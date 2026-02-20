"Прокручував у голові найгірші сценарії": військовий журналіст Пападін розповів, як дивом вижив під час атаки російського дрона. ВIДЕО

Військовий журналіст та документаліст Богдан Пападін разом із піхотинцем пережили пряму атаку російського FPV-дрона.

Про це він розповів у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст і військовий врятувалися від дрона

"Спочатку пролунала інтенсивна стрілянина. Це означало одне - наші передові групи виявили російський дрон і намагалися його знищити. Попереду була складка місцевості, тому за нею нічого не було видно. Але за кілька секунд у небі з’явилася чорна точка, яка стрімко наближалася в мій бік. З кожною секундою її силует ставав чіткішим - і невдовзі вже можна було розгледіти обриси FPV-дрона з бойовим зарядом. У той момент я ще сподівався, що російський оператор пролетить повз і шукатиме більш вагому ціль. Я помилився. Дрон різко змінив траєкторію й рвонув у наш бік - на мене і на бійця поруч, який вів по ньому інтенсивний одиночний вогонь із чеської гвинтівки Bren з коліматорним прицілом", - пише воєнкор.

За словами журналіста, гул наростав і з кожною секундою ворожий дрон ставав ближчим, агресивнішим, майже фізично відчутним.

"Я вирішив не тікати назад. Натомість побіг уперед, зміщуючись по діагоналі. Напевно, далися взнаки заняття боксом - тренер завжди говорив: не тікай від удару, наприкінці він найсильніший; треба зміщуватися. Схоже, у той момент російський оператор вирішив спрямувати дрон у нашого бійця - для нього саме стрілець був більшою загрозою. Він стояв майже нерухомо й продовжував вести вогонь. Я встиг зробити п’ять кроків. З’явилося відчуття вічності - світ навколо звузився до кількох метрів. Не існувало жодних проблем чи думок. Є тільки ти, дрон і піхотинець поруч, який гатить у нього з гвинтівки. А що буде далі - знає лише Бог. Дрон мерзотно продзижчав наді мною", - описує Пападін.

А далі пролунав вибух.

"Я різко обернувся й побачив, як під бійцем, з яким щойно стояв поруч, горить земля. На мить здалося, що оператор поцілив прямо в нього. Але, придивившись, я зрозумів - влучання було поруч. Нам пощастило. Дрон ніс кумулятивний заряд. Якби це був уламковий - усе могло б закінчитися зовсім інакше", - говорить журналіст.

"У бійця - легка контузія, кілька подряпин і забій ноги. І це справжнє диво. Підбігаючи до нього після такого вибуху, я вже прокручував у голові найгірші сценарії - як будемо тягнути його на евакуацію. Ми швидко оглянули його на наявність поранень. Перед нами була "відкритка"- відкрита ділянка місцевості. Саме тут оператор і вирішив нас підловити. У голові почали прокручуватися варіанти розвитку подій. Якщо противник уже працює під "Мавік", значить, сюди неодмінно спрямують ще один FPV. У кращому випадку підліт займає 10–15 хвилин. Часу небагато - але достатньо, щоб перебігти відкриту ділянку, де сховатися ніде", - розповів воєнкор.

Журналіст додає, що на фронті щодня трапляються десятки таких історій.

"Українська піхота вступає в бій із дронами, щоб дороги, якими йде логістика, залишалися прохідними. Більшість цих історій так і залишаються невідомими – або розказаними лише в колі побратимів", - підсумовує він.

