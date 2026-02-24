"Вот они, двухсотые, нах#й": скулит оккупант после попадания FPV-дрона в их грузовик. ВИДЕО 18+

В сети опубликовали кадры результата попадания украинского FPV-дрона во вражеский грузовик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист жалуется, что во время движения в их автомобиль попал ударный дрон Сил обороны.

На видео также видно как минимум 4 ликвидированных оккупанта, у одного из них - разорванная голова.

"Вот они, двухсотые, нах#й, есть трехсотые, нах#й. Вторая рота, нах#й", - плачет один из военных РФ во время съемки.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Внимание! Ненормативная лексика!

