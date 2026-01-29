Мы должны дожать врага и сохранить свободу Украины на поколения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранить единство украинского общества, дожать врага и достичь справедливого и прочного мира.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Важно не потерять единство, не предать друг друга и дожать. Дожать врага, дожать бой, достичь цели, а это значит достичь для Украины реального результата. Такой жизни, какой хочет Украина. Такой безопасности, которая нужна Украине. Такой свободы, которая не только завоевана, которая не только на исторический миг, а которая точно сохранена – сохранена на многие годы и поколения вперед. Именно за это Украина борется сейчас, именно над этим работаем все мы. И именно благодаря всем нашим воинам, всему нашему народу в Украине мы имеем все шансы, чтобы этого достичь", – написал он.

Чествование погибших Героев

"Наградил орденами "Золотая Звезда" и Крестами боевых заслуг воинов Сил безопасности и обороны Украины и передал награды семьям погибших Героев, удостоенных звания посмертно. Благодарю вас вам! Слава нашим защитникам!" - добавил президент.