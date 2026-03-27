Десантники 81-й ОАЭМБр взяли в плен 6 оккупантов на Славянском направлении. ВИДЕО
Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ на Славянском направлении взяли в плен шестерых российских военных, которые добровольно сложили оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса БР ДШВ в Facebook.
"Десантники 81-й авиамобильной бригады 7-го корпуса ДШВ пополняют обменный фонд на Славянском направлении.
На видео — 6 военнослужащих армии РФ, которые выбрали жизнь", — говорится в сообщении.
Оккупанты сдались добровольно
Они сдались добровольно. Каждый выполнял задание в условиях, где единственным способом выжить было сложить оружие и выйти с поднятыми руками.
У каждого из них своя мотивация. Кто-то — большую часть своей жизни провел на "нарах", кто-то — пытался уклониться от службы в армии, а кто-то — пришел ради заработка.
"Мы строго соблюдаем нормы международного гуманитарного права. Поэтому 81-й оаембр 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ гарантирует жизнь каждому оккупанту, который добровольно сдаст оружие", — подчеркнули военные.
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