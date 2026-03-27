Десантники 81 ОАЕМБр взяли в полон 6 окупантів на Слов’янському напрямку. ВIДЕО
Десантники 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ на Слов’янському напрямку взяли у полон шістьох російських військових, які добровільно склали зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба 7 корпусу ШР ДШВ у фейсбуці.
"Десантники 81 оаембр 7 корпусу ДШВ поповнюють обмінний фонд на Словʼянському напрямку
На відео — 6 військовослужбовців армії рф, які обрали життя", - ідеться в повідомленні.
Окупанти здалися добровільно
Вони здалися добровільно. Кожен виконував завдання в умовах, де єдиним способом вижити була умова - скласти зброю та вийти з піднятими руками.
У кожного з них своя мотивація. Хтось — більшість свого життя провів на "нарах", хтось — намагався ухилитись від служби в армії, а хтось — прийшов задля заробітку.
"Ми суворо дотримуємось норм Міжнародного Гуманітарного права. Тому 81 оаембр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ гарантує життя кожному окупанту, який добровільно складає зброю", - наголосили військові.
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