Група невідомих із застосуванням зброї напала на військовослужбовців "Айдара" на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Сьогодні, 21 лютого, в одному з міст Дніпропетровської області сталася надзвичайна подія. Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдара".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.

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Як зазначається, під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю.

Напад на військових стався поза службою

"Важливо підкреслити:

на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань, займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб. Напад був скоєний без будь-яких підстав!", - йдеться у повідомленні.

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"Айдар" попереджає: подальші агресивні дії проти військових матимуть серйозні наслідки

У полку наголошують: нападати на військових - небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози.

"Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу. Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних. Будь-які подальші спроби агресії проти військових можуть мати дуже серйозні наслідки! Штурмовики будуть захищати себе відповідно до норм чинного законодавства України", - додали у пресцентрі полку.

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