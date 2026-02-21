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Українські військові взяли в полон російського найманця з Колумбії. ВIДЕО

Військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади взяли на фронті в полон завербованого до лав російських окупаційних військ громадянина Колумбії.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри, інформує Цензор.НЕТ.

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Захисники взяли в полон найманця РФ з Колумбії 

Колумбієць стверджує, що в Росії йому обіцяли "легальну роботу", а натомість відправили на війну – штурмувати позиції українських захисників.

Під час бойових дій військовослужбовці 152 окремої єгерської бригади взяли його в полон.

У бригаді наголосили, що Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій. Полонений отримав необхідну допомогу та належне поводження, гарантоване міжнародними зобов’язаннями.

"Обіцянки "легальної праці" виявилися пасткою, а реальністю стала участь у війні проти країни, з якою він не мав жодного особистого конфлікту. Росія системно вербує іноземців через фінансові обіцянки, маніпуляції та замовчування реальних умов. Людей використовують як ресурс. Як витратний матеріал", - сказано в повідомленні.

На відео, поширеному українськими військовими, полонений закликав своїх співвітчизників не їхати до РФ. 

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Колумбія (41) полон (1690) найманці рф (2063)
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Топ коментарі
+12
То, віддайте його нашим найманцям з Колумбії.
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21.02.2026 06:47 Відповісти
+10
Якби банда Зеленського не крала гроші, у нас було би багато найкращіх найманців. Нещодавно РФ завербувало 1000 кенійців. Но це ж гроші треба платить, та ні, краще стирить.
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21.02.2026 07:58 Відповісти
+3
Тепер хай тут підписує контракт і москалів їбаше..
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21.02.2026 08:36 Відповісти
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Напхати його кокаїном. Аж до зябер. Крізь його дупу.
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21.02.2026 02:00 Відповісти
дорого, на банковій не дадуть, але можна його напхати динамітом і запал в те місце вставити, прикольніше буде.
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21.02.2026 11:34 Відповісти
60 років громадянської війни. Багато військових угруповань розпустили, наркоармії. Країна найманців. Вони не знають як жити по-іншому.
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21.02.2026 02:07 Відповісти
до речі, за Україну колумбійці також воюють.
Зустрічав в телезі Гончаренка, що його структури вербують колумбійців та бразильців...
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21.02.2026 02:09 Відповісти
Потім дуже зручно обмінювати
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21.02.2026 04:14 Відповісти
Я їх у Києві на вокзалі бачив.....
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21.02.2026 06:26 Відповісти
Давно. В військового в Колумбії зарплата 200$. То вони їздять до нас на заробітки.
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21.02.2026 09:13 Відповісти
То, віддайте його нашим найманцям з Колумбії.
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21.02.2026 06:47 Відповісти
Брехня. Чергова, жалістлива казочка. Який час, він вже воює проти нас?
Є випадки, що колумбійці, закінчують контракт в нас і їдуть в рашу. Там, їм більше платять.
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21.02.2026 07:52 Відповісти
Якби банда Зеленського не крала гроші, у нас було би багато найкращіх найманців. Нещодавно РФ завербувало 1000 кенійців. Но це ж гроші треба платить, та ні, краще стирить.
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21.02.2026 07:58 Відповісти
такі "люди" як міндічі, галущенки, шурми, шефіри, цукермани, єрмачки, баканаФФи, арахамії та інші адепти руZZкого міра
ДУЖЕ сумлінно працюють щоб в Україні не було ані зброї, ані умов для життя, ані допомоги від різних країн світу.....
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21.02.2026 11:08 Відповісти
Тепер хай тут підписує контракт і москалів їбаше..
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21.02.2026 08:36 Відповісти
Вам на фатерлянді без електрики води і тепла відніше, але той бідолах, нушож.Він же ж не кацап, ну так чи не.
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21.02.2026 08:40 Відповісти
Теперь будет за Украину воевать ибо мы заплатим поболе кацапов, мы жизнь ему сохраним...
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21.02.2026 08:47 Відповісти
За кожного загиблого українця держава виплачує 15 мільйонів - це приблизно 350000$! За ці гроші можна найняти 700! іноземців за 500 баксів\місяць!
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21.02.2026 09:49 Відповісти
Бреше як зЕльць. Колумбійське повітря, воно таке...
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21.02.2026 09:59 Відповісти
та все він знав хай не бреше .
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21.02.2026 10:35 Відповісти
 
 