Українські військові взяли в полон російського найманця з Колумбії. ВIДЕО
Військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади взяли на фронті в полон завербованого до лав російських окупаційних військ громадянина Колумбії.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри, інформує Цензор.НЕТ.
Захисники взяли в полон найманця РФ з Колумбії
Колумбієць стверджує, що в Росії йому обіцяли "легальну роботу", а натомість відправили на війну – штурмувати позиції українських захисників.
Під час бойових дій військовослужбовці 152 окремої єгерської бригади взяли його в полон.
У бригаді наголосили, що Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій. Полонений отримав необхідну допомогу та належне поводження, гарантоване міжнародними зобов’язаннями.
"Обіцянки "легальної праці" виявилися пасткою, а реальністю стала участь у війні проти країни, з якою він не мав жодного особистого конфлікту. Росія системно вербує іноземців через фінансові обіцянки, маніпуляції та замовчування реальних умов. Людей використовують як ресурс. Як витратний матеріал", - сказано в повідомленні.
На відео, поширеному українськими військовими, полонений закликав своїх співвітчизників не їхати до РФ.
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Зустрічав в телезі Гончаренка, що його структури вербують колумбійців та бразильців...
Є випадки, що колумбійці, закінчують контракт в нас і їдуть в рашу. Там, їм більше платять.
ДУЖЕ сумлінно працюють щоб в Україні не було ані зброї, ані умов для життя, ані допомоги від різних країн світу.....