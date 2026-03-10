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Новости Видео Защита логистических маршрутов
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Инженерные подразделения усиливают антидроновую защиту логистических маршрутов ВСУ. ВИДЕО

Инженерные подразделения Сил поддержки Вооруженных сил Украины продолжают наращивать обустройство антидроновых инженерных конструкций на маршрутах выдвижения и логистического обеспечения войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ, об этом сообщили в Командовании Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

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Новые подходы к организации защиты маршрутов

Такие решения стали ответом на одну из главных угроз современного поля боя - атаки FPV-дронов противника на транспорт и колонны снабжения.

Новые подходы к организации защиты маршрутов были введены в 2025 году. Они направлены на повышение живучести логистических путей, уменьшение потерь личного состава и техники, а также обеспечение непрерывного снабжения подразделений в районах ведения боевых действий.

Смотрите: Инженерные войска ликвидировали в январе почти 700 оккупантов благодаря минным заграждениям и дронам, - Генштаб. ВИДЕО

"Работы по обустройству таких защитных конструкций продолжаются, а сеть защищенных маршрутов постоянно расширяется. Силы поддержки - формируем преимущество!" - подчеркнули в Генштабе.

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боевые действия (6200) ВСУ (7830) логистика (110) Инженерные войска (3)
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Что самое плохое - нет единого стандарта. На одной части видео - вертикальные стойки и вдоль них опускаются сетки. Все отлично - но ровно до первого ледяного дождя, когда резко потяжелевшая сетка складывает внутрь все стойки. На других видео сетка отходит под углом в сторону кювета - и работает в качестве оттяжки. И вот это уже правильно. Лучше реже ставить стойки но каждая стойка - с оттяжкой. Любой стержень может испытывать достаточно большие сдавливающие по оси нагрузки - но при боковой нагрузке он ломается или гнется.
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10.03.2026 20:03 Ответить
в нас будували від Шевченково майже до Купянська Вузлового, на сьогодні одні штурпаки...
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10.03.2026 20:04 Ответить
Дай вам Боже інженери .
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10.03.2026 20:26 Ответить
А рашисти вже будують підземне "метро" для логістики машин, що крито бетоном та землею.
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10.03.2026 21:45 Ответить
 
 