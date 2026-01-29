Маємо дотиснути ворога і зберегти свободу України на покоління, - Зеленський вручив нагороди захисникам
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберегти єдність українського суспільства, дотиснути ворога та досягти справедливого і тривалого миру.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо не втратити єдності, не зрадити одне одного та дотиснути. Дотиснути ворога, дотиснути бій, досягти мети, і це означає досягти для України реального результату. Такого життя, якого хоче Україна. Такої безпеки, яка потрібна Україні. Такої свободи, яка не лише здобута, яка не лише на історичну мить, а яка точно збережена – збережена на багато років і поколінь уперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо всі ми. І саме завдяки всім нашим воїнам, усьому нашому народові в Україні ми маємо всі шанси, аби цього досягти", - написав він.
Відзначення загиблих Героїв
"Відзначив орденами "Золота Зірка" та Хрестами бойових заслуг воїнів Cил безпеки і оборони України та передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно. Дякую вам! Слава нашим захисникам!", - додав президент
тоже бы двушечку на москву отправлял?
так у всех адептов зе с памятью не очень, да еще и слепые, если не видите принципиальной разницы. вы же не помните безвиз, томос, как возрождалась армия и опк, при миде были профессиональные дипломаты, а не сексинструкторы и свадебные фотографы, как деньги направлялись на ракетные программы, а не на велике будівництво, в кабмине были люди хоть как-то причастные к курируемой отрасли или политике, а не шоумены и артисты, и т.д. вы и сейчас разницу не хотите видеть между зе, свевшим свою деятельность президента к говорильне и окружившим себя друзьями-ворами, и порошенко, который снабжает армию в меру своих сил. можно продолжить, но если вам этого не достаточно, то смысла в продолжении нет
Але йому і не треба - виборів все одно найближчим часом не буде
А Стефанчук робить все щоб московську церкву не закрили в Україні
все можливе робить Зелена гнида
Стефанчук нікуди не ховається - можеш кожен день його у ВР побачити ... Єрмака , схоже , також ніхто не шукає - лише до його водія були питання ...))
На цей 20-ти пунктний "справедливий мир" вже Зеленський погодився.
"Після нас - хоч потоп" (с).
Ця потвора - єдина надія рашистів отримати хоч якусь прийнятну для себе "пабєду". Тому ближче до президентських виборів в Америці ******* прийдеться завершувати своє "СВО" якимсь папером, щоби "зафіксувати і капіталізувати прибуток" - якось узаконити за пітьмою з допомогою трампістських США окуповані українські території.
его бы сaмолет сбили бы рaкетой где-то нaд aтлaнтикой и концы в воду.
сейчaс идет утилизaция тех, кто кaпитуляцию не хочет, чтобы довести нaрод до иступления.
одни безисходностью от сидения домa и желaния окончaния этого безумия хоть кaк-то.
известные личности от военных типa кaрaся и третьей штурмовой будут смaзaны кешем и должностями + aчивкaми.
для цього треба було робити ядерну зброю
єдине знаю точно і однозначно - допоки ситуація з кордонами не вийде на межі 2013го року, і це лише для початку хоча б якихось розмов з людожерами московії.. - інакше - з кацапами нема про що розмовляти..
московія однаково вжЕ здохне, але, як усе громадне, буде охолонятися дуже довго і щЕ довше смердітиме допоки зовсім не розкладеться.. нам усим головне - затулити носа та перетерпіти цей невиносний але тимчасовий сморід..
