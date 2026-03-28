В Самарской области прогремели взрывы: атакован завод взрывчатых веществ. ВИДЕО

Ночью 28 марта в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области прогремели взрывы. Зафиксировано попадание в предприятие по производству взрывчатых веществ в городе Чапаевске. На территории завода прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По имеющейся информации, под удар попало предприятие "Промсинтез", которое специализируется на изготовлении взрывчатки для различных видов боеприпасов, в частности авиационных бомб и ракет.

Местные жители также сообщали о взрывах в соседнем Новокуйбышевске. Ночью в регионе объявили ракетную тревогу, а воздушное пространство было закрыто на всех высотах.

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Что известно о "Промсинтезе"?

АО "Промсинтез" (Чапаевск) - это российское химическое предприятие, основная деятельность которого связана с производством взрывчатых веществ.

Предприятие специализируется на:

промышленных взрывчатых веществ;

химической продукции (в частности, кислоты);

компонентах для горнодобывающей промышленности.

В частности, на заводе производят:

тротил (TNT);

амонал, амонит (взрывчатка для шахт и карьеров).

АО "Промсинтез" в Чапаевске формально является гражданским химическим предприятием, однако его деятельность имеет признаки двойного назначения. Завод производит взрывчатые вещества, в частности тротил (TNT) и другие смеси, которые широко используются в горнодобывающей промышленности, но в то же время могут применяться и в производстве боеприпасов.

Именно из-за этой специфики предприятие считается важным элементом промышленной инфраструктуры России, который потенциально может быть задействован для обеспечения оборонного сектора. Его продукция является базовой для различных типов взрывчатых материалов, что делает завод значимым не только для гражданской экономики, но и для военно-промышленного комплекса.

Дополнительное внимание к "Промсинтезу" привлекает характер производства, ведь работа с взрывчатыми веществами связана с повышенным риском аварий, пожаров и взрывов. В то же время в период войны подобные объекты рассматриваются как потенциально важные, что объясняет их частое появление в новостях и повышенный интерес к любым инцидентам на их территории.

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