Новости Пленные наемники РФ
4 776 10

Бойцы взяли в плен трех россиян и африканца из армии РФ: "Долбо#обы! Я дома должен быть, а из-за вас п#дарасов я здесь!". ВИДЕО

В Харьковской области украинские силы территориальной обороны успешно отразили очередную попытку российского штурма. Во время боя бойцы 127-й отдельной бригады ТрО и 247-й отдельной бригады ТрО взяли в плен четырех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы как раз разгружают свои "трофеи" из пикапа. Среди задержанных оказался и наемник из Африки, который воевал на стороне российской армии Путина.

"Во время отражения штурма украинские терроборонцы из 127-й ОБрТрО и 247-й ОБТрО взяли в плен группу российских солдат, среди которых был наемник армии Путина из Африки. Синельниково, Харьковская область", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Механик-водитель российской БМП рассматривает новых членов экипажа - двух африканских наемников. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Темнокожего наемника армии РФ связали и оставили под открытым небом, как приманку для украинских БПЛА. ВИДЕО

пленные (2246) наемники рф (2117) тероборона (359) Харьковская область (1921) Чугуевский район (267) Синельниково (1)
+15



Дійсно пі дари повинні дякувать до всирачки ЗСУ що зберегли їх нікчемні життя,а групі евакуації що ризикували життям щоб вивезти це сміття.

24.11.2025 09:58 Ответить
Оце прийняли, як потрібно.

24.11.2025 10:03 Ответить
Опять бедного иностранного студента обманом отправили на фронт?

24.11.2025 10:08 Ответить
Сидел бы сейчас дома голый на пальме, грыз кокос, так нет же..

24.11.2025 10:10 Ответить
Чорний, а ти чо мовчиш 😄😄😄

24.11.2025 10:16 Ответить
хоче банана, і мовчить

24.11.2025 10:24 Ответить
- Котра година?
- 12 годін!
- А ти, чорний мавпо, мовчи! Я і так бачу, що ти не москаль!

24.11.2025 10:28 Ответить
Поймали "Ноу, сэра". Щас защитники темнокожих возмутятся грубым обращением.

24.11.2025 10:35 Ответить
курви ..недоістоти ..рашистські ви..лядки..і це непоніме африканське...

24.11.2025 10:46 Ответить
Толку з цієї мавпи-треба відвести в якісь кущі і перерізати горло .

24.11.2025 10:51 Ответить
 
 