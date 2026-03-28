У Самарській області пролунали вибухи: атаковано завод вибухових речовин. ВIДЕО
Вночі 28 березня у Чапаєвську та Новокуйбишевську Самарської області пролунали вибухи. Зафіксовано ураження підприємства з виробництва вибухових речовин у місті Чапаєвськ. На території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За наявною інформацією, під удар потрапило підприємство "Промсинтез", яке спеціалізується на виготовленні вибухівки для різних видів боєприпасів, зокрема авіаційних бомб і ракет.
Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в сусідньому Новокуйбишевську. Вночі в регіоні оголошували ракетну небезпеку, а повітряний простір було закрито на всіх висотах.
Що відомо про "Промсинтез"?
АТ "Промсинтез" (Чапаєвськ) - це російське хімічне підприємство, основна діяльність якого пов’язана з виробництвом вибухових речовин.
Підприємство спеціалізується на:
- промислових вибухових речовинах;
- хімічній продукції (зокрема кислоти);
- компонентах для гірничої промисловості.
Зокрема, на заводі виготовляють:
- тротил (TNT);
- амонал, амоніт (вибухівка для шахт і кар’єрів).
АТ "Промсинтез" у Чапаєвську формально є цивільним хімічним підприємством, однак його діяльність має ознаки подвійного призначення. Завод виробляє вибухові речовини, зокрема тротил (TNT) та інші суміші, які широко використовуються у гірничій промисловості, але водночас можуть застосовуватися і у виробництві боєприпасів.
Саме через цю специфіку підприємство вважається важливим елементом промислової інфраструктури Росії, який потенційно може бути залучений до забезпечення оборонного сектору. Його продукція є базовою для різних типів вибухових матеріалів, що робить завод значущим не лише для цивільної економіки, а й для військово-промислового комплексу.
Додаткову увагу до "Промсинтезу" привертає характер виробництва, адже робота з вибуховими речовинами пов’язана з підвищеним ризиком аварій, пожеж і вибухів. Водночас у період війни подібні об’єкти розглядаються як потенційно важливі, що пояснює їхню часту появу в новинах і підвищений інтерес до будь-яких інцидентів на їхній території.
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