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Новини Відео Напад на військовослужбовців
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Група невідомих із застосуванням зброї напала на військовослужбовців "Айдара" на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Сьогодні, 21 лютого, в одному з міст Дніпропетровської області сталася надзвичайна подія. Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдара".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.

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Як зазначається, під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю.

Напад на військових стався поза службою

"Важливо підкреслити:

на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань, займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб. Напад був скоєний без будь-яких підстав!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чоловік напав у Києві на військовослужбовця заради його кросівок – побитий воїн помер. ФОТО

"Айдар" попереджає: подальші агресивні дії проти військових матимуть серйозні наслідки

У полку наголошують: нападати на військових - небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози.

"Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу. Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних. Будь-які подальші спроби агресії проти військових можуть мати дуже серйозні наслідки! Штурмовики будуть захищати себе відповідно до норм чинного законодавства України", - додали у пресцентрі полку.

Читайте: Нетверезий чоловік поранив ножем військовослужбовця в Івано-Франківську: нападнику оголосили підозру. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовослужбовці (5188) Айдар (144) Дніпропетровська область (5094)
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Топ коментарі
+31
В Ізраїлі майже всі військові, навіть жінки, ходять зі зброєю "не при виконанні"! А в нас ситуація значно гірша - війна!
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21.02.2026 12:42 Відповісти
+22
Дуже зважена реакція, але краще було все-таки застосувати зброю. І дати урок "групі невідомих" на декілька наступних років.
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21.02.2026 12:39 Відповісти
+18
В нас таке завжди. То один ухилянт нападає на групу з одинадцяти військовослужбовців, вважає себе рембою, то провокують - падають і помирають...
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21.02.2026 12:44 Відповісти
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Это как,не при исполнении,но с оружием?
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21.02.2026 12:33 Відповісти
Мабуть просто так , проходили і раптом вирішили напасти .
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21.02.2026 12:36 Відповісти
В нас таке завжди. То один ухилянт нападає на групу з одинадцяти військовослужбовців, вважає себе рембою, то провокують - падають і помирають...
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21.02.2026 12:44 Відповісти
Чух,це мабуть тебе треба провірить,бо щось підозрілий у тебе позивний.
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21.02.2026 13:53 Відповісти
ти півнику, щось розкудахтався дуже.
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21.02.2026 14:22 Відповісти
В Ізраїлі майже всі військові, навіть жінки, ходять зі зброєю "не при виконанні"! А в нас ситуація значно гірша - війна!
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21.02.2026 12:42 Відповісти
Могли б роздати зброю всім, раз війна . Шоб теж з нею ходили.
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21.02.2026 12:49 Відповісти
У вільній країні кожен громадянин має право на володіння вогнепальною (і короткоствольною) зброєю і право на самозахист. (після відповідного оформлення).
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21.02.2026 13:05 Відповісти
тебе вже давно пристрелили кацапчик
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21.02.2026 14:23 Відповісти
В Ізраїлі "всі" не ходять зі зброєю, а лише військові.
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21.02.2026 15:55 Відповісти
У нас - ВІЙСЬКОВИЙ СТАН... Наприклад, поліція, навіть в мирних умовах, мають право носіння зброї (у деяких випадках), після припинення виконання службових обов'язків...
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21.02.2026 12:43 Відповісти
Це більше не від обставин залежить, а від роду служби. Патрульні чи спецпризначенці здають, слідчі/ детективи лишають.
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21.02.2026 13:09 Відповісти
Так і у них - "рід служби" - ВІЙНА...
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21.02.2026 13:19 Відповісти
Так я і написав про наприклад поліцію.
Про військових раніше і нижче.
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21.02.2026 13:41 Відповісти
Не при виконанні, заг зброєю, займалися особистими справами. Що ж то за справи такі...?
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21.02.2026 12:58 Відповісти
А вживання їжі, перебування в магазині, чи сидіння на унітазі - це "службова діяльність", чи "особисті справи"?
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21.02.2026 13:21 Відповісти
Я звичайно можу помиляюся, але в тиловому місті такі особисті справи робляться без зброї.
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21.02.2026 13:25 Відповісти
У нас немає "тилових" міст...
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21.02.2026 13:30 Відповісти
Звісно. Орки в любий момент можуть десантуватись навіть у Львів, чи дрг доїхати до Тернополя. Потрібні спецзагони з жінок, озброєними мосінками.
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21.02.2026 14:33 Відповісти
Сміяться у якому місці?
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21.02.2026 14:35 Відповісти
Вам блокпости для чого по всій країні наставили? Щоб не одна орківська муха не пролетіла.
Тут не до сміху...
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21.02.2026 14:40 Відповісти
Ти, коли-небудь, на практиці, вирішував питання тимчасового розміщення особового складу, тичасово розміщеного, в населеному пункті, - тим більше, виведеного з передової, на відпочинок, та переформування? Особливо, коли місце його основної дислокації, за мирним часом - за кілька сот кілометрів, від місця переформування? Організовував "збройові еімнати", внутрішню та гарнізонну службу, в підрозділі? У радянські часи, і в перші роки незалежності, це було покладено на начальників гарнізонів та військових комендантів. Комендатури знищили, ще до 2014-го. А якщо начальник гарнізону, в прифронтовому місті, "мишей не ловить" - так це проблема не підрозділу, а начальника гарнізону...
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21.02.2026 14:52 Відповісти
Дніпропетровщина натепер - це вжЕ прикордоння
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21.02.2026 13:35 Відповісти
Це в багатьох країнах так. Особливо в тих що мають текучий конфлікт. Не путай військових і поліцію.
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21.02.2026 13:06 Відповісти
треба було на місці пришити , щоб потенційним , мудакам не повадно було Якийсь дитячий садок
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21.02.2026 13:25 Відповісти
Нічого не зрозуміло.Звичайна якась бійка,до чого тут військові?На лобі написано було військовий,адже без форми?Щось тут не все говорять.
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21.02.2026 12:35 Відповісти
Нє, " розєнко", ******* грошима у фермерскій касі
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21.02.2026 12:52 Відповісти
Дуже зважена реакція, але краще було все-таки застосувати зброю. І дати урок "групі невідомих" на декілька наступних років.
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21.02.2026 12:39 Відповісти
Ходять в тилу зі зброєю?
А може з кимось зплутали? Такої думки не виникало?
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21.02.2026 12:41 Відповісти
Шість невідомих каратістів , це вже маленьке військове відділення . Зробити їх відомими , озброїти до зубів і відправити на таку позицію , з якої наші воїни ЗСУ по пів року не виходять а то і більше .
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21.02.2026 12:41 Відповісти
Поки не дозволять відкрите носіння вогнепальної зброї - порядку і закону в країні не буде.
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21.02.2026 12:46 Відповісти
спочатку перед цим треба чітко прописати закони . А то і за помилку в рахунку кафе будут відстрілювати з думкою що це законно .
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21.02.2026 13:08 Відповісти
Що там винаходити велосипед. Копіювати закон з закону США, штат Каліфорнія.
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21.02.2026 14:36 Відповісти
Боронь Боже! Як можна роздати зброю населенню, у якого 73% долбо#оби
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21.02.2026 15:58 Відповісти
Для того і роздати.
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21.02.2026 17:41 Відповісти
Я уже спрашивал, так никто не ответил. Как вы поступите? Дайте совет. Мусор вынести шпалер брать?
На смену заступать ствол в бане оставлять или в цех за станок тащить?
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21.02.2026 13:27 Відповісти
Спитайте у мешканців Каліфорнії. Хто зі зброєю куди ходить.
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21.02.2026 14:28 Відповісти
Спросил. Оказывается никто никуда особо не ходит
Калифорния имеет одни из самых строгих законов об оружии в США. Основные требования включают 10-дневное ожидание при покупке, минимальный возраст 21 год для большинства видов оружия (с 2020 года), проверку биографических данных и запрет на штурмовое оружие. Скрытое ношение (CCW) требует специальной лицензии, а открытое ношение в общественных местах запрещено.
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21.02.2026 15:07 Відповісти
Військовий завжди повинен бути зі зброєю.
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21.02.2026 12:47 Відповісти
Напад не зараховується - повторювати - собі дорожче - "Айдар"
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21.02.2026 12:47 Відповісти
Зайшли у місто якісь російськомовні зі зброєю...але в нас не можна російськомовних називати російськомовними, євреїв євреями, а русскіх русскімі. Все останнє можна.
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21.02.2026 12:48 Відповісти
Група з 6 невідомих, чи невідимок судячи з відео?
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21.02.2026 12:51 Відповісти
+++
Браво!
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21.02.2026 13:28 Відповісти
дуже сумніваюсь, що ухилянти, та ще й в Дніпрі, практично найближчому до фронту місті, стали би чіплятись до військових, якими б каратистами вони не були. Скоріше обійшли би прохідними дворами від гріха подалі. А от інфільтровані русняки, які зачаїлись при допомозі місцевих.... Дніпро ще те місто, якщо згадати, звідки був засланий убивця Ірини Фаріон
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21.02.2026 12:52 Відповісти
Дніпропетривщина це не місто Дніпро .
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21.02.2026 12:56 Відповісти
Махните. Не обращайте внимание. Это серфинг по заголовкам. 70% пишущих дальше заголовка не опускается. Некогда.
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21.02.2026 13:32 Відповісти
Субота,не при виконанні,далі говорити,чи здогадаєся?
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21.02.2026 13:01 Відповісти
якби те, на що ви натякаєте, то вони б таки застосували зброю. Але вони поводились стримано
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21.02.2026 13:07 Відповісти
А вже є вирок суду стосовно затриманого юнака?
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21.02.2026 17:31 Відповісти
Тобто невідомим можна зброю з собою тягати в громадянину ні? Вільне володіння зброєю повинно бути у всіх
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21.02.2026 12:52 Відповісти
чмо ти кремлівське давай про мальчіка в трусіках
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21.02.2026 13:42 Відповісти
Не застосовувати зброю під час нападу в період війни?! Як на мене це не гуманність, це злочин! Наступного разу це може знову повторюватися і що, кожного разу квітами відбиватися?!
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21.02.2026 13:15 Відповісти
Байдуже де напад на військових розцінювати як напад дрг, навіть якщо там скажені бабки сатанату упц МП а потім розбиратися
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21.02.2026 13:41 Відповісти
..якщо це не диверсійна москальська група.
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21.02.2026 13:56 Відповісти
Диверсійна група і бійка для вас це не виглядає безглуздо?
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21.02.2026 14:05 Відповісти
Ні,для мене це виглядає як тенденція просочування москалів в тил.
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21.02.2026 14:12 Відповісти
зрозуміло,питань нема
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21.02.2026 14:17 Відповісти
Якась максимально мутна історія.
Одна група невідомих напала на іншу групу невідомих, усі зі зброєю, хтось стріляв, хтось 'стримувався'.

Чергові кримінальні розбірки намагаються видати за 'напад на військових' ?
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21.02.2026 13:51 Відповісти
А даремно не застосували зброю(Ти маєш бути професіоналом і поза роботою це раз.Два- ну наступні,котрі колись ймовірно нападуть,не боятимуться ,що проти них застосують зброю((
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21.02.2026 13:54 Відповісти
Тцкашники
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21.02.2026 14:03 Відповісти
Пропоную, терміново збільшити кількість блок-постів в урядовому кварталі і розширити периметр вдвічі...
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21.02.2026 14:05 Відповісти
Більш похоже на те що нажерлися і влаштували "ти мєня уважаєшь?" . Бо та пресуха полку наче допис на марахвон оприлюднила
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21.02.2026 14:08 Відповісти
спочатку плювали і били тцк. потім почали стріляти в тцк. тепер стріляют по всіх військовим?далі почнут напади на військові частини і підрив військової техніки. як багато у нас користних кацапських ідіотів?
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21.02.2026 14:12 Відповісти
Ні,пропонуємо тобі самому стати військовим.
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21.02.2026 19:34 Відповісти
Чому не вбили всіх шістьох?
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21.02.2026 14:35 Відповісти
Знову невідомі.
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21.02.2026 17:22 Відповісти
Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних

ну то чекайте на нові напади
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22.02.2026 10:20 Відповісти
 
 