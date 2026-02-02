Украинский воин из стрелкового оружия одним выстрелом уничтожил российского пехотинца

Силы обороны Украины продолжают зачищать родную землю от захватчиков, демонстрируя высокую точность и выдержку. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля с дрона, который зафиксировал последние минуты жизни российского пехотинца.

На видео видно, как одинокий оккупант медленно передвигается по полностью разбитой лесопосадке. Среди сломанных деревьев и воронки от снарядов он выглядит дезориентированным.

Подробности ликвидации:

Наблюдение: Украинский беспилотник сопровождал захватчика, пока тот неспешно бродил возле большой воронки, вероятно, ища место для отдыха или пытаясь осознать реальность, в которой он оказался.

Точный выстрел: В момент, когда оккупант остановился, раздался выстрел из стрелкового оружия. Судя по характеру падения, украинский воин попал филигранно.

Результат: Пуля попала точно в голову (в область лица), после чего захватчик мгновенно упал на землю.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Военные, распространившие видео, отмечают, что оккупант задержался на открытой местности слишком долго, что стало для него роковым.

"Одинокий российский пехотинец бродил по разбитой посадке, остановился то ли отдохнуть, то ли понял реальность, в которую он попал, и чуть позже получил пулю в голову, если точно - где-то в район мордашки", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один против двоих: украинский воин ликвидировал оккупантов в ближнем бою в Покровске. ВИДЕО