Мы должны дожать врага и сохранить свободу Украины на поколения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранить единство украинского общества, дожать врага и достичь справедливого и прочного мира.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Важно не потерять единство, не предать друг друга и дожать. Дожать врага, дожать бой, достичь цели, а это значит достичь для Украины реального результата. Такой жизни, какой хочет Украина. Такой безопасности, которая нужна Украине. Такой свободы, которая не только завоевана, которая не только на исторический миг, а которая точно сохранена – сохранена на многие годы и поколения вперед. Именно за это Украина борется сейчас, именно над этим работаем все мы. И именно благодаря всем нашим воинам, всему нашему народу в Украине мы имеем все шансы, чтобы этого достичь", – написал он.
Чествование погибших Героев
"Наградил орденами "Золотая Звезда" и Крестами боевых заслуг воинов Сил безопасности и обороны Украины и передал награды семьям погибших Героев, удостоенных звания посмертно. Благодарю вас вам! Слава нашим защитникам!" - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тоже бы двушечку на москву отправлял?
так у всех адептов зе с памятью не очень, да еще и слепые, если не видите принципиальной разницы. вы же не помните безвиз, томос, как возрождалась армия и опк, при миде были профессиональные дипломаты, а не сексинструкторы и свадебные фотографы, как деньги направлялись на ракетные программы, а не на велике будівництво, в кабмине были люди хоть как-то причастные к курируемой отрасли или политике, а не шоумены и артисты, и т.д. вы и сейчас разницу не хотите видеть между зе, свевшим свою деятельность президента к говорильне и окружившим себя друзьями-ворами, и порошенко, который снабжает армию в меру своих сил. можно продолжить, но если вам этого не достаточно, то смысла в продолжении нет
Але йому і не треба - виборів все одно найближчим часом не буде
А Стефанчук робить все щоб московську церкву не закрили в Україні
все можливе робить Зелена гнида
Стефанчук нікуди не ховається - можеш кожен день його у ВР побачити ... Єрмака , схоже , також ніхто не шукає - лише до його водія були питання ...))
На цей 20-ти пунктний "справедливий мир" вже Зеленський погодився.
"Після нас - хоч потоп" (с).
Ця потвора - єдина надія рашистів отримати хоч якусь прийнятну для себе "пабєду". Тому ближче до президентських виборів в Америці ******* прийдеться завершувати своє "СВО" якимсь папером, щоби "зафіксувати і капіталізувати прибуток" - якось узаконити за пітьмою з допомогою трампістських США окуповані українські території.
его бы сaмолет сбили бы рaкетой где-то нaд aтлaнтикой и концы в воду.
сейчaс идет утилизaция тех, кто кaпитуляцию не хочет, чтобы довести нaрод до иступления.
одни безисходностью от сидения домa и желaния окончaния этого безумия хоть кaк-то.
известные личности от военных типa кaрaся и третьей штурмовой будут смaзaны кешем и должностями + aчивкaми.
для цього треба було робити ядерну зброю
єдине знаю точно і однозначно - допоки ситуація з кордонами не вийде на межі 2013го року, і це лише для початку хоча б якихось розмов з людожерами московії.. - інакше - з кацапами нема про що розмовляти..
московія однаково вжЕ здохне, але, як усе громадне, буде охолонятися дуже довго і щЕ довше смердітиме допоки зовсім не розкладеться.. нам усим головне - затулити носа та перетерпіти цей невиносний але тимчасовий сморід..
ПЛідор Світу