Инженерные подразделения усиливают антидроновую защиту логистических маршрутов ВСУ. ВИДЕО
Инженерные подразделения Сил поддержки Вооруженных сил Украины продолжают наращивать обустройство антидроновых инженерных конструкций на маршрутах выдвижения и логистического обеспечения войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ, об этом сообщили в Командовании Сил поддержки Вооруженных сил Украины.
Новые подходы к организации защиты маршрутов
Такие решения стали ответом на одну из главных угроз современного поля боя - атаки FPV-дронов противника на транспорт и колонны снабжения.
Новые подходы к организации защиты маршрутов были введены в 2025 году. Они направлены на повышение живучести логистических путей, уменьшение потерь личного состава и техники, а также обеспечение непрерывного снабжения подразделений в районах ведения боевых действий.
"Работы по обустройству таких защитных конструкций продолжаются, а сеть защищенных маршрутов постоянно расширяется. Силы поддержки - формируем преимущество!" - подчеркнули в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль