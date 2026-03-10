Інженерні підрозділи посилюють антидроновий захист логістичних маршрутів ЗСУ. ВIДЕО

Інженерні підрозділи Сил підтримки Збройних Сил України продовжують нарощувати облаштування антидронових інженерних конструкцій на маршрутах висування та логістичного забезпечення військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, про це повідомили в Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові підходи до організації захисту маршрутів

Такі рішення стали відповіддю на одну з головних загроз сучасного поля бою - атаки FPV-дронів противника на транспорт і колони постачання.

Нові підходи до організації захисту маршрутів були запроваджені у 2025 році. Вони спрямовані на підвищення живучості логістичних шляхів, зменшення втрат особового складу та техніки, а також забезпечення безперервного постачання підрозділів у районах ведення бойових дій.

Дивіться: Інженерні війська ліквідували у січні майже 700 окупантів завдяки мінним загородженням і дронам, - Генштаб. ВIДЕО

"Роботи з облаштування таких захисних конструкцій тривають, а мережа захищених маршрутів постійно розширюється. Сили підтримки - формуємо перевагу!", - наголосили в Генштабі.