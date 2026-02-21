Украинские военные взяли в плен российского наемника из Колумбии. ВИДЕО
Военнослужащие 152-й отдельной егерской бригады взяли на фронте в плен завербованного в ряды российских оккупационных войск гражданина Колумбии.
Об этом в соцсети Facebook сообщила 152-я отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры, информирует Цензор.НЕТ.
Защитники взяли в плен наемника РФ из Колумбии
Колумбиец утверждает, что в России ему обещали "легальную работу", а вместо этого отправили на войну – штурмовать позиции украинских защитников.
Во время боевых действий военнослужащие 152 отдельной егерской бригады взяли его в плен.
В бригаде подчеркнули, что Украина действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права и требованиями Женевских конвенций. Пленный получил необходимую помощь и надлежащее обращение, гарантированное международными обязательствами.
"Обещания "легальной работы" оказались ловушкой, а реальностью стало участие в войне против страны, с которой у него не было никакого личного конфликта. Россия системно вербует иностранцев через финансовые обещания, манипуляции и замалчивание реальных условий. Людей используют как ресурс. Как расходный материал", - говорится в сообщении.
На видео, распространенном украинскими военными, пленный призвал своих соотечественников не ехать в РФ.
Зустрічав в телезі Гончаренка, що його структури вербують колумбійців та бразильців...
Є випадки, що колумбійці, закінчують контракт в нас і їдуть в рашу. Там, їм більше платять.
ДУЖЕ сумлінно працюють щоб в Україні не було ані зброї, ані умов для життя, ані допомоги від різних країн світу.....