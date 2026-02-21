Группа неизвестных с применением оружия напала на военнослужащих "Айдара" на Днепропетровщине. ВИДЕО

Сегодня, 21 февраля, в одном из городов Днепропетровской области произошло чрезвычайное событие. Группа из шести неизвестных лиц совершила нападение на военнослужащих "Айдара".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

Как отмечается, во время нападения одним из нападавших было применено огнестрельное оружие.

Нападение на военных произошло вне службы

"Важно подчеркнуть:

на момент инцидента военнослужащие находились вне выполнения служебных задач, занимались личными делами, никого не провоцировали и не совершали никаких действий по отношению к другим лицам. Нападение было совершено без каких-либо оснований!", - говорится в сообщении.

"Айдар" предупреждает: дальнейшие агрессивные действия против военных будут иметь серьезные последствия

В полку подчеркивают: нападать на военных - опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, которые имеют полное законное право защищать себя в случае угрозы.

"Во время этого события военнослужащие сознательно не применили оружие, хотя закон позволяет его использование для отражения нападения. Они проявили сдержанность, чтобы не подвергать опасности гражданских. Любые дальнейшие попытки агрессии против военных могут иметь очень серьезные последствия! Штурмовики будут защищать себя в соответствии с нормами действующего законодательства Украины", - добавили в пресс-центре полка.

В Ізраїлі майже всі військові, навіть жінки, ходять зі зброєю "не при виконанні"! А в нас ситуація значно гірша - війна!
21.02.2026 12:42 Ответить
21.02.2026 12:42 Ответить
Дуже зважена реакція, але краще було все-таки застосувати зброю. І дати урок "групі невідомих" на декілька наступних років.
21.02.2026 12:39 Ответить
21.02.2026 12:39 Ответить
В нас таке завжди. То один ухилянт нападає на групу з одинадцяти військовослужбовців, вважає себе рембою, то провокують - падають і помирають...
21.02.2026 12:44 Ответить
21.02.2026 12:44 Ответить
Это как,не при исполнении,но с оружием?
21.02.2026 12:33 Ответить
21.02.2026 12:33 Ответить
Мабуть просто так , проходили і раптом вирішили напасти .
21.02.2026 12:36 Ответить
21.02.2026 12:36 Ответить
Чух,це мабуть тебе треба провірить,бо щось підозрілий у тебе позивний.
21.02.2026 13:53 Ответить
21.02.2026 13:53 Ответить
21.02.2026 13:53 Ответить
ти півнику, щось розкудахтався дуже.
21.02.2026 14:22 Ответить
21.02.2026 14:22 Ответить
Могли б роздати зброю всім, раз війна . Шоб теж з нею ходили.
21.02.2026 12:49 Ответить
21.02.2026 12:49 Ответить
У вільній країні кожен громадянин має право на володіння вогнепальною (і короткоствольною) зброєю і право на самозахист. (після відповідного оформлення).
21.02.2026 13:05 Ответить
21.02.2026 13:05 Ответить
тебе вже давно пристрелили кацапчик
21.02.2026 14:23 Ответить
21.02.2026 14:23 Ответить
В Ізраїлі "всі" не ходять зі зброєю, а лише військові.
21.02.2026 15:55 Ответить
21.02.2026 15:55 Ответить
У нас - ВІЙСЬКОВИЙ СТАН... Наприклад, поліція, навіть в мирних умовах, мають право носіння зброї (у деяких випадках), після припинення виконання службових обов'язків...
21.02.2026 12:43 Ответить
21.02.2026 12:43 Ответить
Це більше не від обставин залежить, а від роду служби. Патрульні чи спецпризначенці здають, слідчі/ детективи лишають.
21.02.2026 13:09 Ответить
21.02.2026 13:09 Ответить
Так і у них - "рід служби" - ВІЙНА...
21.02.2026 13:19 Ответить
21.02.2026 13:19 Ответить
Так я і написав про наприклад поліцію.
Про військових раніше і нижче.
21.02.2026 13:41 Ответить
21.02.2026 13:41 Ответить
Не при виконанні, заг зброєю, займалися особистими справами. Що ж то за справи такі...?
21.02.2026 12:58 Ответить
21.02.2026 12:58 Ответить
А вживання їжі, перебування в магазині, чи сидіння на унітазі - це "службова діяльність", чи "особисті справи"?
21.02.2026 13:21 Ответить
21.02.2026 13:21 Ответить
Я звичайно можу помиляюся, але в тиловому місті такі особисті справи робляться без зброї.
21.02.2026 13:25 Ответить
21.02.2026 13:25 Ответить
У нас немає "тилових" міст...
21.02.2026 13:30 Ответить
21.02.2026 13:30 Ответить
Звісно. Орки в любий момент можуть десантуватись навіть у Львів, чи дрг доїхати до Тернополя. Потрібні спецзагони з жінок, озброєними мосінками.
21.02.2026 14:33 Ответить
21.02.2026 14:33 Ответить
Сміяться у якому місці?
21.02.2026 14:35 Ответить
21.02.2026 14:35 Ответить
Вам блокпости для чого по всій країні наставили? Щоб не одна орківська муха не пролетіла.
Тут не до сміху...
21.02.2026 14:40 Ответить
21.02.2026 14:40 Ответить
Ти, коли-небудь, на практиці, вирішував питання тимчасового розміщення особового складу, тичасово розміщеного, в населеному пункті, - тим більше, виведеного з передової, на відпочинок, та переформування? Особливо, коли місце його основної дислокації, за мирним часом - за кілька сот кілометрів, від місця переформування? Організовував "збройові еімнати", внутрішню та гарнізонну службу, в підрозділі? У радянські часи, і в перші роки незалежності, це було покладено на начальників гарнізонів та військових комендантів. Комендатури знищили, ще до 2014-го. А якщо начальник гарнізону, в прифронтовому місті, "мишей не ловить" - так це проблема не підрозділу, а начальника гарнізону...
21.02.2026 14:52 Ответить
21.02.2026 14:52 Ответить
Дніпропетровщина натепер - це вжЕ прикордоння
21.02.2026 13:35 Ответить
21.02.2026 13:35 Ответить
Це в багатьох країнах так. Особливо в тих що мають текучий конфлікт. Не путай військових і поліцію.
21.02.2026 13:06 Ответить
21.02.2026 13:06 Ответить
треба було на місці пришити , щоб потенційним , мудакам не повадно було Якийсь дитячий садок
21.02.2026 13:25 Ответить
21.02.2026 13:25 Ответить
Нічого не зрозуміло.Звичайна якась бійка,до чого тут військові?На лобі написано було військовий,адже без форми?Щось тут не все говорять.
21.02.2026 12:35 Ответить
21.02.2026 12:35 Ответить
Нє, " розєнко", ******* грошима у фермерскій касі
21.02.2026 12:52 Ответить
21.02.2026 12:52 Ответить
21.02.2026 12:39 Ответить
Ходять в тилу зі зброєю?
А може з кимось зплутали? Такої думки не виникало?
21.02.2026 12:41 Ответить
21.02.2026 12:41 Ответить
Шість невідомих каратістів , це вже маленьке військове відділення . Зробити їх відомими , озброїти до зубів і відправити на таку позицію , з якої наші воїни ЗСУ по пів року не виходять а то і більше .
21.02.2026 12:41 Ответить
21.02.2026 12:41 Ответить
Поки не дозволять відкрите носіння вогнепальної зброї - порядку і закону в країні не буде.
21.02.2026 12:46 Ответить
21.02.2026 12:46 Ответить
спочатку перед цим треба чітко прописати закони . А то і за помилку в рахунку кафе будут відстрілювати з думкою що це законно .
21.02.2026 13:08 Ответить
21.02.2026 13:08 Ответить
Що там винаходити велосипед. Копіювати закон з закону США, штат Каліфорнія.
21.02.2026 14:36 Ответить
21.02.2026 14:36 Ответить
Боронь Боже! Як можна роздати зброю населенню, у якого 73% долбо#оби
21.02.2026 15:58 Ответить
21.02.2026 15:58 Ответить
Для того і роздати.
21.02.2026 17:41 Ответить
21.02.2026 17:41 Ответить
Я уже спрашивал, так никто не ответил. Как вы поступите? Дайте совет. Мусор вынести шпалер брать?
На смену заступать ствол в бане оставлять или в цех за станок тащить?
21.02.2026 13:27 Ответить
21.02.2026 13:27 Ответить
Спитайте у мешканців Каліфорнії. Хто зі зброєю куди ходить.
21.02.2026 14:28 Ответить
21.02.2026 14:28 Ответить
Спросил. Оказывается никто никуда особо не ходит
Калифорния имеет одни из самых строгих законов об оружии в США. Основные требования включают 10-дневное ожидание при покупке, минимальный возраст 21 год для большинства видов оружия (с 2020 года), проверку биографических данных и запрет на штурмовое оружие. Скрытое ношение (CCW) требует специальной лицензии, а открытое ношение в общественных местах запрещено.
21.02.2026 15:07 Ответить
21.02.2026 15:07 Ответить
Військовий завжди повинен бути зі зброєю.
21.02.2026 12:47 Ответить
21.02.2026 12:47 Ответить
Напад не зараховується - повторювати - собі дорожче - "Айдар"
21.02.2026 12:47 Ответить
21.02.2026 12:47 Ответить
Зайшли у місто якісь російськомовні зі зброєю...але в нас не можна російськомовних називати російськомовними, євреїв євреями, а русскіх русскімі. Все останнє можна.
21.02.2026 12:48 Ответить
21.02.2026 12:48 Ответить
Група з 6 невідомих, чи невідимок судячи з відео?
21.02.2026 12:51 Ответить
21.02.2026 12:51 Ответить
+++
Браво!
21.02.2026 13:28 Ответить
21.02.2026 13:28 Ответить
дуже сумніваюсь, що ухилянти, та ще й в Дніпрі, практично найближчому до фронту місті, стали би чіплятись до військових, якими б каратистами вони не були. Скоріше обійшли би прохідними дворами від гріха подалі. А от інфільтровані русняки, які зачаїлись при допомозі місцевих.... Дніпро ще те місто, якщо згадати, звідки був засланий убивця Ірини Фаріон
21.02.2026 12:52 Ответить
21.02.2026 12:52 Ответить
Дніпропетривщина це не місто Дніпро .
21.02.2026 12:56 Ответить
21.02.2026 12:56 Ответить
Махните. Не обращайте внимание. Это серфинг по заголовкам. 70% пишущих дальше заголовка не опускается. Некогда.
21.02.2026 13:32 Ответить
21.02.2026 13:32 Ответить
Субота,не при виконанні,далі говорити,чи здогадаєся?
21.02.2026 13:01 Ответить
21.02.2026 13:01 Ответить
якби те, на що ви натякаєте, то вони б таки застосували зброю. Але вони поводились стримано
21.02.2026 13:07 Ответить
21.02.2026 13:07 Ответить
А вже є вирок суду стосовно затриманого юнака?
21.02.2026 17:31 Ответить
21.02.2026 17:31 Ответить
Тобто невідомим можна зброю з собою тягати в громадянину ні? Вільне володіння зброєю повинно бути у всіх
21.02.2026 12:52 Ответить
21.02.2026 12:52 Ответить
чмо ти кремлівське давай про мальчіка в трусіках
21.02.2026 13:42 Ответить
21.02.2026 13:42 Ответить
Не застосовувати зброю під час нападу в період війни?! Як на мене це не гуманність, це злочин! Наступного разу це може знову повторюватися і що, кожного разу квітами відбиватися?!
21.02.2026 13:15 Ответить
21.02.2026 13:15 Ответить
Байдуже де напад на військових розцінювати як напад дрг, навіть якщо там скажені бабки сатанату упц МП а потім розбиратися
21.02.2026 13:41 Ответить
21.02.2026 13:41 Ответить
..якщо це не диверсійна москальська група.
21.02.2026 13:56 Ответить
21.02.2026 13:56 Ответить
Диверсійна група і бійка для вас це не виглядає безглуздо?
21.02.2026 14:05 Ответить
21.02.2026 14:05 Ответить
Ні,для мене це виглядає як тенденція просочування москалів в тил.
21.02.2026 14:12 Ответить
21.02.2026 14:12 Ответить
зрозуміло,питань нема
21.02.2026 14:17 Ответить
21.02.2026 14:17 Ответить
Якась максимально мутна історія.
Одна група невідомих напала на іншу групу невідомих, усі зі зброєю, хтось стріляв, хтось 'стримувався'.

Чергові кримінальні розбірки намагаються видати за 'напад на військових' ?
21.02.2026 13:51 Ответить
21.02.2026 13:51 Ответить
А даремно не застосували зброю(Ти маєш бути професіоналом і поза роботою це раз.Два- ну наступні,котрі колись ймовірно нападуть,не боятимуться ,що проти них застосують зброю((
21.02.2026 13:54 Ответить
21.02.2026 13:54 Ответить
Тцкашники
21.02.2026 14:03 Ответить
21.02.2026 14:03 Ответить
Пропоную, терміново збільшити кількість блок-постів в урядовому кварталі і розширити периметр вдвічі...
21.02.2026 14:05 Ответить
21.02.2026 14:05 Ответить
Більш похоже на те що нажерлися і влаштували "ти мєня уважаєшь?" . Бо та пресуха полку наче допис на марахвон оприлюднила
21.02.2026 14:08 Ответить
21.02.2026 14:08 Ответить
спочатку плювали і били тцк. потім почали стріляти в тцк. тепер стріляют по всіх військовим?далі почнут напади на військові частини і підрив військової техніки. як багато у нас користних кацапських ідіотів?
21.02.2026 14:12 Ответить
21.02.2026 14:12 Ответить
Ні,пропонуємо тобі самому стати військовим.
21.02.2026 19:34 Ответить
21.02.2026 19:34 Ответить
Чому не вбили всіх шістьох?
21.02.2026 14:35 Ответить
21.02.2026 14:35 Ответить
Знову невідомі.
21.02.2026 17:22 Ответить
21.02.2026 17:22 Ответить
Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних

ну то чекайте на нові напади
22.02.2026 10:20 Ответить
22.02.2026 10:20 Ответить
 
 