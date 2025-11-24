4 776 10
Бойцы взяли в плен трех россиян и африканца из армии РФ: "Долбо#обы! Я дома должен быть, а из-за вас п#дарасов я здесь!". ВИДЕО
В Харьковской области украинские силы территориальной обороны успешно отразили очередную попытку российского штурма. Во время боя бойцы 127-й отдельной бригады ТрО и 247-й отдельной бригады ТрО взяли в плен четырех оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы как раз разгружают свои "трофеи" из пикапа. Среди задержанных оказался и наемник из Африки, который воевал на стороне российской армии Путина.
"Во время отражения штурма украинские терроборонцы из 127-й ОБрТрО и 247-й ОБТрО взяли в плен группу российских солдат, среди которых был наемник армии Путина из Африки. Синельниково, Харьковская область", - отмечается в комментарии к видео.
Внимание! Ненормативная лексика!
