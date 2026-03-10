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Новини Відео Захист логістичних маршрутів
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Інженерні підрозділи посилюють антидроновий захист логістичних маршрутів ЗСУ. ВIДЕО

Інженерні підрозділи Сил підтримки Збройних Сил України продовжують нарощувати облаштування антидронових інженерних конструкцій на маршрутах висування та логістичного забезпечення військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, про це повідомили в Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України.

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Нові підходи до організації захисту маршрутів

Такі рішення стали відповіддю на одну з головних загроз сучасного поля бою - атаки FPV-дронів противника на транспорт і колони постачання.

Нові підходи до організації захисту маршрутів були запроваджені у 2025 році. Вони спрямовані на підвищення живучості логістичних шляхів, зменшення втрат особового складу та техніки, а також забезпечення безперервного постачання підрозділів у районах ведення бойових дій.

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"Роботи з облаштування таких захисних конструкцій тривають, а мережа захищених маршрутів постійно розширюється. Сили підтримки - формуємо перевагу!", - наголосили в Генштабі.

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Что самое плохое - нет единого стандарта. На одной части видео - вертикальные стойки и вдоль них опускаются сетки. Все отлично - но ровно до первого ледяного дождя, когда резко потяжелевшая сетка складывает внутрь все стойки. На других видео сетка отходит под углом в сторону кювета - и работает в качестве оттяжки. И вот это уже правильно. Лучше реже ставить стойки но каждая стойка - с оттяжкой. Любой стержень может испытывать достаточно большие сдавливающие по оси нагрузки - но при боковой нагрузке он ломается или гнется.
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10.03.2026 20:03 Відповісти
в нас будували від Шевченково майже до Купянська Вузлового, на сьогодні одні штурпаки...
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10.03.2026 20:04 Відповісти
Дай вам Боже інженери .
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10.03.2026 20:26 Відповісти
А рашисти вже будують підземне "метро" для логістики машин, що крито бетоном та землею.
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10.03.2026 21:45 Відповісти
 
 