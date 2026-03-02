Подразделение РУБпАК "Прайм" уничтожило наземного робота и ряд укрытий врага на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Украинские дронары РУБпАК "Прайм" обнаружили и уничтожили наземный робот, автомобили, квадроцикл и ряд укрытий врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделение из 5-го пограничного отряда провело успешную операцию, которая существенно ослабила позиции российских войск на Северо-Слобожанском направлении.

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В частности, на кадрах видно, что часть техники была замаскирована захватчиками среди лесистой местности, однако тщетно.

Операторы дронов нашли все тайники рашистов и поразили их.

Операция РУБпАК "Прайм" является не просто тактическим ударом, а свидетельством того, как украинские подразделения эффективно используют слабые места противника. Их опыт и мастерство становятся ключевыми факторами в снижении боевого потенциала РФ.

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