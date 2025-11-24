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Бійці полонили трьох росіян і африканця із армії РФ: "Довбо#оби! Я дома должен буть, а із-за вас п#дарасів я тут!". ВIДЕО
На Харківщині українські сили територіальної оборони успішно відбили чергову спробу російського штурму. Під час бою бійці 127-ї окремої бригади ТрО та 247-ї окремої бригади ТрО полонили чотирьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці саме розвантажують свої "трофеї" із пікапу. Серед затриманих виявився і найманець із Африки, який воював на боці російської армії Путіна.
"Під час відбиття штурму українські тероборонці зі 127-ї ОБрТрО та 247-ї ОБТрО взяли в полон групу російських солдатів, серед яких був найманець армії Путіна із Африки. Синельникове, Харківська область", - зазначається у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+30 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар24.11.2025 09:58 Відповісти Посилання
+15 belge
показати весь коментар24.11.2025 10:10 Відповісти Посилання
+13 Мрачный скептик
показати весь коментар24.11.2025 10:08 Відповісти Посилання
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чорниймавпо, мовчи! Я і так бачу, що ти не москаль!
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