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Новини Відео Полонені найманці РФ
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Бійці полонили трьох росіян і африканця із армії РФ: "Довбо#оби! Я дома должен буть, а із-за вас п#дарасів я тут!". ВIДЕО

На Харківщині українські сили територіальної оборони успішно відбили чергову спробу російського штурму. Під час бою бійці 127-ї окремої бригади ТрО та 247-ї окремої бригади ТрО полонили чотирьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці саме розвантажують свої "трофеї" із пікапу. Серед затриманих виявився і найманець із Африки, який воював на боці російської армії Путіна.

"Під час відбиття штурму українські тероборонці зі 127-ї ОБрТрО та 247-ї ОБТрО взяли в полон групу російських солдатів, серед яких був найманець армії Путіна із Африки. Синельникове, Харківська область", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Механік-водій російської БМП розглядає нових членів екіпажу - двох африканських найманців. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Темношкірого найманця армії РФ зв’язали та залишили просто неба, як приманку для українських БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2425) найманці рф (2064) тероборона (410) Харківська область (2807) Чугуївський район (397) Синельникове (4)
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Топ коментарі
+30
Дійсно пі дари повинні дякувать до всирачки ЗСУ що зберегли їх нікчемні життя,а групі евакуації що ризикували життям щоб вивезти це сміття.
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24.11.2025 09:58 Відповісти
+15
Сидел бы сейчас дома голый на пальме, грыз кокос, так нет же..
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24.11.2025 10:10 Відповісти
+13
Опять бедного иностранного студента обманом отправили на фронт?
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24.11.2025 10:08 Відповісти
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Дійсно пі дари повинні дякувать до всирачки ЗСУ що зберегли їх нікчемні життя,а групі евакуації що ризикували життям щоб вивезти це сміття.
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24.11.2025 09:58 Відповісти
Оце прийняли, як потрібно.
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24.11.2025 10:03 Відповісти
Опять бедного иностранного студента обманом отправили на фронт?
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24.11.2025 10:08 Відповісти
Сидел бы сейчас дома голый на пальме, грыз кокос, так нет же..
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24.11.2025 10:10 Відповісти
Чорний, а ти чо мовчиш 😄😄😄
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24.11.2025 10:16 Відповісти
хоче банана, і мовчить
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24.11.2025 10:24 Відповісти
- Котра година?
- 12 годін!
- А ти, чорний мавпо, мовчи! Я і так бачу, що ти не москаль!
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24.11.2025 10:28 Відповісти
Поймали "Ноу, сэра". Щас защитники темнокожих возмутятся грубым обращением.
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24.11.2025 10:35 Відповісти
ноусера
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24.11.2025 16:41 Відповісти
курви ..недоістоти ..рашистські ви..лядки..і це непоніме африканське...
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24.11.2025 10:46 Відповісти
Толку з цієї мавпи-треба відвести в якісь кущі і перерізати горло .
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24.11.2025 10:51 Відповісти
Питання яке цікавить багатьох: "Якого буя ви сюди лізете?"
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24.11.2025 11:23 Відповісти
Між іншим, той чорний із них найменше на мавпу скидається. Принаймні стоїть рівно, як людина, та й голову тримає по-людськи… А от москалі - такі да…
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24.11.2025 11:34 Відповісти
кастрірувать,виколоти очі і відпустить.хай ідуть.
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24.11.2025 12:44 Відповісти
Неможна, є такий Про Рок, він захищає всіх кацапополонених
https://censor.net/ua/comments/locate/3586031/2944373b-c1b7-468b-b930-d77c8d13d401
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24.11.2025 13:52 Відповісти
По постановлению ООН о борьбе с наемничеством африканца нужно сразу ликвидировать.
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24.11.2025 13:17 Відповісти
Негра можна було б і не брати у полон. Його ні на кого не виміняєш. Віддадуть в його країну, а він знов сюди припреться.
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24.11.2025 13:20 Відповісти
А святі санкції ??
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24.11.2025 17:49 Відповісти
Нах та шоколадка, тільки корми. Банан в сраку і на мінне поле розміновувать
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24.11.2025 14:09 Відповісти
Козломордых можно будет обменять на пленных солдат ВСУ, а зачем павиана привезли живым?!
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24.11.2025 15:44 Відповісти
Правильно! Русня наших розстрілює,а їхніх в санаторій,негра треба ще й бананами забезпечувати. Тобто мінвмум 40 тис грн/міс додатково витрачати,а волонтери і люди у формі ЗСУ хай в Ютуб канючать у нас гроші на всюдиходи,мавіки тощо...
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24.11.2025 17:06 Відповісти
 
 