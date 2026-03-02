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Підрозділ РУБпАК "Прайм" знищив наземний робот і низку укриттів ворога на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Українські дронарі РУБпАК "Прайм" виявили та знищили наземний робот, автівки, квадроцикл і низку укриттів ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ із 5-го прикордонного загону провів успішну операцію, яка суттєво послабила позиції російських військ на Північно-Слобожанському напрямку.

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Зокрема, на кадрах видно, що частина техніки була замаскована загарбниками серед лісистої місцевості, проте марно.

Оператори дронів знайшли всі схованки рашистів та уразили їх.

Операція РУБпАК "Прайм" є не просто тактичним ударом, а свідченням того, як українські підрозділи ефективно використовують слабкі місця противника. Їхній досвід і майстерність стають ключовими чинниками у зниженні бойового потенціалу РФ.

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Дивіться також: Знищено гармати Д-30, МТ-12 та ББМ "Тигр": батальйон "Сапсан" уразив 8 одиниць техніки рашистів. ВIДЕО

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армія рф (21211) ДПСУ Держприкордонслужба (6747) прикордонники (1252) знищення (10301) дрони (8364)
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Гарна робота! "Зігріли" окупантів ... перед концертом кабздона!
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02.03.2026 21:30 Відповісти
Балеарські пращники - знамениті майстерні легкі піхотинці - застрільщики часів античності, які професійно володіли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0 пращею.
Вважалися майстерними пращниками, і завдяки цьому великою пошаною як у військах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB Ганнібала, і пізніше в римської армії.
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02.03.2026 22:02 Відповісти
 
 