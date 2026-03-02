Подразделение РУБпАК "Прайм" уничтожило наземного робота и ряд укрытий врага на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Украинские дронары РУБпАК "Прайм" обнаружили и уничтожили наземный робот, автомобили, квадроцикл и ряд укрытий врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделение из 5-го пограничного отряда провело успешную операцию, которая существенно ослабила позиции российских войск на Северо-Слобожанском направлении.
В частности, на кадрах видно, что часть техники была замаскирована захватчиками среди лесистой местности, однако тщетно.
Операторы дронов нашли все тайники рашистов и поразили их.
Операция РУБпАК "Прайм" является не просто тактическим ударом, а свидетельством того, как украинские подразделения эффективно используют слабые места противника. Их опыт и мастерство становятся ключевыми факторами в снижении боевого потенциала РФ.
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Вважалися майстерними пращниками, і завдяки цьому великою пошаною як у військах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB Ганнібала, і пізніше в римської армії.