Инженерные подразделения усиливают антидроновую защиту логистических маршрутов ВСУ. ВИДЕО

Инженерные подразделения Сил поддержки Вооруженных сил Украины продолжают наращивать обустройство антидроновых инженерных конструкций на маршрутах выдвижения и логистического обеспечения войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ, об этом сообщили в Командовании Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

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Новые подходы к организации защиты маршрутов

Такие решения стали ответом на одну из главных угроз современного поля боя - атаки FPV-дронов противника на транспорт и колонны снабжения.

Новые подходы к организации защиты маршрутов были введены в 2025 году. Они направлены на повышение живучести логистических путей, уменьшение потерь личного состава и техники, а также обеспечение непрерывного снабжения подразделений в районах ведения боевых действий.

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"Работы по обустройству таких защитных конструкций продолжаются, а сеть защищенных маршрутов постоянно расширяется. Силы поддержки - формируем преимущество!" - подчеркнули в Генштабе.