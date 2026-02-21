РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7322 посетителя онлайн
Новости Видео Иностранніе наемники в армии рф Пленные наемники РФ
5 472 17

Украинские военные взяли в плен российского наемника из Колумбии. ВИДЕО

Военнослужащие 152-й отдельной егерской бригады взяли на фронте в плен завербованного в ряды российских оккупационных войск гражданина Колумбии.

Об этом в соцсети Facebook сообщила 152-я отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Защитники взяли в плен наемника РФ из Колумбии 

Колумбиец утверждает, что в России ему обещали "легальную работу", а вместо этого отправили на войну – штурмовать позиции украинских защитников.

Во время боевых действий военнослужащие 152 отдельной егерской бригады взяли его в плен.

В бригаде подчеркнули, что Украина действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права и требованиями Женевских конвенций. Пленный получил необходимую помощь и надлежащее обращение, гарантированное международными обязательствами.

"Обещания "легальной работы" оказались ловушкой, а реальностью стало участие в войне против страны, с которой у него не было никакого личного конфликта. Россия системно вербует иностранцев через финансовые обещания, манипуляции и замалчивание реальных условий. Людей используют как ресурс. Как расходный материал", - говорится в сообщении.

На видео, распространенном украинскими военными, пленный призвал своих соотечественников не ехать в РФ. 

Смотрите также: Бойцы взяли в плен трех россиян и африканца из армии РФ: "Долбо#бы! Я дома должен быть, а из-за вас п#дарасов я здесь!". ВИДЕО

Автор: 

Колумбия (38) плен (2713) наемники рф (2087)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
То, віддайте його нашим найманцям з Колумбії.
показать весь комментарий
21.02.2026 06:47 Ответить
+10
Якби банда Зеленського не крала гроші, у нас було би багато найкращіх найманців. Нещодавно РФ завербувало 1000 кенійців. Но це ж гроші треба платить, та ні, краще стирить.
показать весь комментарий
21.02.2026 07:58 Ответить
+3
Тепер хай тут підписує контракт і москалів їбаше..
показать весь комментарий
21.02.2026 08:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напхати його кокаїном. Аж до зябер. Крізь його дупу.
показать весь комментарий
21.02.2026 02:00 Ответить
дорого, на банковій не дадуть, але можна його напхати динамітом і запал в те місце вставити, прикольніше буде.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:34 Ответить
60 років громадянської війни. Багато військових угруповань розпустили, наркоармії. Країна найманців. Вони не знають як жити по-іншому.
показать весь комментарий
21.02.2026 02:07 Ответить
до речі, за Україну колумбійці також воюють.
Зустрічав в телезі Гончаренка, що його структури вербують колумбійців та бразильців...
показать весь комментарий
21.02.2026 02:09 Ответить
Потім дуже зручно обмінювати
показать весь комментарий
21.02.2026 04:14 Ответить
Я їх у Києві на вокзалі бачив.....
показать весь комментарий
21.02.2026 06:26 Ответить
Давно. В військового в Колумбії зарплата 200$. То вони їздять до нас на заробітки.
показать весь комментарий
21.02.2026 09:13 Ответить
То, віддайте його нашим найманцям з Колумбії.
показать весь комментарий
21.02.2026 06:47 Ответить
Брехня. Чергова, жалістлива казочка. Який час, він вже воює проти нас?
Є випадки, що колумбійці, закінчують контракт в нас і їдуть в рашу. Там, їм більше платять.
показать весь комментарий
21.02.2026 07:52 Ответить
Якби банда Зеленського не крала гроші, у нас було би багато найкращіх найманців. Нещодавно РФ завербувало 1000 кенійців. Но це ж гроші треба платить, та ні, краще стирить.
показать весь комментарий
21.02.2026 07:58 Ответить
такі "люди" як міндічі, галущенки, шурми, шефіри, цукермани, єрмачки, баканаФФи, арахамії та інші адепти руZZкого міра
ДУЖЕ сумлінно працюють щоб в Україні не було ані зброї, ані умов для життя, ані допомоги від різних країн світу.....
показать весь комментарий
21.02.2026 11:08 Ответить
Тепер хай тут підписує контракт і москалів їбаше..
показать весь комментарий
21.02.2026 08:36 Ответить
Вам на фатерлянді без електрики води і тепла відніше, але той бідолах, нушож.Він же ж не кацап, ну так чи не.
показать весь комментарий
21.02.2026 08:40 Ответить
Теперь будет за Украину воевать ибо мы заплатим поболе кацапов, мы жизнь ему сохраним...
показать весь комментарий
21.02.2026 08:47 Ответить
За кожного загиблого українця держава виплачує 15 мільйонів - це приблизно 350000$! За ці гроші можна найняти 700! іноземців за 500 баксів\місяць!
показать весь комментарий
21.02.2026 09:49 Ответить
Бреше як зЕльць. Колумбійське повітря, воно таке...
показать весь комментарий
21.02.2026 09:59 Ответить
та все він знав хай не бреше .
показать весь комментарий
21.02.2026 10:35 Ответить
 
 