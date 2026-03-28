У Самарській області пролунали вибухи: атаковано завод вибухових речовин. ВIДЕО

Вночі 28 березня у Чапаєвську та Новокуйбишевську Самарської області пролунали вибухи. Зафіксовано ураження підприємства з виробництва вибухових речовин у місті Чапаєвськ. На території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За наявною інформацією, під удар потрапило підприємство "Промсинтез", яке спеціалізується на виготовленні вибухівки для різних видів боєприпасів, зокрема авіаційних бомб і ракет.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в сусідньому Новокуйбишевську. Вночі в регіоні оголошували ракетну небезпеку, а повітряний простір було закрито на всіх висотах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ під ударом дронів опинився найбільший виробник добрив у Європі. ВІДЕО+ФОТО

Що відомо про "Промсинтез"?

АТ "Промсинтез" (Чапаєвськ) - це російське хімічне підприємство, основна діяльність якого пов’язана з виробництвом вибухових речовин.

Підприємство спеціалізується на:

промислових вибухових речовинах;

хімічній продукції (зокрема кислоти);

компонентах для гірничої промисловості.

Зокрема, на заводі виготовляють:

тротил (TNT);

амонал, амоніт (вибухівка для шахт і кар’єрів).

АТ "Промсинтез" у Чапаєвську формально є цивільним хімічним підприємством, однак його діяльність має ознаки подвійного призначення. Завод виробляє вибухові речовини, зокрема тротил (TNT) та інші суміші, які широко використовуються у гірничій промисловості, але водночас можуть застосовуватися і у виробництві боєприпасів.

Саме через цю специфіку підприємство вважається важливим елементом промислової інфраструктури Росії, який потенційно може бути залучений до забезпечення оборонного сектору. Його продукція є базовою для різних типів вибухових матеріалів, що робить завод значущим не лише для цивільної економіки, а й для військово-промислового комплексу.

Додаткову увагу до "Промсинтезу" привертає характер виробництва, адже робота з вибуховими речовинами пов’язана з підвищеним ризиком аварій, пожеж і вибухів. Водночас у період війни подібні об’єкти розглядаються як потенційно важливі, що пояснює їхню часту появу в новинах і підвищений інтерес до будь-яких інцидентів на їхній території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони України підтвердили удар по Кірішському НПЗ: пошкоджено ключові установки переробки