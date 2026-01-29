Маємо дотиснути ворога і зберегти свободу України на покоління, - Зеленський вручив нагороди захисникам

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберегти єдність українського суспільства, дотиснути ворога та досягти справедливого і тривалого миру.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Важливо не втратити єдності, не зрадити одне одного та дотиснути. Дотиснути ворога, дотиснути бій, досягти мети, і це означає досягти для України реального результату. Такого життя, якого хоче Україна. Такої безпеки, яка потрібна Україні. Такої свободи, яка не лише здобута, яка не лише на історичну мить, а яка точно збережена – збережена на багато років і поколінь уперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо всі ми. І саме завдяки всім нашим воїнам, усьому нашому народові в Україні ми маємо всі шанси, аби цього досягти", - написав він.

Відзначення загиблих Героїв

"Відзначив орденами "Золота Зірка" та Хрестами бойових заслуг воїнів Cил безпеки і оборони України та передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно. Дякую вам! Слава нашим захисникам!", - додав президент