватися що Толмачев - узьке прізвище?
показать весь комментарий
26.01.2026 10:32 Ответить
Староруське походження,від слова толмач,тлумач.Але суфікс на(ов) дійсно має руське походження.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:39 Ответить
В тебе і факти є, що він чмирить волонтерів? Чи як завжди - Любо Неожиданнов висрав, а ви відмивайтесь?
показать весь комментарий
27.01.2026 07:52 Ответить
Маю! Ти висрав! Бо Мандзюк - українська стендап-комікеса, акторка і "волонтерка" - серед спікерок BE BRAVE LIKE UKRAINE FORUM 2025 , але її "волонтерство" рівне таке ж, як і в "Лисого" - суцільна квартальщина.

Сміх - це теж зброя. І вона володіє нею майстерно.

Лєра Мандзюк - одна з найяскравіших представниць українського стендапу, яка змушує сміятися навіть там, де сльози ближчі.

Двічі переможниця шоу «Розсміши коміка»

Учасниця телешоу «Жіночий квартал» і «Stand Up Battle»

Авторка сольних стендап-турів по Україні

Волонтерка «Культурного десанту» - виступає для військових на передовій, підіймаючи бойовий дух гумором.
Ахахах! Яке ти смішне та недолуге!
показать весь комментарий
27.01.2026 09:35 Ответить
14 серпня Мандзюк повідомила, що за це поліція відкрила про неї справу за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності тощо).
Причиною звернення стала "наявність ознак розпалювання ворожнечі за мовною ознакою та закликів до вчинення насильства щодо російськомовних дітей у публічних висловлюваннях" блогерки.

"Розпочалося досудове розслідування. Отримав лист-підтвердження від головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Справу тримаю на особистому контролі. Тріпатись про нещасних українських дітей хто попало не буде", - https://t.me/oleksiihoncharenko/49008 написав Гончаренко.
Раніше нардеп https://t.me/oleksiihoncharenko/49007 заявляв, що якщо діти Мандзюк проявлять насильство стосовно інших дітей, він "особисто займеться" позбавленням її батьківських прав.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:37 Ответить
То не Гончаренко двостатевий, то у тебе фетиш на гермафродитів.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:50 Ответить
ще один із фалоімітатором приперся.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:54 Ответить
Тебе ,дурня,забагато...
показать весь комментарий
27.01.2026 09:02 Ответить
а ти маєш що відповісти по суті чи просто по3.14здіти?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:12 Ответить
скоро в Україні будут суди як при Берії , трійці , заява ,звинувачення ,вирок ...приїхали ...
показать весь комментарий
26.01.2026 10:28 Ответить
Так суть справи у чому?
показать весь комментарий
26.01.2026 10:29 Ответить
Про верховного лідера ********** без поваги та захоплення говорить
показать весь комментарий
26.01.2026 10:33 Ответить
ніхто гончаренка ще не затримав
не факт, шо взагалі з того роя щось буде
показать весь комментарий
26.01.2026 10:41 Ответить
тре дивитися заяву богуцької
а автор її не приклав
у рішенні вовка ніц нема, крім зобов'язання внести до реєстру за цією заявою
показать весь комментарий
26.01.2026 10:51 Ответить
41 діючий народний депутат Верховної Ради IX скликання отримав підозри у https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zarplati-v-konvertah-kerivnik-sap-rozpoviv-yaki-same-sumi-i-za-shcho-otrimuvali-nardepi-ukrajini-50578570.html корупційних злочинах. Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4084286-oleksandr-klimenko-kerivnik-specializovanoi-antikorupcijnoi-prokuraturi.html Укрінформ, опублікованому у понеділок, 26 січня.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/korupciya-golova-sap-rozpoviv-skilki-chinnih-deputativ-otrimali-pidozri-50578591.html
показать весь комментарий
26.01.2026 16:58 Ответить
"Дворнікі мальчішкє, шілі крімінал..."
показать весь комментарий
26.01.2026 10:30 Ответить
не репетуй
подай заяву на богуцьку за ст.383 кк україни, а як прокурори не внесуть до реєстру, то оскаржуй до суду бездіяльність та най вносять заяву про цей злочин за рішенням суду
подай заяву на вовка за ст.372 кк україни. схема така сама
будеш мати чим їх побавити
показать весь комментарий
26.01.2026 10:30 Ответить
тим паче прокурор заперечував в суді (подав заперечення) щодо внемення відомостей до єрдр
не все втрачено, маєш шанси
показать весь комментарий
26.01.2026 10:34 Ответить
а ось на дерьмака ничого немає...
показать весь комментарий
26.01.2026 10:31 Ответить
Гончаренко до ЄС лише на папері. Варто було давно позбавитися від ушльопка.
На самому початку. В березні 22-го Порох нам привозив снарягу. Це ще було під Києвом.
Зараз можна було б вийти на Фонд Порошенка, домовитися про допомогу нашому батальйону. Але особисто я цим займатися не бажаю.
Вистачає власних заполітизованих довбограїв. В ЗСУ тобі слово "дякую" ніхто ніколи не скаже. Зрозумів за 4 роки. Не влажу в волонтьорку принципово.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:42 Ответить
наразі гончаренко в ЄС та у одному човні із ПП
раз ПП йому довіряє, то за минуле згадувати у важкі часи тому, хто допомагає, не варто
суто моє, суб'єктивно
показать весь комментарий
26.01.2026 10:45 Ответить
Дєрмак свій і дуже близький до тіла Зебоневтіка ,
тому на нього нічого немає ,
а Олексій Гончаренко ,
своєю критикою перешкоджає
Зе і його банді красти дальше , так як зелене чмо ,
ніколи не зупиниться , якщо його не зупитити !!
показать весь комментарий
26.01.2026 10:38 Ответить
фсб-шник казбєк теж на ПП багато чого понаписував
і де зара той казбєк...
а ПП та ЄС наснаги та здоровля!
показать весь комментарий
26.01.2026 10:40 Ответить
Може за те що ти Альоша агітував щоб чоловіки тікали з України?
показать весь комментарий
26.01.2026 10:40 Ответить
а де він таке казав чи писав?
показать весь комментарий
26.01.2026 10:41 Ответить
Гамнчаренко мені не подобається, але його вибрали люди, а не по спискам протягнули як інших, і це перебор з держзрадою, нікого він не зраджував.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:40 Ответить
Херня це все.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:45 Ответить
власну державну зраду України з 2019 року і до сьогодні "зелені рашистські слуги" будуть прикривати звинуваченнями тих.хто так чи інакше вказує на їхні юдині дії.по відношенні до УКРАЇНИ і її народу...Це є метода куйла і рашистської 3,14дерації,,,метода гебнявої диктатури....
показать весь комментарий
26.01.2026 10:50 Ответить
Як відкрили так і закриють...Це обов'язок за ст. 214 КПК...На жаль точно також закривають справи,не зробивши нічого,проти дійсних зрадників...
показать весь комментарий
26.01.2026 10:51 Ответить
Повиповзали боти Подоляка і продовжують поливати Гончаренка
лайном !!
Він чесний і правдивий політик насьогодні і не потрібно
ритися в брудній білизні Олексія !
Я не фанат його , але люблю справедливість і правду !!
показать весь комментарий
26.01.2026 10:51 Ответить
більш обурює, шо пишуть, ті, хто називає себе в/с та підрозділам яких допомогу надало ЄС
показать весь комментарий
26.01.2026 10:57 Ответить
Чує моя душа, що зелені мародери і їх реффформатор татаров, який залишився після портнова не добіжать до кордонів. Скільки ж можна фальшувати справи проти україхнців і давати бронь пропагандонам за "русскій мир" таким як петров? Де справи СБУ проти єрмака, баканова, наумова, юзіка, киселя та інших???
показать весь комментарий
26.01.2026 10:53 Ответить
Так а чим Льоша Гончаренко відрізняєтсья від того ж Петрова? Він так само топив за російський мир, за державний статус для російськох мови, був членом Партії Регіонів.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:06 Ответить
Так, Гончаренко був членом партії регіонів. Але коли це було? Багато хто був членом партії регіонів, але з потатком війни, бабачи до чого вела партія регіонів - стали на правильний, проукраїнський шлях. А сьогодні діюча влада Голобородька навпаки, (Голобородько був "молодим регіоналом", агівтував за регіоналів), набрала у свої штати регілоналів, які себе називали ОПЗЖ: татарова, портнова, сміврнова, подоляка, єрмака, шурму, дубінського, петрова, іванова...список дуже великий. А в Раді партія регіонів, яка має інші назви ОПЗЖ, наш край та інші разом зі "слугами" голосують антиукраїнські закони. Не чули?
показать весь комментарий
26.01.2026 11:19 Ответить
Судячи з того, як Льоша Гончаренко зараз хейтить українських волонтерів, - я не певен, що він став на проукраїнський шлях. Скорійше він мімікрував під типу патріота. Не вірю я у перевиховання регіоналів.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:30 Ответить
А яких волонтерів хейтить Гончаренко? Дуже цікаво почути. Невже Стерненко і Притулу? Так Стерненко, наприклад, вже не волонтер, він частинка "зеленої влади". Чи ні? Чий він там консультатнт?
показать весь комментарий
26.01.2026 12:35 Ответить
Стерненка та Притулу - одних з найефективнійших волонтерів.
Стерненко поставив на фронт в рази більше дронів, ніж будь-який інший волонтер. Той же Льоша Гончаренко поставляє на фронт кілька дронів на місяць - чисто формально. Стерненко - сотні штук щодня.
І так, хейтив риг Гончаренко того ж Стерненко задовго до того, як Стерненко став радником міністра оборони.
показать весь комментарий
26.01.2026 13:58 Ответить
Гончаренко був членом партії регіонів ?
це правда ?
показать весь комментарий
26.01.2026 16:40 Ответить
І русскій язик в одесі захищав десь в 2006му, є відео в інеті.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:24 Ответить
знайшли, дякую, подивились усі... і сусіди ,бо не було світла.... дякую.
І як його після цього слухають ?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:56 Ответить
Льоша-флюгер ніколи не тоне.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:10 Ответить
Хто на Гончаренка лиє бруд, ті з контори подоляка-зарівної,найманці її. Яким платять гроші за брудну роботу.
З точністю 99,%.
До відома,і подоляк,і зарівна не підзвітні Буді,як працівники оп: інформаційна робота там окремо виділена в діяльності оп.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:14 Ответить
Что-то мне кажется что от Зе Украина уже никогда не избавится, он уже пожизненно как и *****.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:33 Ответить
Принаймні вологі мрії зєльонкіна саме такі.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:51 Ответить
Ніхто не помітив, що саме Богуцька подала позов в суд на Гончаренка?
А це вже маркер! Як мінімум, на народний орден...
показать весь комментарий
26.01.2026 11:36 Ответить
а хто ж ще?
особиста гвардія
показать весь комментарий
26.01.2026 11:42 Ответить
...плєм'я
показать весь комментарий
26.01.2026 12:12 Ответить
Дєржі вора, арєт зЄ. Нічого не нагадує?
показать весь комментарий
26.01.2026 11:38 Ответить
Що Гончаренко, що зелені, одного поля ягода. Всі вони мають відповідати перед народом України.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:56 Ответить
шановні, а не на часі вже повісити суддю вовк?
ну скільки можна... ну воні шо безсмертні ************ ???
показать весь комментарий
26.01.2026 12:05 Ответить
Непокарене
зло завжди повернеться.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:21 Ответить
З приводу - https://t.me/oleksiihoncharenko/52394 Олексій Гончаренко повідомляє з Європи:
Я програв в ПАРЄ (процедурно) - «хороших рускіх» повертають до Асамбелеї. Щойно пройшло засідання Бюро ПАРЄ (це керівний орган Асамблеї), де я ЄДИНИЙ, хто проголосував ПРОТИ цього рішення.
Повернення росіян не стало неочікуваністю. Проблема в іншому, ПАРЄ порушили резолюцію, яку і самі прийняли. Про створення делегації з росіян в Асамблеї було проголосовано ще на осінній сесії.
Коли я зрозумів, що ситуацію не виправити, я запропонував і разом з колегами ми добились прийняття моєї правки до резолюції. Ця правка говорила про те, що росіяни мають ДОМОВИТИСЬ про спільний список.
Навіщо це було зроблено?
Бо там дуже різні організації і люди, які багато часу витрачають на ненависть один до одного ніж на боротьбу з путіним. Тому хай домовляться спочатку між собою, а потім вже будем говорити про щось інше. Як я і очікував, вони не змогли домовитись друг з другом і це питання зависло на пару місяців. Але тепер ПАРЄ обійшло цю історію і все ж таки запросили росіян.
Я мав виступ і фокусувався на тому, що не може бути делегації росіян без РДК. Не можем ми запрошувати Любов Соболь і не запрошувати Дениса Капустіна та його побратимів та посестер. (ІМНО: хоча би Невзорова і Бабченка - А.М)
Але рішення прийнято. Ця делегація буде функціонувати протягом одного року. Далі має бути нове рішення ПАРЄ для продовження, якщо в цьому буде якийсь сенс. Буду далі боротись за тих хороших русских, яких я визнаю - хто зі зброєю в руках бореться за Україну. РДК МАЄ БУТИ В ПАРЄ!

Делегація росіян в ПАРЄ на цей рік: Арно, Гудков, Фейгин, Кара-Мурза, Каспаров, Ходорковський, Орлов, Соболь, Толоконнікова, Волна. І ще є 5 представників корінних народів: Кутаєв, Кузнєцова, Матенов, Пилаєва, Суляндзіга.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:34 Ответить
Тимошенко,Гончаренко,..
Облишивши Пороха,зграя накинулась на нових людей,Зеркаль пише,що готують підозру меру Кличку-аж на ньому зуби поламають собі.очевидно.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:58 Ответить
Все, що добре вміє влада - переслідування опозиції через кримінал ні справи. Ці навички принесли до слуг колишні слуги яника - портнов і татаров.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:33 Ответить
ВСЁ ЭТО СУЧЬЯ ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ !
показать весь комментарий
26.01.2026 17:19 Ответить
Гагарин долітався, а Гончаренко **********!
показать весь комментарий
26.01.2026 21:16 Ответить
Наші суди ще жодного регіонала не посадили. То ж льоші немає чого боятися
показать весь комментарий
26.01.2026 21:19 Ответить
5 колона у вільному польоті - чекайте нових прізвищ, але це будуть тільки з команди ЄС, що абсолютно передбачено
показать весь комментарий
27.01.2026 06:11 Ответить
 
 