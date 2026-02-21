Група невідомих із застосуванням зброї напала на військовослужбовців "Айдара" на Дніпропетровщині. ВIДЕО
Сьогодні, 21 лютого, в одному з міст Дніпропетровської області сталася надзвичайна подія. Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдара".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.
Як зазначається, під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю.
Напад на військових стався поза службою
"Важливо підкреслити:
на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань, займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб. Напад був скоєний без будь-яких підстав!", - йдеться у повідомленні.
"Айдар" попереджає: подальші агресивні дії проти військових матимуть серйозні наслідки
У полку наголошують: нападати на військових - небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози.
"Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу. Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних. Будь-які подальші спроби агресії проти військових можуть мати дуже серйозні наслідки! Штурмовики будуть захищати себе відповідно до норм чинного законодавства України", - додали у пресцентрі полку.
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Про військових раніше і нижче.
Тут не до сміху...
А може з кимось зплутали? Такої думки не виникало?
На смену заступать ствол в бане оставлять или в цех за станок тащить?
Калифорния имеет одни из самых строгих законов об оружии в США. Основные требования включают 10-дневное ожидание при покупке, минимальный возраст 21 год для большинства видов оружия (с 2020 года), проверку биографических данных и запрет на штурмовое оружие. Скрытое ношение (CCW) требует специальной лицензии, а открытое ношение в общественных местах запрещено.
Браво!
Одна група невідомих напала на іншу групу невідомих, усі зі зброєю, хтось стріляв, хтось 'стримувався'.
Чергові кримінальні розбірки намагаються видати за 'напад на військових' ?
ну то чекайте на нові напади