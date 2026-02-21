Группа неизвестных с применением оружия напала на военнослужащих "Айдара" на Днепропетровщине. ВИДЕО

Сегодня, 21 февраля, в одном из городов Днепропетровской области произошло чрезвычайное событие. Группа из шести неизвестных лиц совершила нападение на военнослужащих "Айдара".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

Как отмечается, во время нападения одним из нападавших было применено огнестрельное оружие.

Нападение на военных произошло вне службы

"Важно подчеркнуть:

на момент инцидента военнослужащие находились вне выполнения служебных задач, занимались личными делами, никого не провоцировали и не совершали никаких действий по отношению к другим лицам. Нападение было совершено без каких-либо оснований!", - говорится в сообщении.

"Айдар" предупреждает: дальнейшие агрессивные действия против военных будут иметь серьезные последствия

В полку подчеркивают: нападать на военных - опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, которые имеют полное законное право защищать себя в случае угрозы.

"Во время этого события военнослужащие сознательно не применили оружие, хотя закон позволяет его использование для отражения нападения. Они проявили сдержанность, чтобы не подвергать опасности гражданских. Любые дальнейшие попытки агрессии против военных могут иметь очень серьезные последствия! Штурмовики будут защищать себя в соответствии с нормами действующего законодательства Украины", - добавили в пресс-центре полка.