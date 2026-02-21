Українські військові взяли в полон російського найманця з Колумбії. ВIДЕО

Військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади взяли на фронті в полон завербованого до лав російських окупаційних військ громадянина Колумбії.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри, інформує Цензор.НЕТ.

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Захисники взяли в полон найманця РФ з Колумбії

Колумбієць стверджує, що в Росії йому обіцяли "легальну роботу", а натомість відправили на війну – штурмувати позиції українських захисників.

Під час бойових дій військовослужбовці 152 окремої єгерської бригади взяли його в полон.

У бригаді наголосили, що Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій. Полонений отримав необхідну допомогу та належне поводження, гарантоване міжнародними зобов’язаннями.

"Обіцянки "легальної праці" виявилися пасткою, а реальністю стала участь у війні проти країни, з якою він не мав жодного особистого конфлікту. Росія системно вербує іноземців через фінансові обіцянки, маніпуляції та замовчування реальних умов. Людей використовують як ресурс. Як витратний матеріал", - сказано в повідомленні.

На відео, поширеному українськими військовими, полонений закликав своїх співвітчизників не їхати до РФ.

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