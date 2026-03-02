Підрозділ РУБпАК "Прайм" знищив наземний робот і низку укриттів ворога на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Українські дронарі РУБпАК "Прайм" виявили та знищили наземний робот, автівки, квадроцикл і низку укриттів ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ із 5-го прикордонного загону провів успішну операцію, яка суттєво послабила позиції російських військ на Північно-Слобожанському напрямку.

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Зокрема, на кадрах видно, що частина техніки була замаскована загарбниками серед лісистої місцевості, проте марно.

Оператори дронів знайшли всі схованки рашистів та уразили їх.

Операція РУБпАК "Прайм" є не просто тактичним ударом, а свідченням того, як українські підрозділи ефективно використовують слабкі місця противника. Їхній досвід і майстерність стають ключовими чинниками у зниженні бойового потенціалу РФ.

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