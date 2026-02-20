"Прокручивал в голове худшие сценарии": военный журналист Пападин рассказал, как чудом выжил во время атаки российского дрона. ВИДЕО

Военный журналист и документалист Богдан Пападин вместе с пехотинцем пережили прямую атаку российского FPV-дрона.

Об этом он рассказал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист и военный спаслись от дрона

"Сначала раздалась интенсивная стрельба. Это означало одно - наши передовые группы обнаружили российский дрон и пытались его уничтожить. Впереди была складка местности, поэтому за ней ничего не было видно. Но через несколько секунд в небе появилась черная точка, которая стремительно приближалась в мою сторону. С каждой секундой ее силуэт становился все четче — и вскоре уже можно было разглядеть очертания FPV-дрона с боевым зарядом. В тот момент я еще надеялся, что российский оператор пролетит мимо и будет искать более весомую цель. Я ошибся. Дрон резко изменил траекторию и рванул в нашу сторону - на меня и на бойца рядом, который вел по нему интенсивный одиночный огонь из чешской винтовки Bren с коллиматорным прицелом", - пишет военкор.

По словам журналиста, гул нарастал и с каждой секундой вражеский дрон становился ближе, агрессивнее, почти физически ощутимым.

"Я решил не убегать назад. Вместо этого побежал вперед, смещаясь по диагонали. Наверное, сказались занятия боксом - тренер всегда говорил: не убегай от удара, в конце он самый сильный; нужно смещаться. Похоже, в тот момент российский оператор решил направить дрон на нашего бойца — для него именно стрелок был большей угрозой. Он стоял почти неподвижно и продолжал вести огонь. Я успел сделать пять шагов. Появилось ощущение вечности - мир вокруг сузился до нескольких метров. Не существовало никаких проблем или мыслей. Есть только ты, дрон и пехотинец рядом, который стреляет в него из винтовки. А что будет дальше - знает только Бог. Дрон отвратительно прожужжал над моей головой", - описывает Пападин.

А дальше раздался взрыв.

"Я резко обернулся и увидел, как под бойцом, с которым только что стоял рядом, горит земля. На мгновение показалось, что оператор попал прямо в него. Но, присмотревшись, я понял - попадание было рядом. Нам повезло. Дрон нес кумулятивный заряд. Если бы это был осколочный - все могло бы закончиться совсем иначе", - говорит журналист.

"У бойца - легкая контузия, несколько царапин и ушиб ноги. И это настоящее чудо. Подбегая к нему после такого взрыва, я уже прокручивал в голове худшие сценарии - как будем тянуть его на эвакуацию. Мы быстро осмотрели его на наличие ранений. Перед нами была "открытка" - открытый участок местности. Именно здесь оператор и решил нас подловить. В голове начали прокручиваться варианты развития событий. Если противник уже работает под "Мавик", значит, сюда непременно направят еще один FPV. В лучшем случае подлет занимает 10-15 минут. Времени немного — но достаточно, чтобы перебежать открытый участок, где спрятаться негде", — рассказал военкор.

Журналист добавляет, что на фронте ежедневно происходят десятки таких историй.

"Украинская пехота вступает в бой с дронами, чтобы дороги, по которым идет логистика, оставались проходимыми. Большинство этих историй так и остаются неизвестными – или рассказанными только в кругу побратимов", – подитоживает он.

